Lanţul de magazine Aurora, cu preţuri de la 1 leu, face angajări. Intră şi în Bulgaria unde recrutează manager de expansiune

România are randamente ridicate la culturilor de iarnă, dar culturile de vară sunt sub presiune, se arată în ultima prognoză a serviciului de specialitate a Comisiei Europene care a revizuit din nou în sus estimările privind producțiile la hectarul cultivat cu grâu. În schimb, perspectivele de randament pentru culturile de vară au scăzut brusc, situându-se sub media pe cinci ani. Porumbul a pierdut 22% din randamentul estimat cu o lună în urmă.