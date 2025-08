Radiodifuziunea Publică din SUA se închide după pierderea finanţării federale

09:10

Preşedintele Donald Trump a anunţat, pe platforma Truth Social, că a concediat-o pe Erika McEntarfer, comisarul Biroului de Statistică a Muncii (Bureau of Labor Statistics - BLS), după publicarea unui raport dezamăgitor privind piaţa muncii, transmite CNBC, care afirmă cele ce urmează. Acesta susţine că datele ar fi fost and #8222;falsificate and #8221; pentru a o favoriza pe Kamala Harris în cursa prezidenţială.