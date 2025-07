Grecia a realizat venituri din turism în perioada ianuarie – mai de peste 4,3 miliarde de euro

13:10

Retailerul francez Auchan, care a înființat în 2023 Auchan Renewable Energy (ARE), companie care cumpără și furnizează energie pentru locațiile Auchan, vrea să ajungă la un nivel de 60% energie verde în consumul a 30 de magazine Auchan, ATAC și al sediului central, până la final de an, printr-un mix de energie provenit din panouri fotovoltaice deja existente și achiziții realizate prin ARE.