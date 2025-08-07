Ce reculegere? Au fost huiduieli și scandări împotriva lui Iliescu pe stadioane
Cotidianul de Hunedoara, 7 august 2025 07:00
După decizia Guvernului de a declara ziua de 7 august 2025 zi de doliu național în memoria fostului președinte al României, Ion Iliescu... [...] The post Ce reculegere? Au fost huiduieli și scandări împotriva lui Iliescu pe stadioane appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Acum 5 minute
07:30
CNN: Trump ar putea face progrese în Ucraina sau ar putea cădea în capcana lui Putin # Cotidianul de Hunedoara
Frustrarea fierbinte a lui Trump față de Putin, care a pătat speranțele președintelui de a deveni un pacifist demn de Premiul Nobel, s-a (...) [...] The post CNN: Trump ar putea face progrese în Ucraina sau ar putea cădea în capcana lui Putin appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
07:10
Joi a fost declarată zi de doliu național, iar drapelele României au fost arborate în bernă. [...] The post Ion Iliescu, ultimul drum appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Ce este? La ce a fost folosit? Iar răspunsul pe care am putut să îl formulăm... [...] The post Săgeata din corn de cerb appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Acum 2 ore
06:20
„Statul a decretat joi 7 August zi de doliu național pentru Ion Iliescu – omul care, pe 13-15 iunie 1990, a chemat minerii să bată, să violeze... [...] The post Se va ieși în stradă după înmormântarea lui Ion Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Credeați că le-ați văzut pe toate după ce constructorii au așezat sau au uitat câte un stâlp în mijlocul șoselei ? [...] The post Cu stâlpul de 400kV călare peste strada Morii (foto) appeared first on Cotidianul RO.
05:40
Ceremonia funerară a fostului președinte a avut loc miercuri seară, la Palatul Cotroceni. [...] The post Cine au fost marii absenţi de la căpătâiul lui Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
00:00
Joi, la Mănăstirea Sihăstria, va avea loc proclamarea [...] The post Mănăstirea Sihăstria, eveniment solemn appeared first on Cotidianul RO.
6 august 2025
23:30
NATO a asigurat miercuri autoritățile lituaniene că [...] The post NATO, pregătită să apere Lituania appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:30
Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu [...] The post Dan Petrescu. ”Au mai fost minuni la Cluj„ appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Procesul de selecţie şi numire s-a desfăşurat într-un [...] The post Buzoianu a numit noi membri în CA al Romsilva appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Naționala feminină de volei a României s-a calificat la Campionatul European [...] The post Calificare la CE. Victorie pentru tricolore appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Pacienții cu afecțiuni cronice care sunt înregistrați în anumite [...] The post Schimbare importantă pentru pacienții cronici appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Colaboratori și apropiați ai fostului președinte Ion Iliescu i-au adus, miercuri seară, într-o ceremonie privată, [...] The post Soția lui Ion Iliescu, absentă și de la ceremonia privată appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Eu nu l-am iubit pe Iliescu. Am fost adversar cu el, [...] The post USR a sărit degeaba „la bătaie” appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Tehnicianul cipriot a anunțat că are anumite probleme de lot, Alibec și Radunovic nefiind disponibili din cauza accidentărilor. [...] The post FCSB se teme de FC Drita appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Tehnicianul cipriot a anunțat că are anumite probleme de lot, Alibec și Radunovic nefiind disponibili din cauza accidentărilor. [...] The post Charalambous se așteaptă la un meci greu cu FC Drita appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Mai multe persoane au fost rănite prin împușcare miercuri de un atacator asupra unei baze militare din sud-estul Statelor Unite [...] The post Atac asupra unei baze militare americane appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Oamenii i-au adus fostului președinte Ion Iliescu [...] The post Ion Iliescu, un moment pe care românii nu îl uită (video) appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Isărescu, despre Ion Iliescu. ”Cât timp a îndeplinit cea mai înaltă demnitate în statul român…„ # Cotidianul de Hunedoara
Guvernatorul Băncii Naționale a României, [...] The post Isărescu, despre Ion Iliescu. ”Cât timp a îndeplinit cea mai înaltă demnitate în statul român…„ appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Sebastian-Ioan Burduja a fost numit în funcția de consilier onorific al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan. [...] The post Bolojan l-a luat consilier pe Burduja appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Încrederea populației ucrainene în președintele Volodimir Zelenski a scăzut la cel mai redus nivel în ultimele circa [...] The post Zelenski pierde încrederea ucrainenilor appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Președintele american Donald Trump a semnat miercuri [...] The post Trump crește din nou taxele vamale impuse Indiei appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Procesul a fost evitat cu obstinație de cei care [...] The post Fost procuror general. ”Procesul a fost evitat cu obstinație„ appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Institutul rus dedicat studiilor privind teleportarea și 'mașina timpului' și-a încetat activitatea, a informat miercuri postul RTVI [...] The post Gata cu studiile privind teleportarea și mașina timpului appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Doar unele aeroporturi din țară dețin sau au inițiat demersuri pentru achiziționarea de echipamente de control de securitate ce permit ridicarea restricțiilor [...] The post Regulile privind lichidele în avion, greu de pus în practică appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
18:20
Primarul Adrian Anghelescu a declarat miercuri că municipiul [...] The post Primăria Giurgiu nu își poate asigura cheltuielile de funcționare appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Odată cu moartea fostului președinte Ion Iliescu, [...] The post Moștenirea lui Ion Iliescu: un trecut care nu trece appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Rusia a anunțat că nu va mai respecta Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare semnat la finalul Războiului Rece [...] The post Rusia pregătește folosirea rachetelor Oreșnik în Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Un proiect de lege aflat în dezbatere publică a creat neliniște în rândul dascălilor și al părinților din județul Timiș, fiind vorba despre predarea în sistem simultan [...] The post Îngrijorare în Educație. „Mai rău ca pe vremea lui Creangă” appeared first on Cotidianul RO.
17:40
De săptămâni bune, ochii americanilor sunt pe două scandaluri – niciunul despre securitatea în Europa sau războaiele tarifare ale lui Trump [...] The post Marea mușamalizare de la Washington appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Vicepreședintele Senatului afirmă că trebuie elaborate [...] The post Vicepreședintele Senatului, angajament serios appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, Cristina Răcilă, a precizat că cei doi turiști [...] The post Turiști străini atacați de câini în Munții Rodnei appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Deși activitatea prezidențială îi ocupa aproape tot timpul fostul președinte Ion Iliescu a fost și el un microbist, doar că nu exista timp pentru a fi prezent [...] The post Cu ce echipă extrem de populară a simpatizat familia Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Naomi Osaka a dominat-o categoric pe ucraineanca Elina Svitolina [...] The post Naomi Osaka, victorie categorică la Montreal appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Ucraina a redeschis miercuri canalul Bâstroe, care face legătura [...] The post Ucraina a redeschis canalul Bâstroe appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Ambasada Rusiei la București a transmis un mesaj [...] The post Ambasada Rusiei transmite „condoleanțe poporului român” appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Ion Iliescu avea grijă în calitate de președinte al federației ca sportivii care aduceau medalii să fie premiați în țară [...] The post Ion Iliescu, opt ani în fruntea unui sport appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Patru tineri din Capitală au fost [...] The post Prinși de DIICOT. Un colet venit din Spania appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Polițiștii din Chișineu-Criș, județul Arad, au fost [...] The post Răpită dintr-un bar, găsită moartă în apropiere. Bărbatul a fost reținut appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Guvernul vrea acum să bage mâna și mai adânc în buzunarele românilor“, atrag atenția repprezentanții AUR. [...] The post AUR: românii nu vor mai avea cu ce să trăiască appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Ăsta era planul. Și ar fi fost bun. Iliescu ar fi fost prim secretar pcr pe perestroika / glasnost în anii 80 (și ar fi fost mult mai ok. [...] The post Iliescu trebuia să fie președinte din 1985 appeared first on Cotidianul RO.
15:50
La moartea lui Iliescu. ”Societatea românească, în fața unui examen dramatic” # Cotidianul de Hunedoara
Jurnalistul Ion Cristoiu este de părere [...] The post La moartea lui Iliescu. ”Societatea românească, în fața unui examen dramatic” appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Măsurile referitoare la reforma administrativă, cuprinse în pachetul doi, răspund provocărilor şi [...] The post Tăierea posturilor din administrație. Anunțul lui Cseke Attila appeared first on Cotidianul RO.
15:30
15:10
Victor Ponta a criticat conducerea PSD, după ce și-a prezentat ultimul omagiu la sicriul lui Ion Iliescu. [...] The post Ponta, supărat pe liderii PSD: „Trăim vremuri ale imposturii” appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Actrița Kelley Mack, celebră încă din copilărie, iar acum cunoscută mai ales pentru o serie de roluri din [...] The post Actrița din The Walking Dead, decedată la 33 de ani appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Cum e posibil ca, într-o eră în care avem acces facil la informații, produse de igienă și servicii medicale, să apară probleme dentare grave atât de devreme? [...] The post De ce tinerii ajung tot mai des la dentist cu probleme avansate appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Dacă sunteți în vizită prin Cetatea Alba Carolina sau vă propuneți să o vizitați trebuie să luați în calcul [...] The post Lucrări la podul de lemn de la Cetatea Alba Carolina appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Gheorghe Piperea: „Oricât l-am fi detestat, Iliescu nu a atentat la libertatea de opinie” # Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a reacționat după controversele apărute în spațiul public cu privire la moartea lui [...] The post Gheorghe Piperea: „Oricât l-am fi detestat, Iliescu nu a atentat la libertatea de opinie” appeared first on Cotidianul RO.
