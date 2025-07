Un incendiu de vegetatie a cuprins o suburbie din nordul Atenei

15:20

Cel putin trei persoane au murit in centrul Ucrainei si doua in vestul Rusiei in urma atacurilor aeriene rusesti si ucrainene in noaptea de vineri spre sambata, conform autoritatilor, potrivit AFP, preluata de Agerpres. In Rusia, „in districtul Zimovnikovski, o masina a luat foc in urma unui atac cu drone. Doua persoane au murit”, a...