Urs surprins într-un lan de floarea-soarelui în Bistrița-Năsăud. Căuta sare, dar a găsit semințe

23:20

Cu ocazia prezentării celui de-al doilea pachet de măsuri pentru diminuarea deficitului bugetar, premierul Ilie Bolojan a făcut următorul anunț: „Va fi limitat numarul de politisti locali, in sensul in care norma de azi, de […] The post Ilie Bolojan, primul tăietor în stat, a anunțat diminuarea drastică a numărului de polițiști locali appeared first on IMPACT.ro.