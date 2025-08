Golul cu care Jose Mourinho a fost învins în prelungiri, în Feyenoord – Fenerbahce!

15:30

Toată lumea a fost surprinsă atunci când cei de la Inter Milano l-au instalat antrenor pe Cristi Chivu, în această vară. Tehnicianul român avea o experienţă de antrenor la seniori forte scurtă. A preluat-o pe Parma la începutul acestui an şi a reuşit să o salveze de la retrogradare. Acum, cei de la Inter Milano […] Legendarul Javier Zanetti a dat cărţile pe faţă! De ce l-a instalat Inter pe Cristi Chivu. Dezvăluiri din culise