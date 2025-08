Victor Negrescu analizează, într-un articol academic, profilurile noilor membri ai PE din actuala legislatură, pentru a evalua dacă are loc o schimbare de stil sau de priorități în leadershipul european

12:20

Ministrul muncii, Florin Manole, a transmis un mesaj ferm cu privire la persistența extremismului de dreapta în România, în cadrul ceremoniei organizate joi, 31 iulie, la Memorialul Victimelor Holocaustului din România, cu prilejul Zilei Europene de Comemorare a Victimelor Holocaustului împotriva Romilor. În intervenția sa, oficialul a reamintit că România are de peste două decenii […] The post Florin Manole avertizează asupra pericolului “extremismului de dreapta” la comemorarea Holocaustului împotriva Romilor: Deficitul de democrație este cel mai mare și cel mai periculos first appeared on caleaeuropeana.ro.