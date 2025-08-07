OpenAI oferă ChatGPT guvernului american pentru 1 dolar
Financial Intelligence, 7 august 2025 08:30
OpenAI a anunțat miercuri că va oferi produsul său ChatGPT Enterprise agențiilor federale americane pentru 1 dolar pe […]
• • •
Acum 5 minute
09:00
One United Properties raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale de 95,4 milioane de euro în semestrul I 2025, în scădere cu 22% # Financial Intelligence
One United Properties (ONE) raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale de 95,4 milioane de euro în semestrul I 2025, […]
Acum 30 minute
08:30
OpenAI a anunțat miercuri că va oferi produsul său ChatGPT Enterprise agențiilor federale americane pentru 1 dolar pe […]
Acum o oră
08:20
Burduja: Reforma statului şi a lumii politice trebuie să continue, pentru a avea şansa de a face România bine # Financial Intelligence
Reforma statului şi cea a lumii politice trebuie să continue, dacă vrem să avem şansa de a face […]
08:20
Grupul PPC raportează EBITDA de 1 miliard de euro și un profit net ajustat de 200 milioane euro, în primul semestru # Financial Intelligence
Grupul PPC a înregistrat o performanță solidă în prima jumătate a anului 2025, cu rezultate în T2 care […]
08:10
Taiwan spune că TSMC va fi „scutită” de suprataxarea de 100% a cipurilor din SUA # Financial Intelligence
Gigantul taiwanez al semiconductorilor TSMC "este scutit" de tarifele de 100% impuse de preşedintele american Donald Trump asupra […]
08:10
de Dan Pălăngean Industria României a scăzut anul trecut cu -13,1% față de rezultatele din 2019, potrivit unei […]
Acum 2 ore
07:30
Brazilia solicită Organizaţiei Mondiale a Comerţului consultări privind taxele vamale americane # Financial Intelligence
Guvernul Braziliei a înregistrat la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) o cerere de consultări privind taxele vamale de […]
07:10
Funeralii Ion Iliescu/ Fostul preşedinte va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea; joi – zi de doliu naţional # Financial Intelligence
Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III. Joi dimineaţa, […]
Acum 12 ore
20:20
Trump va decide în curând dacă impune noi sancţiuni Rusiei, anunţă secretarul de stat Rubio # Financial Intelligence
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că până la sfârşitul acestei zile ar putea veni […]
20:10
NATO asigură Lituania că Alianţa este vigilentă şi pregătită să o apere, după incidentele cu drone ruseşti # Financial Intelligence
NATO a asigurat miercuri autorităţile lituaniene că ia "foarte în serios" incidentele cu drone ruseşti prăbuşite în Lituania […]
20:00
Buzoianu: Începând din această săptămână, Raul Pop este secretar de stat la Ministerul Mediului pe zona de deşeuri şi poluare # Financial Intelligence
Raul Pop a fost numit secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pe zona de deşeuri […]
20:00
Guvernul indian a descris miercuri noile taxe vamale asupra importurilor din India anunţate de preşedintele american Donald Trump, […]
Acum 24 ore
19:20
Sebastian-Ioan Burduja a fost numit în funcția de consilier onorific al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan. […]
18:50
Putin a semnat un decret care permite Rusiei să-şi sporească emisiile de gaze cu efect de seră # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un decret care autorizează Rusia să-şi sporească emisiile de gaze cu […]
17:00
Ion Sterian, Transgaz, după atacul Rusiei la o stație de pompare a gazelor din regiunea Odessa: “La 15, s-a reluat tranzitul către Ucraina prin interconectarea Isaccea-Orlovsca # Financial Intelligence
La ora 15.00 s-a reluat tranzitul către Ucraina prin interconectarea Isaccea-Orlovsca, ne-a declarat domnul Ion Sterian, directorul general […]
16:20
Rusia a lovit interconectorul principal de gaze din Ucraina pentru a submina pregătirile pentru iarnă, afirmă Kievul # Financial Intelligence
Rusia a lovit o stație de pompare a gazelor din regiunea Odessa, din sudul Ucrainei, utilizată într-un program […]
16:10
Preţurile gazelor naturale scad în Europa, pe fondul tensiunilor geopolitice # Financial Intelligence
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au scăzut miercuri, pe fondul speculaţiilor privind angajamentul preşedintelui Donald […]
16:10
Generalul Dan Voinea – dezvăluire uluitoare la Ştirile Pro TV: ”Ion Iliescu era anchetat penal în decembrie 1989, dar îl voiau unii președinte”; ”Întotdeauna a fost arogant, a refuzat orice dialog, nu cu mine, cu justiția în general” # Financial Intelligence
Generalul în rezervă Dan Voinea, fostul procuror militar care a instrumentat inițial dosarul Revoluției, a dezvăluit pentru Știrile […]
16:00
Banca Transilvania finanţează cu peste 16 milioane de euro Urbano Shopping & Living # Financial Intelligence
Banca Transilvania sprijină dezvoltarea celui mai mare parc comercial din Transilvania, Urbano Shopping & Living, printr-o finanţare de […]
16:00
Ucraina a redeschis miercuri canalul Bâstroe, care face legătura între Dunăre şi Marea Neagră şi fusese închis după […]
16:00
Ucraina: Sub presiunea Occidentului, Kievul a numit un şef al Biroului de anchetă a infracţiunilor economice # Financial Intelligence
Ucraina l-a numit, după săptămâni de tergiversări, pe un cunoscut responsabil anticorupţie independent în funcţia de director al […]
15:50
ANAF recomandă contribuabililor să revizuiască cu atenție modul în care clasifică/reclasifică cheltuielile și să se asigure că declară corect toate impozitele și taxele datorate, inclusiv prin rectificarea declarațiilor fiscale inițiale # Financial Intelligence
În contextul în care, prin analizarea și prelucrarea informațiilor deținute ca urmare a implementării proiectelor de digitalizare au […]
15:50
Numărul de posturi ocupate în instituţiile şi autorităţile publice a crescut cu 234, în iunie 2025 (Ministerul Finanţelor) # Financial Intelligence
Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în iunie 2025, de 1.305.595, cu 234 […]
15:40
Acțiunile Petrom se tranzacționează în zona maximelor istorice; Riscul de excludere din indicii FTSE (din cauza lichidității insuficiente) devine tot mai real (brokeri) # Financial Intelligence
Acțiunile OMV Petrom (SNP) înregistrează o creștere semnificativă, în ultimele luni, ce a dus performanța anului curent la […]
14:50
Trump sugerează că vicepreşedintele JD Vance ar putea fi succesorul său la alegerile din 2028 # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a lăsat să se înţeleagă, în faţa presei, că vicepreşedintele său JD Vance i-ar […]
14:20
Statele Unite ar trebui să se concentreze asupra propriilor probleme în loc să dea vina pe China (Xinhua) # Financial Intelligence
Afirmaţiile recente ale unor oficiali americani care acuză China de "inundarea" pieţelor globale cu exporturi şi care cer […]
14:00
Aproape 60% dintre bulgari se tem de creşterea costului vieţii după adoptarea monedei euro # Financial Intelligence
Aproape 60% dintre bulgari sunt îngrijoraţi de creşterea costului vieţii în urma adoptării monedei euro, scrie agenţia Novinite, […]
11:40
Clienţii Alpha Bank România vor avea acces complet la produsele şi serviciile transferate la UniCredit, din 18 august # Financial Intelligence
Clienţii Alpha Bank România vor avea acces complet la produsele şi serviciile transferate la UniCredit începând cu 18 […]
11:40
Grindeanu: Am decis să nu participăm la şedinţele coaliţiei până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că membrii din conducerea partidului au decis să nu mai participe […]
11:40
Autor: Andrei Rădulescu Statisticile comunicate de S&P Global aseară indică accelerarea ritmului de creștere în economia mondială în […]
11:30
Emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a sosit la Moscova pentru discuţii cu preşedintele Vladimir Putin # Financial Intelligence
Emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a sosit miercuri dimineaţă la Moscova pentru a se întâlni cu […]
10:40
SUA acuză doi cetățeni chinezi pentru transportul ilegal de cipuri AI Nvidia către China # Financial Intelligence
DOJ a declarat că inculpații au exportat ilegal cipuri avansate și alte tehnologii în valoare de milioane de […]
10:30
Lituania solicită ajutorul NATO pentru consolidarea apărării aeriene, după ce o a doua dronă a traversat frontiera # Financial Intelligence
Vilnius solicită mai multe resurse pentru a face față amenințărilor aeriene, în contextul continuării bombardamentelor Rusiei asupra Ucrainei. […]
09:50
Peste 100 furnizori de energie, controlați de ANPC – 24 amenzi contravenţionale în valoare de peste 370.000 de lei, 10 avertismente # Financial Intelligence
În perioada 17.04.2025 – 16.06.2025, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a derulat, la nivelul întregii țări, premergător […]
09:00
MApN a anunțat faptul că, în noaptea de 5 spre 6 august, forțele ruse au lansat un atac […]
Ieri
08:40
Tranziția energetică a României: între angajamentele Green Deal și riscul de blackout (opinie Drd.ing Cristinel Buzduna) # Financial Intelligence
Autor: Drd.ing Cristinel Buzduna România se află în plin proces de restructurare a sistemului energetic, forțată de angajamentele asumate […]
08:40
Compania BP a anunțat cea mai mare descoperire globală de petrol și gaze din ultimii 25 de ani, în bazinul offshore Santos din Brazilia; perspective bune şi pentru Equinor, care se află în apropiere # Financial Intelligence
Compania BP a făcut cea mai mare descoperire globală de petrol și gaze din ultimii 25 de ani […]
08:30
Siemens Energy vizează limita superioară a previziunilor pentru 2025, pe fondul cererii puternice din SUA # Financial Intelligence
Siemens Energy se așteaptă să atingă limita superioară a previziunilor sale pentru 2025, a declarat miercuri, impulsionată de […]
08:30
OpenAI, compania care a lansat ChatGPT, poartă discuții cu investitori despre vânzarea de acțiuni, ce ar duce evaluarea companiei la 500 miliarde de dolari # Financial Intelligence
OpenAI, compania care a lansat ChatGPT, poartă discuții cu investitori despre o potențială vânzare de acțiuni la o […]
08:20
Trump declară că un nou plan tarifar pentru semiconductori va fi lansat chiar săptămâna viitoare # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat marți că va dezvălui noi tarife pentru semiconductori și cipuri chiar săptămâna viitoare. […]
08:10
Vasile Dîncu: “Un veritabil om de stânga, Iliescu a avut marele defect, într-o societate politică adesea oportunistă, de a nu-și trăda convingerile” # Financial Intelligence
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu afirmă că, odată cu trecerea în neființă a lui Ion Iliescu, România pierde nu […]
08:10
Statele Unite propun noi reguli pentru drone, care ar putea permite livrări ale Amazon şi Starbucks pe calea aerului # Financial Intelligence
Departamentul pentru Transporturi al SUA a anunţat marţi o propunere legislativă majoră care ar permite utilizarea pe scară […]
06:50
Ucraina: Emisarul lui Trump, miercuri, la Moscova, pentru discuţii de ultimă oră # Financial Intelligence
Emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, se va deplasa miercuri la Moscova pentru a se întâlni cu lideri […]
06:40
Șeful NASA, Sean Duffy a confirmat marți informațiile cu privire la planurile de a construi un reactor nuclear […]
06:40
Japonia/Hiroshima: Minut de reculegere la 80 de ani de la lansarea bombei atomice # Financial Intelligence
Un minut de reculegere s-a ţinut miercuri la Hiroshima, exact în momentul în care bomba atomică a fost […]
06:30
Funeralii Ion Iliescu/ Sicriul fostului preşedinte va fi depus la Palatul Cotroceni # Financial Intelligence
Fostul preşedinte Ion Iliescu va ajunge miercuri, pentru ultima oară, la Palatul Cotroceni. Sicriul cu trupul neînsufleţit al […]
06:30
Trump glumeşte despre amplasarea unor rachete nucleare pe acoperişul Casei Albe # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump s-a urcat marţi dimineaţă pe acoperişul uneia dintre clădirile Casei Albe şi a glumit […]
5 august 2025
23:20
Căldura împinge cererea de energie electrică din SUA la un nivel record în iulie, potrivit EIA # Financial Intelligence
Cererea de energie electrică în cele 48 de state continentale ale SUA a atins noi recorduri istorice în […]
22:40
TTS a publicat lista candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație # Financial Intelligence
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. ("TTS") informează investitorii și acționarii că, în data de 05.08.2025, a fost aprobată […]
22:30
A fost semnat Ordinul privind constituirea Comisiei de selecție a candidaților pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte ai AMEPIP (vezi nominalizările) # Financial Intelligence
Secretariatul General al Guvernului a semnat, pe 1 august, Ordinul privind constituirea Comisiei de selecție a candidaților pentru […]
