Gigi Becali, verdict după decesul lui Ion Iliescu! Marea greşeală a fostului preşedinte: “Cel mai cuminte”

08:50

Insula aflată în Oceanul Arctic, pe care Donald Trump visează să o transforme în teritoriu american (o numea recent „necesitate absolută"), încearcă de ani buni să devină membră FIFA, dar fără succes. Groenlanda, teritoriu autonom care aparține de Danemarca, a fost respinsă atât de UEFA, cât și de CONCACAF, cu toate că are o echipă […]