Ion Sterian, Transgaz, după atacul Rusiei la o stație de pompare a gazelor din regiunea Odessa: “La 15, s-a reluat tranzitul către Ucraina prin interconectarea Isaccea-Orlovsca

18:00

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, transmite prima reacție la moartea fostului președinte Ion Iliescu. Grindeanu a scris, […] The post Sorin Grindeanu, despre moartea lui Ion Iliescu: Indiferent de opiniile divergente, contribuția sa la tranziția spre democrație a țării rămâne parte a memoriei colective appeared first on Financial Intelligence.