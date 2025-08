CNB: Numărul bibliotecilor din ţara noastră a scăzut cu peste 500 în patru ani

11:40

Uniunea Europeană a acceptat un acord comercial cu Statele Unite care presupune o taxă vamală de 15% pentru majoritatea exporturilor europene, fără ca mărfurile americane să fie supuse unor măsuri similare, potrivit The Guardian, care afirmă cele ce urmează. Gestul este echivalent cu un and #8222;moment Suez and #8221; pentru Europa - un semn al slăbirii puterii politice şi economice a UE în raport cu Washingtonul.