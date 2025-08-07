Un criminal a trăit pe banii mei. Plus înmormântarea
Ziaristii, 7 august 2025 08:30
Ce concluzie putem trage din faptul că dosarele Revoluției și ale Mineriadelor (crime împotriva umanității) nu au fost judecate nici la 35 de ani distanță? Că Iliescu și hoarda lui au avut puterea până acum. Și hoarda e încă bine înfiptă. Moștenirea lui Iliescu? 1. Democrația originală. 2. Capitalismul de cumetrie. Faptul că România a […]
• • •
Acum 30 minute
08:40
Operațiunea de spălare a cadavrului moral al lui Ion Iliescu e în plină desfășurare. Securiștii, profitorii și marii corupți postdecembriști își plâng născătorul, care nu e criminal genocidar, ci lider vizionar. Varsă lacrimi de crocodil pentru cel fără de care erau azi niște iluștri necunoscuți, într-o garsonieră din Berceni sau la cules de căpșuni în […]
08:30
Acum 12 ore
22:50
Acum nu mai are rost să purtăm ură. Ura este, azi, apanajul propagandei rusești care face ravagii și care nu face decât să vină în siajul drumului deschis, după căderea lui Ceaușescu, de noul regim Iliescu în anii '90. Cine a trăit acele vremuri ține minte extraordinarul entuziasm și solidaritatea care uneau poporul român în […]
20:20
După 35 de ani se încheie un capitol. A murit Iliescu. Să-l ierte cine vrea! Am avut un prieten in Stockholm, fugit în Suedia, după ce a încasat bătăile crunte ale minerilor veniţi în Bucureşti la chemarea defunctului preşedinte. A murit acum doi ani, fără să i se facă vreodată dreptate, fără să vadă vinovaţi […]
Acum 24 ore
19:00
Asta se întâmplă cu un sistem de justiție praf, ezitant, într-un blat permanent cu politicienii, lipsit de curaj și profesionalism. Cu un stat de drepți, cu un popor amețit de decenii de povești nemuritoare. Dacă procesele Revoluției și Mineriadelor nu erau tărăgănate de niște procurori și judecători concentrați mereu pe sporuri și privilegii, acum totul […]
18:40
Ultimii doi lideri ai PSD, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, parteneri de corupție în „avioanele Nordis", au sărit la gâtul USR după ce acest partid a anunțat că nu participă la funeraliile lui Ion Iliescu, părintele-fondator al PSD. Grindeanu a recurs și la un șantaj ordinar, punând în pericol guvernarea pentru a-și apăra hoitul politic. […]
17:50
Sunt mai mult de 10 ani de când discut periodic cu confratele Cartianu despre cum va arăta necrologul lui Ion Iliescu. În episoade, critic, cu adevărul trântit pe masă înainte ca Iliescu să fie îngropat… Imaginația subiectului discutat și rediscutat a putut să atingă o singură constantă agreată unanim: necrologul va fi neipocrit. Adică exact […]
14:30
Maia Sandu, fără teamă: 7 ani de închisoare pentru bașcana Găgăuziei, protejata lui Putin! # Ziaristii
A treia lovitură majoră pe care statul moldovean, condus de președinta Maia Sandu, o dă taberei pro-ruse înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie: condamnarea la 7 ani de închisoare a Evgheniei Guțul, bașcana regiunii separatiste Găgăuzia, din sudul Republicii Moldova. În ultimii ani, Chișinăul a închis mai multe site-uri și televiziuni pro-ruse, iar recent a […]
09:20
A murit tovarășul Ion Ilici Iliescu. Dumnezeu, eventual, îl poate ierta. E privilegiul Domnului! Rudele celor asasinați în 13-15 iunie 1990 și în timpul Revoluției – după 22 decembrie 1989 – să-l ierte, eventual. E privilegiul lor! Eu, unul, nu pot. Nici măcar, eventual. Nici nu-mi trece prin cap. E privilegiul meu! DE ACELAȘI AUTOR: […]
Ieri
08:50
A murit Ion Iliescu, un comunist nenorocit. Poate fi iertat? Să începem cu un fragment din Sfânta Scriptură. „Şi când au ajuns la locul ce se cheamă al Căpăţânii, L-au răstignit acolo pe El şi pe făcătorii de rele, unul de-a dreapta şi unul de-a stânga. Iar Iisus zicea: «Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu […]
5 august 2025
23:00
Priviți cancerul acestei țări! Așa arată un ucigaș de popor. A ucis aproape 1.000 de români la Revoluție, apoi, pe restul până la 23 de milioane. I-a omorât lent, în 35 de ani. Ne-a confiscat Revoluția și ne-a ținut ostatici în cripto-comunism. A reabilitat Securitatea și ne-a predat pe toți în mâinile-i ucigașe. El i-a […]
22:40
Înțeleg că Guvernul Bolojan se întrunește să declare ziua de mâine de doliu național. E o idee foarte proastă. Una e vorba cu „despre morți numai de bine", alta e doliul național. Asta presupune că statul român îl declară erou, se interzic festivalurile şi altele. E totuşi vorba de Iliescu. Acel Iliescu. Cred că guvernul […]
20:50
„Din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor”, USR boicotează funeraliile criminalului Iliescu! # Ziaristii
USR a propus în ședința de guvern de azi – prin ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu – ca în memoria fostului președinte Ion Iliescu să nu fie declarat doliu național, „din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor". Prim-ministrul Ilie Bolojan a luat act de acestă poziție, dar a decis pe dos: ziua de joi, 7 […]
19:50
Ion Iliescu a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, 5 luni și 2 zile. În ultimele 57 de zile a stat în Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu", care aparține SRI. Ion Iliescu a fost însăși MOARTEA. Moartea a sute de români în decembrie 1989, moartea și teroarea de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
O poveste petrecută acum 106 ani, care a implicat direct România, este cel mai bun exemplu că, dacă nu ai la îndemână hard power (putere militară), doar cu soft power (diplomație, negocieri, tratate economice) nu rezolvi nimic. Marea Unire s-a făcut pentru că România a dispus, în 1919, de hard power. Adică de o armată […]
16:40
După Alfed Bulai, și Marius Pieleanu e doborât de abuzurile sexuale de la SNSPA! Zice că dă în judecată pe toată lumea # Ziaristii
S-a terminat mosorul și pentru Marius Pieleanu la SNSPA! Acuzațiile de abuzuri sexuale care i-au fost aduse în ultimul an l-au doborât în cele din urmă, chiar dacă el s-a străduit să rămână în picioare. Pieleanu îi urmează colegului său Alfred Bulai, îndepărtat de SNSPA în august 2024. Într-un comunicat de presă remis redacției Stiripesurse.ro, […]
15:20
Ostenit după ce a exersat lopătatul TV la Broșteni, Călin Georgescu s-a refăcut pe litoral # Ziaristii
Între o ședință foto/video la Broșteni, cu lopata-n mână, și o întâlnire cu procurorii la Parchetul General, Călin Georgescu a dat o fugă și la mare, să se refacă după un așa efort și înaintea unui asemenea stres. Drumuri multe și lungi pentru șarlatanul care ne-a promes că face benzina un leu litrul – „poate […]
14:30
VIDEO. Propagandă extremă la Marș TV: „Călin Georgescu e inculpat pentru că a scos noroiul din casele oamenilor” # Ziaristii
Noua vizită a lu Călin Georgescu la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), pentru a-i fi comunicată schimbarea încadrării juridice, a fost tratată de Realitatea Plus – zisă și Marș TV – în regim de propagandă extremă, bazată pe o rea-credință greu de imaginat. Procurorii de la Parchetul General i-au […]
11:00
Boala Lyme: semne de avertizare, cauze și opțiuni de tratament după înțepătura de căpușă # Ziaristii
Intrarea în natură aduce relaxare și bucurie, dar poate expune la întâlniri nedorite cu căpușele. Boala Lyme a devenit tot mai cunoscută în rândul persoanelor care adoră drumețiile, ieșirile în parc sau pur și simplu locuiesc cu animale de companie. Află în continuare cum recunoști simptomele, cine riscă să se îmbolnăvească, cum reacționezi corect după […]
09:40
Cum a înșelat Turcescu un șofer francez, în 1991, când spăla parbrize la un Peco din Pitești # Ziaristii
Viorel Copolovici revine cu un nou episod din tinerețea sa comună cu Robert Turcescu! De la Brisbane (Australia), unde s-a așezat de o vreme, piteșteanul povestește cum spălau ei parbrize în 1991, la Pitești, iar actualul „gânditor suveranist" – pe atunci, poreclit „Ceaoane" – i-a tras o țeapă fără să clipească unui francez, șofer de […]
08:10
Rusia se îndreptă tot mai mult spre o dictatură militară, pe model nord-coreean. Putin anunță cheltuieli militare record în următorii 10 ani: circa un trilion de euro – cam 100 de miliarde de euro pe an. Este o sumă importantă. Imensă. Din păcate pentru ruși, asta înseamnă bani luați de la educație, sănătate sau infrastructură. […]
07:10
Tot mai suspectă râvna cu care Andrei Ursu continuă să polueze diverse site-uri și emisiuni cu intoxcările sale despre Decembrie 1989. O vreme i-am ignorat minciunile, dar acum se impune o punere la punct. Altfel, ajungem la o trăsnaie: după moartea bolșevicului Ion Iliescu, teoria diversionistă a acestuia să fie dusă mai departe de fiul […]
3 august 2025
19:50
Ionuț Dumitru: „Deficitul bugetar va fi de 8% din PIB (minim!) anul acesta, cu toate creșterile de taxe și înghețarea salariilor și a pensiilor". Dacă nu luăm măsuri urgente de reducere a cheltuielilor statului (lucrări publice), de vânzare a activelor (companii de stat), de reducere a birocrației (reduceri de funcționari + liberalizare economică), atunci nu […]
18:00
Radu Hossu, voluntarul decorat de Volodimir Zelenski pentru acţiunile umanitare în sprijinul ucrainenilor, avertizează instituțiile statului român: incendiul de la Uzina Mecanică din Cugir are toate datele unui sabotaj rusesc! Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 1.00, la Uzina Mecanică din Cugir, județul Alba, care aparține companiei […]
10:50
Dinamo – FCSB 4-3. Criză majoră la echipa lui Becali: 4 înfrângeri consecutive, o singură victorie (cu 1-0) în 7 meciuri! # Ziaristii
Se îngroașă gluma pentru FCSB, campioana României la fotbal în ultimele două sezoane! Echipa lui Gigi Becali a pierdut derby-ul cu Dinamo (3-4) și se află la a patra înfrângere consecutivă – toate la limită. De asemenea, FCSB bifează al 5-lea eșec în ultimele 6 partide. Dinamo a întrerupt seria celor 7 înfrângeri consecutive (în […]
2 august 2025
19:00
În timp ce Georgescu se plimba cu interlopii prin Broșteni, 19 susținători ai săi erau trimiși în judecată pentru violențele de la BEC # Ziaristii
Vineri, Călin Georgescu a primit de fapt două vești rele: una de la Broșteni, alta din Capitală. În județul Suceava a aflat că nu-l urmează aproape nimeni, în afara camarilei sale deplasate de la București, a unor interlopi tocmiți de el și a câtorva gură-cască locali. La 500 de klometri distanță, Parchetul Capitalei a trimis […]
18:10
Ion Iliescu e în stare critică, după 54 de zile de spitalizare. Respiră tot mai greu, iar organele îi cedează, din cauza cancerului pulmonar agresiv # Ziaristii
Starea de sănătate a lui Ion Iliescu s-a deteriorat, devenind critică, la aproape două luni de la internarea acestuia în Spitalul "Agrippa Ionescu" din Capitală, care aparține SRI. Pentru fostul preşedinte s-au instalat progresiv disfuncţiile multiple de organe, din cauza cancerului pulmonar agresiv. Anunţul a fost făcut sâmbătă de conducerea spitalului Din 9 iunie, Ion […]
11:00
La Marș TV s-au transmis în direct aventurile lui guru la Broșteni. În afară de alaiul cu turu’-doi-înapoi și mutatul noroiului dintr-o cameră în alta, înțeleg că a fost o fază în care guru a picat cu kuru în noroiul strămoșesc, el fiind obișnuit doar cu prompterul și studioul, nu cu grebla și lopata. Așadar, […] Articolul Guru a picat cu kuru în noroiul strămoșesc apare prima dată în Ziariștii.
09:20
A ajuns Călin Georgescu la sinistrați, dar cu interlopii după el! Chiar nu glumesc aici. A venit împreună cu clanul Cordunenilor și clanul Cofenilor (sau Cofa). Primii – ați auzit de ei. Băieți cu un “CV” impresionant. Sunt implicați în dosare de trafic de persoane și minori, prostituție, exploatare ilegală (cerșetorie, furt ), șantaj, intimidare, […] Articolul Interlopii din alaiul Salvatorului apare prima dată în Ziariștii.
08:30
VIDEO. Lecția voluntarelor din Broșteni: „Nu se vede că ați muncit. Cheamă-l pe Georgescu să-ți dea de mâncare!” # Ziaristii
Acțiunea mizerabilă de PR a extremiștilor Călin Georgescu și George Simion, vineri, la Broșteni, orășelul de munte din județul Suceava devastat de inundațiile din weekend-ul trecut, a fost ridiculizată atât de localnicii aflați în necaz, cât și de voluntarii care pregăteau mâncarea, majoritatea femei. Călin Georgescu, George Simion și găștile lor de politruci și interlopi […] Articolul VIDEO. Lecția voluntarelor din Broșteni: „Nu se vede că ați muncit. Cheamă-l pe Georgescu să-ți dea de mâncare!” apare prima dată în Ziariștii.
07:40
Rusia a ajuns la Broșteni. Deocamdată, n-a violat pe nimeni. Ar lua niște mașini de spălat, dar le-au luat deja apele. Dacă oamenii din Broșteni n-au mai avut până acum interlopi, acum au. I-a adus Călin Georgescu. Nu știu dacă au adus și armele alea de prin podele. Din dolarii ăia, sigur nu. Interlopii îl […] Articolul Rusia a ajuns la Broșteni apare prima dată în Ziariștii.
07:20
Călin Georgescu s-a dus la sinistrați cu interlopii. Lideri din clanurile Cordunenilor și Cofenilor l-au păzit pe șarlatanul pro-rus # Ziaristii
Mercenarii fugarului Horațiu Potra n-au fost singurii păzitori ai lui Călin Georgescu în descinderea populistă a acestuia, vineri, la Broşteni – localitatea cea mai afectată de inundaţiile din judeţul Suceava. Vectorul pro-rus i-a avut alături și pe liderii a două clanuri interlope: Cordunenii (din Moldova) şi Cofenii (Maramureș). Acțiune mizerabilă de PR a extremiștilor Călin […] Articolul Călin Georgescu s-a dus la sinistrați cu interlopii. Lideri din clanurile Cordunenilor și Cofenilor l-au păzit pe șarlatanul pro-rus apare prima dată în Ziariștii.
1 august 2025
22:40
Articol publicat de regretatul scriitor basarabean Nicolae Dabija (1948–2021) pe 2 februarie 2017. La 17 ianuarie 2017 mă aflam lângă spitalul Colţea din Bucureşti. Formez un număr de telefon, la care urma să-l găsesc pe Ion Ungureanu. Dar mi-a răspuns altcineva. Un bărbat care articula cu greu cuvintele – iar marele actor nu s-a gângăvit […] Articolul Profetul din Opaci apare prima dată în Ziariștii.
22:40
Poate fi o jenă vagă sau o senzație de presiune, poate o durere la mers sau după stat mai mult pe scaun. În general, problemele anale nu apar brusc, ci trimit semnale discrete, de care alegem, de cele mai multe ori, să nu ne ocupăm imediat. Fie din rușine, fie din ideea că „nu e […] Articolul Proctologia astăzi: fără operații, fără rușine, fără internare apare prima dată în Ziariștii.
18:20
Dragii mei, am ajuns să trăim vremuri tulburi. Zile în care poporul acesta s-a dezvățat să gândească. Nu mai vrea să citească, să fie fericit și să râdă. Sunt timpuri în care prostia și incultura sunt la putere. Iar noi avem din ce în ce mai puțină demnitate. Momente în care politicienii ne umflă cu […] Articolul Vremuri tulburi apare prima dată în Ziariștii.
17:50
Jocurile de noroc pot fi o activitate recreativă și captivantă, însă doar atunci când sunt practicate cu responsabilitate. Dincolo de distracție, este important să ai un plan bine pus la punct, pentru a nu cădea în capcana cheltuielilor necontrolate. Stabilirea unor limite clare și conștientizarea riscurilor sunt pași esențiali pentru o experiență de joc echilibrată. […] Articolul (P) Cum să te bucuri de jocurile de noroc fără să-ți afectezi finanțele personale apare prima dată în Ziariștii.
17:40
Un colos ungar din agricultură și industria alimentară, Bonafarm Group, controlat de miliardarul maghiar Sándor Csányi, va cumpăra brandul Napolact de la compania olandeză Royal FrieslandCampina N.V., în urma unui acord anunțat joi, printr-un comunicat, scrie StartupCafe.ro. În tranzacție intră inclusiv fabricile de lactate de la Cluj-Napoca și Târgu Mureș. Royal FrieslandCampina N.V. a ajuns […] Articolul Lactatele Napolact trec de la olandezi la maghiari apare prima dată în Ziariștii.
12:30
Abia acum înțelegem ce cuib de șerpi am deranjat prin votul nostru din 18 mai! România își arată o față a cărei hidoșenie e dincolo de orice știam sau ne imaginam. Zeci de ani, politicienii le-au oferit privilegii magistraților, iar magistrații i-au scăpat de pușcărie. Pensii speciale contra procese măsluite. Prescrieri de mari dosare de […] Articolul Am deranjat un cuib de șerpi apare prima dată în Ziariștii.
12:10
Pizza. O alegere simplă, dar niciodată banală. E gustul care ne aduce împreună la petreceri, ne salvează serile agitate și ne înveselește duminicile leneșe. Dar dincolo de aromele binecunoscute, pizza are și o poveste interesantă – cu multe detalii surprinzătoare. Hai să descoperim împreună câteva lucruri pe care (poate) nu le știai despre acest preparat […] Articolul (P) 5 lucruri pe care (poate) nu le știai despre pizza apare prima dată în Ziariștii.
11:50
Mi se pare interesant felul în care AUR-iști / georgiști / suveraniști – dracu’ mai știe cum se autodenumesc acești tălâmbi ai neamului – încearcă să insulte femeile, mai nou, adresându-le apelativul „tanti”. Singura chestie pe care o dovediţi, baieţi ṣi fete, este fix același infantilism grotesc, când e prezent la o persoană adultă, și […] Articolul M-am gândit la duamna Anca apare prima dată în Ziariștii.
11:30
Parlamentari versus magistrați. Sau cum să-ți dai cu pumnul în gură când ești special și disperat. Văd în comentarii magistrați ușor analfabeți funcțional care spumegă că și parlamentarii au pensii speciale. Deci, specialilor, realitatea e așa: Pensiile speciale ale parlamentarilor au fost desființate printr-o lege votată de parlamentarii înșiși, la propunerea USR. Da, nu mai […] Articolul Hai, magistraților, faceți ca parlamentarii! apare prima dată în Ziariștii.
11:20
Ai avut vreodată o senzație de arsură în piept, imediat după ce ai mâncat? Sau poate un gust acid care urcă spre gât și o tuse seacă care pare să nu treacă? Acestea ar putea fi semne ale refluxului gastric – o afecțiune frecventă, dar adesea ignorată, care poate afecta serios calitatea vieții. Ce este […] Articolul Refluxul gastric: simptome, cauze și tratament apare prima dată în Ziariștii.
11:00
Trump, după atacul sângeros al rușilor asupra Kievului: „Mai au 8 zile”. Ce va face, totuși, America? # Ziaristii
Toleranța președintelui SUA, Donald Trump, față de barbariile Rusiei putiniste în Ucraina pare a se epuiza. Ultimele declarații ale acestuia anunță o ripostă dură a SUA începând chiar de săptămâna viitoare. Există însă și multă neîncredere în atitudinea Casei Albe, din cauza stilului imprevizibil al lui Trump, dar și a ciudatei simpatii pe care i-a […] Articolul Trump, după atacul sângeros al rușilor asupra Kievului: „Mai au 8 zile”. Ce va face, totuși, America? apare prima dată în Ziariștii.
10:10
Vuvuzeaua corupților se visează primărița Capitalei! Anca Alexandrescu a mai „candidat” și la Președinție, anul trecut… # Ziaristii
Iar o „mănâncă” o candidatură pe vedeta postului Marș TV (Realitatea Plus), Anca Alexandrescu! Vuvuzeaua clanului Păcuraru se visează acum primărița Capitalei. Anul trecut, pe vremea asta, zicea că se bagă la prezidențiale, dar candidatura ei a fost tot o țeapă, cum e întreaga ei carieră politico-mediatică în slujba infractorilor. După ce i-a slujit pe […] Articolul Vuvuzeaua corupților se visează primărița Capitalei! Anca Alexandrescu a mai „candidat” și la Președinție, anul trecut… apare prima dată în Ziariștii.
09:10
Cumpărarea unui apartament este un pas important și emoționant, însă entuziasmul poate duce uneori la decizii pripite. Piața imobiliară din România are particularitățile ei, iar viitorii proprietari se pot lovi de capcane specifice dacă nu sunt atenți. Mai jos prezentăm șapte greșeli frecvente pe care trebuie să le eviți atunci când cumperi un apartament, alături […] Articolul 7 greșeli pe care să le eviți atunci când cumperi un apartament apare prima dată în Ziariștii.
08:00
Calificare eroică a lui CFR Cluj. Repriză de vis a Craiovei, cu palestinianul ei magic. Eliminare dramatică a lui U Cluj # Ziaristii
Turul 2 preliminar al cupelor europene la fotbal ne-a adus două „calde”, două „reci”. După rușinea pățită de FCSB miercuri, în Liga Campionilor, ziua de joi ne-a oferit meciuri dramatice – decise în prelungiri – ale celor două echipe clujene (una calificată, alta eliminată), precum și o repriză fantastică a Craiovei. După ce săptămâna trecută, […] Articolul Calificare eroică a lui CFR Cluj. Repriză de vis a Craiovei, cu palestinianul ei magic. Eliminare dramatică a lui U Cluj apare prima dată în Ziariștii.
31 iulie 2025
18:00
Stil și funcționalitate: trucuri pentru amenajarea dormitorului perfect cu mobilă pe gustul tău # Ziaristii
Dormitorul tău este mai mult decât un simplu loc de odihnă; este sanctuarul tău personal, un spațiu în care te retragi pentru a găsi liniște și relaxare. Alegând mobila de dormitor potrivită, poți transforma acest spațiu într-un refugiu confortabil și estetic. Începe cu piesele esențiale, precum un pat solid, care nu doar că oferă suport […] Articolul Stil și funcționalitate: trucuri pentru amenajarea dormitorului perfect cu mobilă pe gustul tău apare prima dată în Ziariștii.
17:30
Chiar e extraterestru: primul înotător din lume care face „dubla de aur” a înotului (100 m + 200 m liber) la două Mondiale! Acum 6 zile voia să plece din Singapore… # Ziaristii
David Popovici reușește performanțe fantastice în Singapore, la Campionatul Mondial de natație. Românul ia medalii de aur și bate recorduri, la nici o săptămână de când se gândea să renunțe și să revină în România înainte de începerea competiției. La două zile după medalia de aur obținută în proba de 200 de metri liber, David […] Articolul Chiar e extraterestru: primul înotător din lume care face „dubla de aur” a înotului (100 m + 200 m liber) la două Mondiale! Acum 6 zile voia să plece din Singapore… apare prima dată în Ziariștii.
12:50
Trenul de litoral a pierdut două vagoane pe traseu, directorul CFR Călători se laudă cu 11.000 de euro pe lună! # Ziaristii
Managementul dezastruos al statului român a adus CFR într-o situație catastrofală, de râsul planetei: trenurile au început să piardă vagoane pe traseu! Un incident grav a avut loc marți seara (29 iulie), când trenul InterRegio de noapte IRN 1922, care circula pe traseul Oradea – Constanța a pierdut două vagoane în timpul mersului, între două […] Articolul Trenul de litoral a pierdut două vagoane pe traseu, directorul CFR Călători se laudă cu 11.000 de euro pe lună! apare prima dată în Ziariștii.
10:10
Cele două prostii prin care Gigi Becali a distrus FCSB în câteva luni. „Marșul rușinii” în Europa: 0-1 și 1-2 cu ceva Macedonia, după 0-1 cu ceva Andorra! # Ziaristii
Campioana României, FCSB, continuă să se facă de râs în Europa: a fost eliminată în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, după 3 înfrângeri în 4 partide, deși a jucat cu campioanele din Andorra și Macedonia de Nord! FCSB rămâne în spațiul ex-iugoslav: scoasă din Liga Campionilor de campioana Macedoniei de Nord, va juca în Europa […] Articolul Cele două prostii prin care Gigi Becali a distrus FCSB în câteva luni. „Marșul rușinii” în Europa: 0-1 și 1-2 cu ceva Macedonia, după 0-1 cu ceva Andorra! apare prima dată în Ziariștii.
