Jucătorul trecut pe “linie moartă” de Gigi Becali, viitor incert! Anunţul făcut de Petrolul: “A rămas în impas”

David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber, la Campionatele Mondiale de la Singapore. Înotătorul român a reuşit o nouă cursă de excepţie şi s-a impus la capătul unei întreceri dramatice. După ce a ieșit din bazin, proaspătul campion mondial a povestit pe larg cum a fost aproape să renunțe […]