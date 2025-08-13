Asta nu înțeleg ei!

16:40

Un „clinci verbal” între doi deputați PSD și un senator USR, toți reprezentând județe din nordul Moldovei, arată cât de jos pot coborî politrucii partidului înființat în anii ’90 și patronat până de curând de Ion Iliescu. Ei au pierdut finanțarea europeană, prin PNRR, pentru autostrăzile A7 (Ploiești – Siret) și A8 (Târgu Mureș – […] Articolul PSD a îngropat de două ori „autostrăzile Moldovei” și tot el șantajează Guvernul Bolojan pe această temă, amenințându-l cu moțiunea de cenzură! Deputat USR: „piromanul care îți dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii” apare prima dată în Ziariștii.