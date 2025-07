Jurnal AntenaSport | Dinamo vrea să-şi revină la derby-ul cu FCSB

11:10

Campionatele din țările nordice au ajuns deja în a doua jumătate a sezonului, iar o echipă din Norvegia bate recorduri negative. După 16 etape scurse în Eliteserien, prima divizie norvegiană, FK Haugesund are numai două puncte și un golaveraj teribil pentru un asemenea nivel: 5-42! Au dat doar un gol în ultimele nouă meciuri! Club […]