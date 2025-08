Presa străină: România, țara din UE unde se citește cel mai puțin, crește TVA-ul pentru cărți

23:10

Justin Timberlake, critict pentru prestația sa slabă de la festivalul Electric Castle din România, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme. Cântărețul a marcat încheierea turneului The Forget Tomorrow World Tour, care a durat aproape un an și s-a întins pe trei continente, cu o postare amplă pe Instagram, în care a făcut … The post După ce a fost criticat pentru prestația de la Electric Castle, Justin Timberlake dezvăluie că are boala Lyme appeared first on spotmedia.ro.