Sporting l-a transferat pe înlocuitorul lui Viktor Gyokeres. Anunţ oficial despre atacantul cu 100 de goluri marcate

David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 de metri liber, la Campionatele Mondiale de nataţie de la Singapore. Campionul olimpic la această probă la Paris, în urmă cu un an, nu a avut emoţii în semifinala de luni şi urmează să lupte pentru aur marţi, la prânz. David Popovici a obţinut cel mai