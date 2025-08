Discuțiile privind tarifele dintre Canada și SUA au ajuns în impas. Ministrul canadian al Comerțului speră să reia dialogul cu echipa lui Trump săptămâna viitoare

17:10

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că Uniunea Europeană nu a reușit să valorifice suficient piața sa unică imensă și nici să sperie suficient Statele Unite pentru a obține un acord mai favorabil decât cel încheiat duminică. „Trebuie să fim de temut. Nu am fost suficient de temuți”, le-a spus Macron miniștrilor în cadrul ședinței […] The post “Nu am inspirat suficientă teamă”: Macron consideră că UE nu a reușit să valorifice piața sa unică imensă în negocierile comerciale cu SUA first appeared on caleaeuropeana.ro.