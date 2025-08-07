Săgeata din corn de cerb

Cotidianul de Hunedoara, 7 august 2025 07:00

Ce este? La ce a fost folosit? Iar răspunsul pe care am putut să îl formulăm... [...] The post Săgeata din corn de cerb appeared first on Cotidianul RO.

Acum 5 minute
07:30
CNN: Trump ar putea face progrese în Ucraina sau ar putea cădea în capcana lui Putin Cotidianul de Hunedoara
Frustrarea fierbinte a lui Trump față de Putin, care a pătat speranțele președintelui de a deveni un pacifist demn de Premiul Nobel, s-a (...) [...] The post CNN: Trump ar putea face progrese în Ucraina sau ar putea cădea în capcana lui Putin appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
07:10
Ion Iliescu, ultimul drum Cotidianul de Hunedoara
Joi a fost declarată zi de doliu național, iar drapelele României au fost arborate în bernă. [...] The post Ion Iliescu, ultimul drum appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Săgeata din corn de cerb Cotidianul de Hunedoara
Ce este? La ce a fost folosit? Iar răspunsul pe care am putut să îl formulăm... [...] The post Săgeata din corn de cerb appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Ce reculegere? Au fost huiduieli și scandări împotriva lui Iliescu pe stadioane Cotidianul de Hunedoara
După decizia Guvernului de a declara ziua de 7 august 2025 zi de doliu național în memoria fostului președinte al României, Ion Iliescu... [...] The post Ce reculegere? Au fost huiduieli și scandări împotriva lui Iliescu pe stadioane appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
06:20
Se va ieși în stradă după înmormântarea lui Ion Iliescu Cotidianul de Hunedoara
„Statul a decretat joi 7 August zi de doliu național pentru Ion Iliescu – omul care, pe 13-15 iunie 1990, a chemat minerii să bată, să violeze... [...] The post Se va ieși în stradă după înmormântarea lui Ion Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Cu stâlpul de 400kV călare peste strada Morii (foto) Cotidianul de Hunedoara
Credeați că le-ați văzut pe toate după ce constructorii au așezat sau au uitat câte un stâlp în mijlocul șoselei ? [...] The post Cu stâlpul de 400kV călare peste strada Morii (foto) appeared first on Cotidianul RO.
05:40
Cine au fost marii absenţi de la căpătâiul lui Iliescu Cotidianul de Hunedoara
Ceremonia funerară a fostului președinte a avut loc miercuri seară, la Palatul Cotroceni. [...] The post Cine au fost marii absenţi de la căpătâiul lui Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
00:00
Mănăstirea Sihăstria, eveniment solemn Cotidianul de Hunedoara
Joi, la Mănăstirea Sihăstria, va avea loc proclamarea [...] The post Mănăstirea Sihăstria, eveniment solemn appeared first on Cotidianul RO.
6 august 2025
23:30
NATO, pregătită să apere Lituania Cotidianul de Hunedoara
NATO a asigurat miercuri autoritățile lituaniene că [...] The post NATO, pregătită să apere Lituania appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:30
Dan Petrescu. ”Au mai fost minuni la Cluj„ Cotidianul de Hunedoara
Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu [...] The post Dan Petrescu. ”Au mai fost minuni la Cluj„ appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Buzoianu a numit noi membri în CA al Romsilva Cotidianul de Hunedoara
Procesul de selecţie şi numire s-a desfăşurat într-un [...] The post Buzoianu a numit noi membri în CA al Romsilva appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Calificare la CE. Victorie pentru tricolore Cotidianul de Hunedoara
Naționala feminină de volei a României s-a calificat la Campionatul European [...] The post Calificare la CE. Victorie pentru tricolore appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Schimbare importantă pentru pacienții cronici Cotidianul de Hunedoara
Pacienții cu afecțiuni cronice care sunt înregistrați în anumite [...] The post Schimbare importantă pentru pacienții cronici appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Soția lui Ion Iliescu, absentă și de la ceremonia privată Cotidianul de Hunedoara
Colaboratori și apropiați ai fostului președinte Ion Iliescu i-au adus, miercuri seară, într-o ceremonie privată, [...] The post Soția lui Ion Iliescu, absentă și de la ceremonia privată appeared first on Cotidianul RO.
20:50
USR a sărit degeaba „la bătaie” Cotidianul de Hunedoara
Eu nu l-am iubit pe Iliescu. Am fost adversar cu el, [...] The post USR a sărit degeaba „la bătaie” appeared first on Cotidianul RO.
20:40
FCSB se teme de FC Drita Cotidianul de Hunedoara
Tehnicianul cipriot a anunțat că are anumite probleme de lot, Alibec și Radunovic nefiind disponibili din cauza accidentărilor. [...] The post FCSB se teme de FC Drita appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Charalambous se așteaptă la un meci greu cu FC Drita Cotidianul de Hunedoara
Tehnicianul cipriot a anunțat că are anumite probleme de lot, Alibec și Radunovic nefiind disponibili din cauza accidentărilor. [...] The post Charalambous se așteaptă la un meci greu cu FC Drita appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Atac asupra unei baze militare americane Cotidianul de Hunedoara
Mai multe persoane au fost rănite prin împușcare miercuri de un atacator asupra unei baze militare din sud-estul Statelor Unite [...] The post Atac asupra unei baze militare americane appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Ion Iliescu, un moment pe care românii nu îl uită (video) Cotidianul de Hunedoara
Oamenii i-au adus fostului președinte Ion Iliescu [...] The post Ion Iliescu, un moment pe care românii nu îl uită (video) appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Isărescu, despre Ion Iliescu. ”Cât timp a îndeplinit cea mai înaltă demnitate în statul român…„ Cotidianul de Hunedoara
Guvernatorul Băncii Naționale a României, [...] The post Isărescu, despre Ion Iliescu. ”Cât timp a îndeplinit cea mai înaltă demnitate în statul român…„ appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Bolojan l-a luat consilier pe Burduja Cotidianul de Hunedoara
Sebastian-Ioan Burduja a fost numit în funcția de consilier onorific al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan. [...] The post Bolojan l-a luat consilier pe Burduja appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Zelenski pierde încrederea ucrainenilor Cotidianul de Hunedoara
Încrederea populației ucrainene în președintele Volodimir Zelenski a scăzut la cel mai redus nivel în ultimele circa [...] The post Zelenski pierde încrederea ucrainenilor appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Trump crește din nou taxele vamale impuse Indiei Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump a semnat miercuri [...] The post Trump crește din nou taxele vamale impuse Indiei appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Fost procuror general. ”Procesul a fost evitat cu obstinație„ Cotidianul de Hunedoara
Procesul a fost evitat cu obstinație de cei care [...] The post Fost procuror general. ”Procesul a fost evitat cu obstinație„ appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Gata cu studiile privind teleportarea și mașina timpului Cotidianul de Hunedoara
Institutul rus dedicat studiilor privind teleportarea și 'mașina timpului' și-a încetat activitatea, a informat miercuri postul RTVI [...] The post Gata cu studiile privind teleportarea și mașina timpului appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Regulile privind lichidele în avion, greu de pus în practică Cotidianul de Hunedoara
Doar unele aeroporturi din țară dețin sau au inițiat demersuri pentru achiziționarea de echipamente de control de securitate ce permit ridicarea restricțiilor [...] The post Regulile privind lichidele în avion, greu de pus în practică appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
18:20
Primăria Giurgiu nu își poate asigura cheltuielile de funcționare Cotidianul de Hunedoara
Primarul Adrian Anghelescu a declarat miercuri că municipiul [...] The post Primăria Giurgiu nu își poate asigura cheltuielile de funcționare appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Moștenirea lui Ion Iliescu: un trecut care nu trece Cotidianul de Hunedoara
Odată cu moartea fostului președinte Ion Iliescu, [...] The post Moștenirea lui Ion Iliescu: un trecut care nu trece appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Rusia pregătește folosirea rachetelor Oreșnik în Ucraina Cotidianul de Hunedoara
Rusia a anunțat că nu va mai respecta Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare semnat la finalul Războiului Rece [...] The post Rusia pregătește folosirea rachetelor Oreșnik în Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Îngrijorare în Educație. „Mai rău ca pe vremea lui Creangă” Cotidianul de Hunedoara
Un proiect de lege aflat în dezbatere publică a creat neliniște în rândul dascălilor și al părinților din județul Timiș, fiind vorba despre predarea în sistem simultan [...] The post Îngrijorare în Educație. „Mai rău ca pe vremea lui Creangă” appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Marea mușamalizare de la Washington Cotidianul de Hunedoara
De săptămâni bune, ochii americanilor sunt pe două scandaluri – niciunul despre securitatea în Europa sau războaiele tarifare ale lui Trump [...] The post Marea mușamalizare de la Washington appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Vicepreședintele Senatului, angajament serios Cotidianul de Hunedoara
Vicepreședintele Senatului   afirmă că trebuie elaborate [...] The post Vicepreședintele Senatului, angajament serios appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Turiști străini atacați de câini în Munții Rodnei Cotidianul de Hunedoara
Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, Cristina Răcilă, a precizat că cei doi turiști [...] The post Turiști străini atacați de câini în Munții Rodnei appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Cu ce echipă extrem de populară a simpatizat familia Iliescu Cotidianul de Hunedoara
Deși activitatea prezidențială îi ocupa aproape tot timpul fostul președinte Ion Iliescu a fost și el un microbist, doar că nu exista timp pentru a fi prezent [...] The post Cu ce echipă extrem de populară a simpatizat familia Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Naomi Osaka, victorie categorică la Montreal Cotidianul de Hunedoara
Naomi Osaka a dominat-o categoric pe ucraineanca Elina Svitolina [...] The post Naomi Osaka, victorie categorică la Montreal appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Ucraina a redeschis canalul Bâstroe Cotidianul de Hunedoara
Ucraina a redeschis miercuri canalul Bâstroe, care face legătura [...] The post Ucraina a redeschis canalul Bâstroe appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Ambasada Rusiei transmite „condoleanțe poporului român”  Cotidianul de Hunedoara
Ambasada Rusiei la București a transmis un mesaj [...] The post Ambasada Rusiei transmite „condoleanțe poporului român”  appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Ion Iliescu, opt ani în fruntea unui sport   Cotidianul de Hunedoara
Ion Iliescu avea grijă în calitate de președinte al federației ca sportivii care aduceau medalii să fie premiați în țară [...] The post Ion Iliescu, opt ani în fruntea unui sport   appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Prinși de DIICOT. Un colet venit din Spania Cotidianul de Hunedoara
Patru tineri din Capitală au fost [...] The post Prinși de DIICOT. Un colet venit din Spania appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Răpită dintr-un bar, găsită moartă în apropiere. Bărbatul a fost reținut Cotidianul de Hunedoara
Polițiștii din Chișineu-Criș, județul Arad, au fost [...] The post Răpită dintr-un bar, găsită moartă în apropiere. Bărbatul a fost reținut appeared first on Cotidianul RO.
16:20
AUR: românii nu vor mai avea cu ce să trăiască Cotidianul de Hunedoara
Guvernul vrea acum să bage mâna și mai adânc în buzunarele românilor“, atrag atenția repprezentanții AUR. [...] The post AUR: românii nu vor mai avea cu ce să trăiască appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Iliescu trebuia să fie președinte din 1985 Cotidianul de Hunedoara
Ăsta era planul. Și ar fi fost bun. Iliescu ar fi fost prim secretar pcr pe perestroika / glasnost în anii 80 (și ar fi fost mult mai ok. [...] The post Iliescu trebuia să fie președinte din 1985 appeared first on Cotidianul RO.
15:50
La moartea lui Iliescu. ”Societatea românească, în fața unui examen dramatic” Cotidianul de Hunedoara
Jurnalistul Ion Cristoiu este de părere [...] The post La moartea lui Iliescu. ”Societatea românească, în fața unui examen dramatic” appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Tăierea posturilor din administrație. Anunțul lui Cseke Attila Cotidianul de Hunedoara
Măsurile referitoare la reforma administrativă, cuprinse în pachetul doi, răspund provocărilor şi [...] The post Tăierea posturilor din administrație. Anunțul lui Cseke Attila appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Reducerea cu 20 la sută a posturilor din administrație. Explicațiile lui Cseke Attila Cotidianul de Hunedoara
Măsurile referitoare la reforma administrativă, cuprinse în pachetul doi, răspund provocărilor şi [...] The post Reducerea cu 20 la sută a posturilor din administrație. Explicațiile lui Cseke Attila appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Ponta, supărat pe liderii PSD: „Trăim vremuri ale imposturii” Cotidianul de Hunedoara
Victor Ponta a criticat conducerea PSD, după ce și-a prezentat ultimul omagiu la sicriul lui Ion Iliescu. [...] The post Ponta, supărat pe liderii PSD: „Trăim vremuri ale imposturii” appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Actrița din The Walking Dead, decedată la 33 de ani Cotidianul de Hunedoara
Actrița Kelley Mack, celebră încă din copilărie, iar acum cunoscută mai ales pentru o serie de roluri din [...] The post Actrița din The Walking Dead, decedată la 33 de ani appeared first on Cotidianul RO.
14:50
De ce tinerii ajung tot mai des la dentist cu probleme avansate Cotidianul de Hunedoara
Cum e posibil ca, într-o eră în care avem acces facil la informații, produse de igienă și servicii medicale, să apară probleme dentare grave atât de devreme? [...] The post De ce tinerii ajung tot mai des la dentist cu probleme avansate appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Lucrări la podul de lemn de la Cetatea Alba Carolina Cotidianul de Hunedoara
Dacă sunteți în vizită prin Cetatea Alba Carolina sau vă propuneți să o vizitați trebuie să luați în calcul [...] The post Lucrări la podul de lemn de la Cetatea Alba Carolina appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Gheorghe Piperea: „Oricât l-am fi detestat, Iliescu nu a atentat la libertatea de opinie” Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a reacționat după controversele apărute în spațiul public cu privire la moartea lui [...] The post Gheorghe Piperea: „Oricât l-am fi detestat, Iliescu nu a atentat la libertatea de opinie” appeared first on Cotidianul RO.
