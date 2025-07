Cadoul primit de Mircea Lucescu din partea lui Dinamo. Selecţionerul României a împlinit 80 de ani

18:20

Florin Tănase a primit o suspendare dură din partea UEFA, după eliminarea din prima manşă contra celor de la Shkendija, din turul 2 preliminar Champions League. Vedeta celor de la FCSB nu a fost iertată de UEFA. Meciul retur cu Shkendija se joacă pe Arena Naţională. Partida are loc miercuri, de la ora 20:30, în […]