Bani ușori pentru baroni, cazul proiectului faraonic din Târgu-Jiu: Nava spațială care strivește orașul

Președintele american Donald Trump a minimalizat vineri declarațiile omologului său francez Emmanuel Macron privind recunoașterea statului palestinian, afirmând că ele „nu au greutate". „Nu contează ce spune. E un tip foarte bun. Îmi place de el, dar declarația aceea nu are greutate", a afirmat el referindu-se la anunțul șefului statului francez potrivit căruia Franța va …