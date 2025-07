Americanii au dat verdictul înainte ca David Popovici să intre din nou în bazin la Mondiale. Reacţie fermă despre Pan Zhanle

13:10

FC Buzău, club care a evoluat în sezonul trecut sub denumirea de Gloria Buzău, va fi desfiinţat, a anunţat conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, după retrogradarea din Superliga de fotbal, insuccesul fiind pus pe seama unui management defectuos, dar şi a calităţii prestaţiilor unor jucătorii străini. În cadrul unei conferinţe de presă organizată marţi, conducerea […]