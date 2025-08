Administraţia Trump justifică tarifele globale prin legea de urgenţă din 1977

17:50

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a criticat public declaraţiile recente ale preşedintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Raluca Costache, care a afirmat că o pensie de 11.000 de lei este and #8222;mică and #8221;, potrivit mass-media. Moşteanu a acuzat-o pe şefa CSM că este and #8222;total decuplată de realităţile României and #8221; şi că and #8222;pare că nu înţelege cu câţi bani trăiesc oamenii and #8221;.