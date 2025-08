Finlanda restricționează folosirea telefoanelor mobile în școli

07:10

Oamenii de știință au descoperit rămășițe ale unui rechin antic în adâncurile celui mai lung sistem de peșteri din lume. Acest rechin antic, extras din pereții Peșterii Mammoth, din statul american Kentucky, a trăit în urmă cu aproximativ 340 de milioane de ani. Era un rechin de dimensiuni mici, cu un singur rând curbat de dinți, …