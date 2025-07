Nu doar că ouăle nu sunt vinovate de colesterolul rău, dar chiar îl scad – Studiu

12:10

Darius Olaru s-a accidentat și va rata următoarele meciuri de la FCSB. El va rata returul cu Shkëndija, meciul următor din cupele europene, dar și partidele de campionat cu Dinamo și Unirea Slobozia. Cei de la FCSB speră să poată conta pe Olaru pe 10 august, când, în mod normal, ar trebui să se dispute …