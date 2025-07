Scandalul dintre milionarul Ștefan Mandachi și iubita lui de la Iași: judecătorii au „tăiat” peste 90% din cererea femeii agresate. Businessmanul îl are avocat pe Tudorel Toader

22:30

Ozzy Osbourne, legenda rock, a decedat doar la câteva săptămâni după concertul de adio „Back to the Beginning”, susținut alături de Black Sabbath pe 5 iulie 2025, la Villa Park, Birmingham. Familia a anunțat că Ozzy a murit „înconjurat de iubire”, scrie The Sun. Articolul Ozzy Osbourne a murit. Legenda rock-ului s-a stins la vârsta de 76 de ani, la câteva săptămâni după concertul de adio „Back to the Beginning”, susținut alături de Black Sabbath apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.