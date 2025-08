Rapid – FCSB se va juca pe Arena Naţională! Decizia luată în privinţa galeriei roş-albastre

18:50

Charles Leclerc, pilotul celor de la Ferarri care a plecat din pole-position în Marele Premiu al Ungariei, dar care a încheiat cursa pe locul 4, a răbufnit în timpul cursei de pe Hungaroring. În direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, Leclerc a avut un mesaj dur pentru echipa sa. Monegascul nu şi-a menajat echipa […] The post Charles Leclerc şi-a cerut scuze, după ce şi-a făcut praf echipa: “Tot sunt dezamăgit” appeared first on Antena Sport.