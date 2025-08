Ministrul Economiei cere o anchetă serioasă după incendiul de la Uzina Mecanică Cugir

11:10

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reacţionat cu and #8222;profundă consternare and #8221; la publicarea unor noi înregistrări video cu ostaticii israelieni deţinuţi în Gaza, difuzate joi de Hamas şi Jihadul Islamic, potrivit unui comunicat oficial citat de AFP, care afirmă cele ce urmează. Acesta a discutat sâmbătă seara cu familiile celor doi ostatici prezentaţi în imagini, Rom Breslevski şi Avyatar David, şi a reiterat angajamentul guvernului său de a continua and #8222;neîncetat and #8221; eforturile pentru eliberarea tuturor captivilor.