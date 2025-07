Daniel Bîrligea şi-a anunţat revenirea în stil mare! Mesaj pentru fani înaintea meciului: “O să luptăm”

15:10

David Popovici a redevenit campion mondial în proba de 200 de metri liber, după o nouă cursă fantastică. Campion olimpic în această probă la Paris, Popovici a revenit incredibil pe ultimii 50 de metri. Popovici a înotat cu timpul de 1:43.53, fiind pentru a cincea oară în cariera sa când coboară sub 1:44. Este primul […]