Semi-profesioniștii din orașul cu 5.000 de oameni, invincibili în Europa: vedeta vinde pizza, clubul a oferit 20 de oi pe CR7

12:40

FCSB a primit o veste teribilă! Denis Alibec are nevoie de operaţie pentru a i se rezolva problema medicală cu care se confruntă de la meciul din Supercupă cu CFR Cluj. După partida cu clujenii, atacantul de 34 de ani a ratat următoarele şase partide ale FCSB-ului. El a revenit pe teren în returul cu […] The post Veste teribilă pentru FCSB! Denis Alibec are nevoie de operaţie: “Asta e singura soluţie” appeared first on Antena Sport.