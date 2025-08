CJUE a stabilit: deciziile TAS pot fi contestate în instanţele naţionale

12:20

Fostul candidat la prezidenţiale, Călin Georgescu, a lansat un apel către and #8222;întreg poporul român and #8221; pentru o mobilizare generală în sprijinul sinistraţilor din Broşteni, judeţul Suceava. Aşa cum anunţase, a venit în mijlocul oamenilor, fiind întâmpinat cu scandări repetate de genul and #8222;Călin Georgescu, preşedinte! and #8221;.