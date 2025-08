Câți spectatori vor fi prezenți la primul meci pe renovatul Camp Nou? Cererea înregistrată de Barcelona

01:30

Cristi Manea a anunţat că vrea să părăsească Rapidul. Fundaşul este nemulţumit că nu evoluează mai mult la formaţia antrenată de Costel Gâlcă. La meciul cu Botoşani, Manea a fost introdus pe teren în minutul 42. El i-a pasat decisiv lui Antoine Baroan la primul gol al francezului, din minutul 60. Cristi Manea: "Încerc să […]