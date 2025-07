Cum a devenit țara lui James Bond „terenul de joacă” al spionilor privați scăpați de sub control. Tot ce vedem în filme e permis

01:30

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnalat vineri că țara sa are nevoie de mai multe fonduri externe în timp ce continuă să lupte în războiul cu Rusia, și că dorește ca salariile soldaților ucraineni să fie plătite de partenerii externi. „Ucraina trebuie să finanțeze un deficit de 40 de miliarde de dolari. Numai producția ucraineană … The post Zelenski încearcă să convingă partenerii externi să plătească salariile soldaților ucraineni appeared first on spotmedia.ro.