OpenAI oferă ChatGPT guvernului american pentru 1 dolar

Financial Intelligence, 7 august 2025 08:30

OpenAI a anunțat miercuri că va oferi produsul său ChatGPT Enterprise agențiilor federale americane pentru 1 dolar pe […] The post OpenAI oferă ChatGPT guvernului american pentru 1 dolar appeared first on Financial Intelligence.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Financial Intelligence

Acum 5 minute
09:00
One United Properties raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale de 95,4 milioane de euro în semestrul I 2025, în scădere cu 22% Financial Intelligence
One United Properties (ONE) raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale de 95,4 milioane de euro în semestrul I 2025, […] The post One United Properties raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale de 95,4 milioane de euro în semestrul I 2025, în scădere cu 22% appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
08:30
OpenAI oferă ChatGPT guvernului american pentru 1 dolar Financial Intelligence
OpenAI a anunțat miercuri că va oferi produsul său ChatGPT Enterprise agențiilor federale americane pentru 1 dolar pe […] The post OpenAI oferă ChatGPT guvernului american pentru 1 dolar appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
08:20
Burduja: Reforma statului şi a lumii politice trebuie să continue, pentru a avea şansa de a face România bine Financial Intelligence
Reforma statului şi cea a lumii politice trebuie să continue, dacă vrem să avem şansa de a face […] The post Burduja: Reforma statului şi a lumii politice trebuie să continue, pentru a avea şansa de a face România bine appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Grupul PPC raportează EBITDA de 1 miliard de euro și un profit net ajustat de 200 milioane euro, în primul semestru Financial Intelligence
Grupul PPC a înregistrat o performanță solidă în prima jumătate a anului 2025, cu rezultate în T2 care […] The post Grupul PPC raportează EBITDA de 1 miliard de euro și un profit net ajustat de 200 milioane euro, în primul semestru appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Taiwan spune că TSMC va fi „scutită” de suprataxarea de 100% a cipurilor din SUA Financial Intelligence
Gigantul taiwanez al semiconductorilor TSMC “este scutit” de tarifele de 100% impuse de preşedintele american Donald Trump asupra […] The post Taiwan spune că TSMC va fi „scutită” de suprataxarea de 100% a cipurilor din SUA appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Industria României, scădere de peste 13% față de anul 2019 Financial Intelligence
de Dan Pălăngean Industria României a scăzut anul trecut cu -13,1% față de rezultatele din 2019, potrivit unei […] The post Industria României, scădere de peste 13% față de anul 2019 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
07:30
Brazilia solicită Organizaţiei Mondiale a Comerţului consultări privind taxele vamale americane Financial Intelligence
Guvernul Braziliei a înregistrat la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) o cerere de consultări privind taxele vamale de […] The post Brazilia solicită Organizaţiei Mondiale a Comerţului consultări privind taxele vamale americane appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Funeralii Ion Iliescu/ Fostul preşedinte va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea; joi – zi de doliu naţional Financial Intelligence
Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III. Joi dimineaţa, […] The post Funeralii Ion Iliescu/ Fostul preşedinte va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea; joi – zi de doliu naţional appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
20:20
Trump va decide în curând dacă impune noi sancţiuni Rusiei, anunţă secretarul de stat Rubio Financial Intelligence
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că până la sfârşitul acestei zile ar putea veni […] The post Trump va decide în curând dacă impune noi sancţiuni Rusiei, anunţă secretarul de stat Rubio appeared first on Financial Intelligence.
20:10
NATO asigură Lituania că Alianţa este vigilentă şi pregătită să o apere, după incidentele cu drone ruseşti Financial Intelligence
NATO a asigurat miercuri autorităţile lituaniene că ia “foarte în serios” incidentele cu drone ruseşti prăbuşite în Lituania […] The post NATO asigură Lituania că Alianţa este vigilentă şi pregătită să o apere, după incidentele cu drone ruseşti appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Buzoianu: Începând din această săptămână, Raul Pop este secretar de stat la Ministerul Mediului pe zona de deşeuri şi poluare Financial Intelligence
Raul Pop a fost numit secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pe zona de deşeuri […] The post Buzoianu: Începând din această săptămână, Raul Pop este secretar de stat la Ministerul Mediului pe zona de deşeuri şi poluare appeared first on Financial Intelligence.
20:00
India ameninţă SUA cu represalii, în urma taxelor vamale decise de Trump Financial Intelligence
Guvernul indian a descris miercuri noile taxe vamale asupra importurilor din India anunţate de preşedintele american Donald Trump, […] The post India ameninţă SUA cu represalii, în urma taxelor vamale decise de Trump appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
19:20
Sebastian Burduja – numit în funcția de consilier onorific al premierului Financial Intelligence
Sebastian-Ioan Burduja a fost numit în funcția de consilier onorific al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan. […] The post Sebastian Burduja – numit în funcția de consilier onorific al premierului appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Putin a semnat un decret care permite Rusiei să-şi sporească emisiile de gaze cu efect de seră Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un decret care autorizează Rusia să-şi sporească emisiile de gaze cu […] The post Putin a semnat un decret care permite Rusiei să-şi sporească emisiile de gaze cu efect de seră appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Ion Sterian, Transgaz, după atacul Rusiei la o stație de pompare a gazelor din regiunea Odessa: “La 15, s-a reluat tranzitul către Ucraina prin interconectarea Isaccea-Orlovsca Financial Intelligence
La ora 15.00 s-a reluat tranzitul către Ucraina prin interconectarea Isaccea-Orlovsca, ne-a declarat domnul Ion Sterian, directorul general […] The post Ion Sterian, Transgaz, după atacul Rusiei la o stație de pompare a gazelor din regiunea Odessa: “La 15, s-a reluat tranzitul către Ucraina prin interconectarea Isaccea-Orlovsca appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Rusia a lovit interconectorul principal de gaze din Ucraina pentru a submina pregătirile pentru iarnă, afirmă Kievul Financial Intelligence
Rusia a lovit o stație de pompare a gazelor din regiunea Odessa, din sudul Ucrainei, utilizată într-un program […] The post Rusia a lovit interconectorul principal de gaze din Ucraina pentru a submina pregătirile pentru iarnă, afirmă Kievul appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Preţurile gazelor naturale scad în Europa, pe fondul tensiunilor geopolitice Financial Intelligence
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au scăzut miercuri, pe fondul speculaţiilor privind angajamentul preşedintelui Donald […] The post Preţurile gazelor naturale scad în Europa, pe fondul tensiunilor geopolitice appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Generalul Dan Voinea – dezvăluire uluitoare la Ştirile Pro TV: ”Ion Iliescu era anchetat penal în decembrie 1989, dar îl voiau unii președinte”; ”Întotdeauna a fost arogant, a refuzat orice dialog, nu cu mine, cu justiția în general” Financial Intelligence
Generalul în rezervă Dan Voinea, fostul procuror militar care a instrumentat inițial dosarul Revoluției, a dezvăluit pentru Știrile […] The post Generalul Dan Voinea – dezvăluire uluitoare la Ştirile Pro TV: ”Ion Iliescu era anchetat penal în decembrie 1989, dar îl voiau unii președinte”; ”Întotdeauna a fost arogant, a refuzat orice dialog, nu cu mine, cu justiția în general” appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Banca Transilvania finanţează cu peste 16 milioane de euro Urbano Shopping & Living Financial Intelligence
Banca Transilvania sprijină dezvoltarea celui mai mare parc comercial din Transilvania, Urbano Shopping & Living, printr-o finanţare de […] The post Banca Transilvania finanţează cu peste 16 milioane de euro Urbano Shopping & Living appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Ucraina a redeschis canalul Bâstroe pentru traficul naval Financial Intelligence
Ucraina a redeschis miercuri canalul Bâstroe, care face legătura între Dunăre şi Marea Neagră şi fusese închis după […] The post Ucraina a redeschis canalul Bâstroe pentru traficul naval appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Ucraina: Sub presiunea Occidentului, Kievul a numit un şef al Biroului de anchetă a infracţiunilor economice Financial Intelligence
Ucraina l-a numit, după săptămâni de tergiversări, pe un cunoscut responsabil anticorupţie independent în funcţia de director al […] The post Ucraina: Sub presiunea Occidentului, Kievul a numit un şef al Biroului de anchetă a infracţiunilor economice appeared first on Financial Intelligence.
15:50
ANAF recomandă contribuabililor să revizuiască cu atenție modul în care clasifică/reclasifică cheltuielile și să se asigure că declară corect toate impozitele și taxele datorate, inclusiv prin rectificarea declarațiilor fiscale inițiale Financial Intelligence
În contextul în care, prin analizarea și prelucrarea informațiilor deținute ca urmare a implementării proiectelor de digitalizare au […] The post ANAF recomandă contribuabililor să revizuiască cu atenție modul în care clasifică/reclasifică cheltuielile și să se asigure că declară corect toate impozitele și taxele datorate, inclusiv prin rectificarea declarațiilor fiscale inițiale appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Numărul de posturi ocupate în instituţiile şi autorităţile publice a crescut cu 234, în iunie 2025 (Ministerul Finanţelor) Financial Intelligence
Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în iunie 2025, de 1.305.595, cu 234 […] The post Numărul de posturi ocupate în instituţiile şi autorităţile publice a crescut cu 234, în iunie 2025 (Ministerul Finanţelor) appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Acțiunile Petrom se tranzacționează în zona maximelor istorice; Riscul de excludere din indicii FTSE (din cauza lichidității insuficiente) devine tot mai real (brokeri) Financial Intelligence
Acțiunile OMV Petrom (SNP) înregistrează o creștere semnificativă, în ultimele luni, ce a dus performanța anului curent la […] The post Acțiunile Petrom se tranzacționează în zona maximelor istorice; Riscul de excludere din indicii FTSE (din cauza lichidității insuficiente) devine tot mai real (brokeri) appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Trump sugerează că vicepreşedintele JD Vance ar putea fi succesorul său la alegerile din 2028 Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a lăsat să se înţeleagă, în faţa presei, că vicepreşedintele său JD Vance i-ar […] The post Trump sugerează că vicepreşedintele JD Vance ar putea fi succesorul său la alegerile din 2028 appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Statele Unite ar trebui să se concentreze asupra propriilor probleme în loc să dea vina pe China (Xinhua) Financial Intelligence
Afirmaţiile recente ale unor oficiali americani care acuză China de “inundarea” pieţelor globale cu exporturi şi care cer […] The post Statele Unite ar trebui să se concentreze asupra propriilor probleme în loc să dea vina pe China (Xinhua) appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Aproape 60% dintre bulgari se tem de creşterea costului vieţii după adoptarea monedei euro Financial Intelligence
Aproape 60% dintre bulgari sunt îngrijoraţi de creşterea costului vieţii în urma adoptării monedei euro, scrie agenţia Novinite, […] The post Aproape 60% dintre bulgari se tem de creşterea costului vieţii după adoptarea monedei euro appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Clienţii Alpha Bank România vor avea acces complet la produsele şi serviciile transferate la UniCredit, din 18 august Financial Intelligence
Clienţii Alpha Bank România vor avea acces complet la produsele şi serviciile transferate la UniCredit începând cu 18 […] The post Clienţii Alpha Bank România vor avea acces complet la produsele şi serviciile transferate la UniCredit, din 18 august appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Grindeanu: Am decis să nu participăm la şedinţele coaliţiei până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că membrii din conducerea partidului au decis să nu mai participe […] The post Grindeanu: Am decis să nu participăm la şedinţele coaliţiei până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Economia mondială, în accelerare, în luna iulie (Andrei Rădulescu) Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Statisticile comunicate de S&P Global aseară indică accelerarea ritmului de creștere în economia mondială în […] The post Economia mondială, în accelerare, în luna iulie (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a sosit la Moscova pentru discuţii cu preşedintele Vladimir Putin Financial Intelligence
Emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a sosit miercuri dimineaţă la Moscova pentru a se întâlni cu […] The post Emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a sosit la Moscova pentru discuţii cu preşedintele Vladimir Putin appeared first on Financial Intelligence.
10:40
SUA acuză doi cetățeni chinezi pentru transportul ilegal de cipuri AI Nvidia către China Financial Intelligence
DOJ a declarat că inculpații au exportat ilegal cipuri avansate și alte tehnologii în valoare de milioane de […] The post SUA acuză doi cetățeni chinezi pentru transportul ilegal de cipuri AI Nvidia către China appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Lituania solicită ajutorul NATO pentru consolidarea apărării aeriene, după ce o a doua dronă a traversat frontiera Financial Intelligence
Vilnius solicită mai multe resurse pentru a face față amenințărilor aeriene, în contextul continuării bombardamentelor Rusiei asupra Ucrainei. […] The post Lituania solicită ajutorul NATO pentru consolidarea apărării aeriene, după ce o a doua dronă a traversat frontiera appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Peste 100 furnizori de energie, controlați de ANPC – 24 amenzi contravenţionale în valoare de peste 370.000 de lei, 10 avertismente Financial Intelligence
În perioada 17.04.2025 – 16.06.2025, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a derulat, la nivelul întregii țări, premergător […] The post Peste 100 furnizori de energie, controlați de ANPC – 24 amenzi contravenţionale în valoare de peste 370.000 de lei, 10 avertismente appeared first on Financial Intelligence.
09:00
MApN: Atac rusesc în apropierea frontierei României Financial Intelligence
MApN a anunțat faptul că, în noaptea de 5 spre 6 august, forțele ruse au lansat un atac […] The post MApN: Atac rusesc în apropierea frontierei României appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
08:40
Tranziția energetică a României: între angajamentele Green Deal și riscul de blackout (opinie Drd.ing Cristinel Buzduna) Financial Intelligence
Autor: Drd.ing Cristinel Buzduna România se află în plin proces de restructurare a sistemului energetic, forțată de angajamentele asumate […] The post Tranziția energetică a României: între angajamentele Green Deal și riscul de blackout (opinie Drd.ing Cristinel Buzduna) appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Compania BP a anunțat cea mai mare descoperire globală de petrol și gaze din ultimii 25 de ani, în bazinul offshore Santos din Brazilia; perspective bune şi pentru Equinor, care se află în apropiere Financial Intelligence
Compania BP a făcut cea mai mare descoperire globală de petrol și gaze din ultimii 25 de ani […] The post Compania BP a anunțat cea mai mare descoperire globală de petrol și gaze din ultimii 25 de ani, în bazinul offshore Santos din Brazilia; perspective bune şi pentru Equinor, care se află în apropiere appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Siemens Energy vizează limita superioară a previziunilor pentru 2025, pe fondul cererii puternice din SUA Financial Intelligence
Siemens Energy se așteaptă să atingă limita superioară a previziunilor sale pentru 2025, a declarat miercuri, impulsionată de […] The post Siemens Energy vizează limita superioară a previziunilor pentru 2025, pe fondul cererii puternice din SUA appeared first on Financial Intelligence.
08:30
OpenAI, compania care a lansat ChatGPT, poartă discuții cu investitori despre vânzarea de acțiuni, ce ar duce evaluarea companiei la 500 miliarde de dolari Financial Intelligence
OpenAI, compania care a lansat ChatGPT, poartă discuții cu investitori despre o potențială vânzare de acțiuni la o […] The post OpenAI, compania care a lansat ChatGPT, poartă discuții cu investitori despre vânzarea de acțiuni, ce ar duce evaluarea companiei la 500 miliarde de dolari appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Trump declară că un nou plan tarifar pentru semiconductori va fi lansat chiar săptămâna viitoare Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat marți că va dezvălui noi tarife pentru semiconductori și cipuri chiar săptămâna viitoare. […] The post Trump declară că un nou plan tarifar pentru semiconductori va fi lansat chiar săptămâna viitoare appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Vasile Dîncu: “Un veritabil om de stânga, Iliescu a avut marele defect, într-o societate politică adesea oportunistă, de a nu-și trăda convingerile” Financial Intelligence
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu afirmă că, odată cu trecerea în neființă a lui Ion Iliescu, România pierde nu […] The post Vasile Dîncu: “Un veritabil om de stânga, Iliescu a avut marele defect, într-o societate politică adesea oportunistă, de a nu-și trăda convingerile” appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Statele Unite propun noi reguli pentru drone, care ar putea permite livrări ale Amazon şi Starbucks pe calea aerului Financial Intelligence
Departamentul pentru Transporturi al SUA a anunţat marţi o propunere legislativă majoră care ar permite utilizarea pe scară […] The post Statele Unite propun noi reguli pentru drone, care ar putea permite livrări ale Amazon şi Starbucks pe calea aerului appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Ucraina: Emisarul lui Trump, miercuri, la Moscova, pentru discuţii de ultimă oră Financial Intelligence
Emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, se va deplasa miercuri la Moscova pentru a se întâlni cu lideri […] The post Ucraina: Emisarul lui Trump, miercuri, la Moscova, pentru discuţii de ultimă oră appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Șeful NASA confirmă planurile de a construi un reactor nuclear pe Lună Financial Intelligence
Șeful NASA, Sean Duffy a confirmat marți informațiile cu privire la planurile de a construi un reactor nuclear […] The post Șeful NASA confirmă planurile de a construi un reactor nuclear pe Lună appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Japonia/Hiroshima: Minut de reculegere la 80 de ani de la lansarea bombei atomice Financial Intelligence
Un minut de reculegere s-a ţinut miercuri la Hiroshima, exact în momentul în care bomba atomică a fost […] The post Japonia/Hiroshima: Minut de reculegere la 80 de ani de la lansarea bombei atomice appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Funeralii Ion Iliescu/ Sicriul fostului preşedinte va fi depus la Palatul Cotroceni Financial Intelligence
Fostul preşedinte Ion Iliescu va ajunge miercuri, pentru ultima oară, la Palatul Cotroceni. Sicriul cu trupul neînsufleţit al […] The post Funeralii Ion Iliescu/ Sicriul fostului preşedinte va fi depus la Palatul Cotroceni appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Trump glumeşte despre amplasarea unor rachete nucleare pe acoperişul Casei Albe Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump s-a urcat marţi dimineaţă pe acoperişul uneia dintre clădirile Casei Albe şi a glumit […] The post Trump glumeşte despre amplasarea unor rachete nucleare pe acoperişul Casei Albe appeared first on Financial Intelligence.
5 august 2025
23:20
Căldura împinge cererea de energie electrică din SUA la un nivel record în iulie, potrivit EIA Financial Intelligence
Cererea de energie electrică în cele 48 de state continentale ale SUA a atins noi recorduri istorice în […] The post Căldura împinge cererea de energie electrică din SUA la un nivel record în iulie, potrivit EIA appeared first on Financial Intelligence.
22:40
TTS a publicat lista candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație Financial Intelligence
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. (“TTS”) informează investitorii și acționarii că, în data de 05.08.2025, a fost aprobată […] The post TTS a publicat lista candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație appeared first on Financial Intelligence.
22:30
A fost semnat Ordinul privind constituirea Comisiei de selecție a candidaților pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte ai AMEPIP (vezi nominalizările) Financial Intelligence
Secretariatul General al Guvernului a semnat, pe 1 august, Ordinul privind constituirea Comisiei de selecție a candidaților pentru […] The post A fost semnat Ordinul privind constituirea Comisiei de selecție a candidaților pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte ai AMEPIP (vezi nominalizările) appeared first on Financial Intelligence.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.