Război Rusia – Ucraina. Atac rusesc cu drone asupra orașului Dnipro, noaptea trecută. Cel puțin patru persoane au fost rănite. Ucrainenii au ripostat, atacând mai multe zone din Rusia, între care Krasnodar, unde au incendiat o rafinărie de petrol.
Biziday.ro, 7 august 2025 10:30
Dnipro & Region Attack – Summary of Damage Dnipro City: •4 injured (43 y/o man, 69 y/o woman in hospital, moderate condition) •Fires at admin building & parked car •12 cars destroyed, 17 damaged •8 residential homes damaged, 1 private home destroyed •Damage to a transport… pic.twitter.com/tsssXldddJ — Shaun Pinner (@olddog100ua) August 7, 2025 Potrivit […]
• • •
Acum 5 minute
10:30
Acum o oră
10:00
SUA. Un soldat american a fost arestat, fiind acuzat că a încercat să transmită Rusiei informații sensibile privind tancul de luptă M1A2 Abrams. Americanii au furnizat o versiune a acestui tanc Ucrainei. # Biziday.ro
Într-un comunicat de presă al Departamentului de Justiție al SUA, procurorii federali precizează că soldatul, pe nume Taylor Adam Lee (22 de ani), care este membru activ al armatei staționat la Fort Bliss, Texas, și deține o autorizație de acces la informații strict secrete, a încercat să furnizeze online informații tehnice despre tancul M1A2 ministerului […]
Acum 2 ore
09:00
SUA anunță că vor impune tarife de 100% pentru semiconductorii și cipurile companiilor care nu produc pe teritoriul american sau nu se angajează să o facă. Azi au intrat în vigoare tarifele vamale specifice pentru fiecare stat în parte. # Biziday.ro
Donald Trump le-a declarat reporterilor din Biroul Oval că noul tarif se va aplica “tuturor cipurilor și semiconductorilor care intră în Statele Unite”, dar nu și celor aduse pe piață de companii care fabrică și pe teritoriul american sau care au angajamente în acest sens. “Dacă, din anumite motive, spui că faci şi nu construieşti, […]
Acum 12 ore
22:30
Raport. Marea Barieră de Corali a suferit cea mai gravă scădere anuală a numărului de corali sănătoși din ultimele decenii, după albirea severă din 2024. Specialiștii avertizează că reciful se apropie de un punct critic ireversibil. # Biziday.ro
Un raport al Institutului Australian de Științe Marine (AIMS) relevă că Marea Barieră de Corali a înregistrat cea mai mare scădere anuală a acoperirii cu corali sănătoși, în două din cele trei regiuni monitorizate de cercetători din 1986 încoace. Este primul raportul ce documentează impactul devastator al evenimentului de albire în masă a coralilor de […]
Acum 24 ore
21:20
Război în Ucraina. SUA anunță că noile sancțiuni împotriva Rusiei vor intra în vigoare începând de vineri, chiar dacă Donald Trump susține că întâlnirea dintre trimisul special Witkoff și Vladimir Putin “a decurs bine”. # Biziday.ro
După ce Kremlinul a transmis că întâlnirea dintre Steve Witkoff, trimisul special al SUA, și președintele rus, Vladimir Putin, a decurs bine și Casa Albă a emis un comunicat. Astfel, s-a arătat că deși “întâlnirea a decurs bine” sancțiunile stabilite de Administrația Trump tot vor intra în vigoare vineri. De asemenea, Donald Trump a descris […]
19:50
SUA. Incident armat la o bază militară din Georgia, care a fost izolată. Din primele informații, o persoană a deschis focul și sunt raportate victime. # Biziday.ro
Atacul a avut loc la baza militară Fort Stewart din statul Georgia, miercuri dimineață. Potrivit, purtătorului de cuvânt al Departamentului de Poliție, există un atacator care a deschis focul asupra mai multor persoane, însă numărul victimelor nu este cunoscut la acest moment. Baza a fost izolată în jurul orei 11 dimineața. Baza Fort Stewart a […]
18:20
SUA aplică Indiei un tarif vamal suplimentar de 25%, pentru că “importă direct și indirect petrol din Rusia și îi alimentează mașinăria de război”. Tariful total pentru bunurile indiene va fi de 50%. # Biziday.ro
Președintele american a semnat, astăzi, ordinul executiv pentru introducerea tarifului vamal. Administrația americană informează că a primit “informații suplimentare de la diverși oficiali de rang înalt” cu privire la faptul că India cumpără, direct sau prin intermediari, petrol rusesc: “Prin urmare, este necesar și adecvat să aplicăm tariful de 25%”. Un tarif anunțat anterior, tot […]
17:40
Tesla și Elon Musk au fost dați în judecată de un grup de acționari, pentru ascunderea “riscurilor semnificative” ale vehiculelor autonome, inclusiv ale robotaxiurilor testate în Texas. # Biziday.ro
Procesul colectiv a fost intentat luni seară, în urma primului test public al serviciului Robotaxi, desfășurat la sfârșitul lunii iunie în Austin, Texas. Pe durata observațiilor, autoturismele autonome au depășit limita de viteză, au frânat brusc, au schimbat în mod greșit benzile sau chiar au lăsat pasagerii în mijlocul unor drumuri cu mai multe benzi. […]
17:10
Italia. Guvernul a dat acordul final pentru construirea podului între insula Sicilia și partea continentală a țării. Obiectivul va avea circa 4 km, va costa miliarde de dolari și va fi finalizat în 2032. # Biziday.ro
Comitetul interministerial pentru planificare economică și dezvoltare durabilă și-a dat aprobarea pentru construirea obiectivului de infrastructură, al cărui cost este estimat în prezent la 13,5 miliarde de euro. Acesta va face legătura între insula Sicilia și partea continentală a Italiei, prin Strâmtoarea Messina. Reuters scrie că acesta va avea o lungime de circa 3,7 kilometri. […]
15:30
Grecia. Premierul Kyriakos Mitsotakis blochează o anchetă a Parchetului European, în care sunt vizați miniștri și funcționari ai guvernului. Aceștia sunt bănuiți de complicitate într-un caz de fraudă cu fonduri europene destinate sectorului agricol. # Biziday.ro
“Grecia din 2025 nu are nevoie de scandaluri, ci de adevăr. Căutăm o soluție definitivă la această problemă”, a declarat prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis în fața Parlamentului săptămâna trecută, în încercarea de a justifica decizia de a nu judeca membrii executivului. Mai exact, guvernul Mitsotakis a ales să nu-și ancheteze propriii oameni, având avantajul majorității și […]
14:10
Suceava. Avertizare nowcasting Cod Roșu de vijelii în mai multe localități, până la 15. Sunt așteptate rafale de până la 90 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și grindină de dimensiuni medii și mari. # Biziday.ro
Departamentul pentru Situații de Urgență a emis o atenționare de fenomene meteorologice imediate Cod Roșu, valabil între ora 13:55 și 15:00, în județul Suceava. Sunt așteptate vijelie puternică cu rafale de peste 80-90 km/h, averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiunii medii și posibil mari (3-5 cm). DSU […]
13:40
Augustin Lazăr, fostul procuror general al României, în timpul căruia au fost finalizate dosarele Revoluției și Mineriadei, prin care Ion Iliescu a fost trimis în judecată (dar au fost întoarse de instanță) acuză că “politicieni, care au ținut justiția din scurt”, au tergiversat cu intenție judecarea fostului președinte. # Biziday.ro
Augustin Lazăr, procurorul general al României din 2016 până în 2019, a transmis un mesaj pentru Digi 24, în care a subliniat că dosarele Revoluției și Mineriadei, ambele finalizate în timpul mandatului său și apoi anulate de instanță, au fost prelungite cu intenție. “Străbunii latini ne-au lăsat sintagma: «despre morți numai de bine». Nu putem […]
11:40
PSD anunță că nu mai participă la ședințele coaliției “până când USR nu dă dovadă de maturitate politică”. După decesul fostului președinte Ion Iliescu, USR a propus să nu fie decretat doliu național, “din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor”. # Biziday.ro
Partidul Social Democrat a postat, în urmă cu puțin timp, un scurt mesaj pe pagina de Facebook, în care se arată: “Istoria nu poate fi mistificată! Iar cei care judecă azi, vor fi judecați mâine, la rândul lor! PSD are respect față de instituțiile statului român! Refuzăm să girăm formele de instigare la ură publică […]
10:50
Încasările magazinelor au crescut cu 3,4% (pe serie ajustată) în prima jumătate a anului, față de aceeași perioadă a anului trecut. S-au majorat vânzările de produse nealimentare și carburanți, dar au scăzut cele de alimente. # Biziday.ro
Institutul Național de Statistică (INS) informează că, în primele șase luni, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut, faţă de aceeași perioadă a anului trecut, atât ca serie brută (+2,6%), cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate […]
10:40
OpenAI a lansat primele sale modele AI “deschise”, care pot fi personalizate de către alți dezvoltatori, după două luni de amânări. Unul dintre ele este “ideal pentru a rula pe telefoane sau laptopuri”. # Biziday.ro
Compania a prezentat două modele deschise (“open-weight”), gratuite și ale căror parametri pot fi modificați și personalizați, oferind, astfel, o alternativă mai transparentă la celelalte servicii ale sale, cum ar fi Chat GPT. Modelul mai mare a avut performanțe similare cu 04-mini, în timp ce cel mai mic s-a apropiat de reușitele lui o3-mini, ceea […]
08:20
SUA. Departamentul Sănătăţii taie finanţarea pentru dezvoltarea vaccinurilor cu tehnologia ARNm. A anulat 22 de contracte, cu companii precum Moderna și Pfizer, care dezvoltă vaccinuri împotriva gripei aviare și a altor virusuri. # Biziday.ro
Departamentul Sănătății din SUA a anunțat că va rezilia 22 de contracte pentru dezvoltarea de vaccinuri pe bază de ARNm, cu companii precum Pfizer și Moderna, în valoare de 500 de milioane de dolari. Secretarul pentru sănătate Robert F. Kennedy Jr., un sceptic al vaccinurilor, a anunțat că anularea finanțării are loc pe motiv că […]
07:50
Război în Ucraina. Rușii au bombardat, noaptea trecută, orașul Orlovca, peste Dunăre de județul Tulcea. Exploziile au fost vizibile din mai multe localități din România. Populația din Tulcea a fost alertată prin Ro-Alert. # Biziday.ro
Rusia a atacat, în noaptea de marți spre miercuri, localități ucrainene de pe malul Dunării. Vizată a fost regiunea Odesa, iar explozii au fost raportate în orașul Orlovca, aflat peste Dunăre de orașul Isaccea, din Tulcea. Posibila țintă a forțelor ruse a fost o magistrală de gaze pe care Ucraina o folosește pentru a importa […]
5 august 2025
22:10
Compania BP susține că a descoperit cel mai întins zăcământ de petrol și gaze naturale din ultimii 25 de ani (300 km pătrați) în largul coastei Braziliei. Va juca un rol important în strategia britanicilor de reorientare către combustibilii fosili. # Biziday.ro
BP (cunoscută anterior ca British Petroleum) a anunțat descoperirea unui câmp de aproape 300 de kilometri pătrați în bazinul Santos, la 400 de kilometri de zona costieră a Braziliei, după un foraj la o adâncime de aproape 6.000 de metri. Pentru moment, nu a fost făcută și o estimare a potențialelor rezerve. Compania susține că […]
20:40
Donald Trump amenință că va mări tarifele impuse UE de la 15% la 35%, dacă blocul comunitar nu își respectă promisiunea de a-și majora investițiile în SUA cu 600 de miliarde de dolari. # Biziday.ro
Vorbind cu reporterii de la CNBC despre starea actuală a piețelor din SUA, președintele american a fost întrebat despre acordul comercial încheiat cu UE la sfârșitul lunii iulie, mai exact despre angajamentul legat de investiții. Una dintre condițiile acordului este ca UE să își majoreze investițiile în SUA cu 600 de miliarde de dolari, până […]
20:00
Guvernul a decretat zi de doliu național, joi 7 august, în memoria fostului președinte Ion Iliescu. Funeraliile de stat vor avea loc miercuri și joi (6 și 7 august). # Biziday.ro
Guvernul României transmite că a stabilit desfășurarea funeraliilor de stat în memoria fostului președinte Ion Iliescu, care vor avea loc în zilele de 6 și 7 august 2025. Astfel, a fost adoptată, în ședință extraordinară, o Hotărâre prin care ziua de 7 august 2025 este declarată zi de doliu național. Ceremoniile oficiale vor începe miercuri, […]
18:30
Șefii curților de apel critică reforma pensiilor speciale. Susțin că aceasta este doar un ”pretext, cu scopul vădit de a afecta forța puterii judecătorești în raporturile sale cu celelalte două puteri, în special cu cea executivă”. Susțin că judecătorii sunt ținta unor atacuri nefondate. # Biziday.ro
“Președinții curților de apel condamnă atacurile repetate, nefondate, injurioase și distructive purtate în mod susținut la adresa judecătorilor, cu scopul vădit de a afecta forța puterii judecătorești în raporturile sale cu celelalte două puteri, în special cu cea executivă, sub pretextul „reformei” pensiilor de serviciu, efectul fiind decredibilizarea puterii judecătorești, cu consecințe directe asupra dreptului […]
18:00
Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a fostului președinte al României Ion Iliescu. # Biziday.ro
Fostul președinte al României, în vârstă de 95 de ani, a fost internat la secția de terapie intensivă a spitalului SRI, pe 10 iunie. O săptămână mai târziu, medicii au comunicat că acesta are cancer pulmonar, iar ulterior starea sa s-a agravat, fiind necesare proceduri chirurgicale care să-i permită să respire. După acestea, pentru mai […]
16:40
SUA. Implozia submersibilului de agrement Titan, în care au murit cinci oameni, putea fi evitată, arată Garda de Coastă. OceanGate, compania care îl opera, nu a respectat protocoalele de siguranță, testare și întreținere. Angajații erau concediați sau amenințați cu concedierea, în caz că își exprimau îngrijorări legate de siguranță. # Biziday.ro
Garda de Coastă a Statelor Unite (USCG) a publicat raportul final al anchetei privind implozia submersibilului Titan, care a avut loc în iunie 2023, în timpul unei scufundări către epava Titanicului, în Oceanul Atlantic. Implozia a fost cauzată de “pierderi de integritate structurală la nivelul carcasei din fibră de carbon”, ceea ce a condus la […]
14:50
India. Cel puțin patru persoane au murit și zeci sunt dispărute în urma inundațiilor provocate de o furtună, în nordul țării. Apa a luat mai multe clădiri. Armata intervine la fața locului. # Biziday.ro
BREAKING: Massive flooding in Khir Ganga in Dharali village of Uttarakhand following incessant heavy rain in the region, many feared trapped#Uttarakhand #UttarakhandRain pic.twitter.com/3j8lkxEOcH — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) August 5, 2025 Inundațiile s-au produs după o furtună neașteptată, de scurtă durată, dar în urma căreia a căzut o cantitate mare de precipitații. Cea mai afectată zonă […]
14:10
Președintele Chinei și alți oficiali solicită guvernelor locale să nu mai investească excesiv în AI și în autovehicule electrice. Avertizează că reducerea prețurilor și producția excesivă au creat un “ciclu de involuție”. # Biziday.ro
În ultimele luni, oficialii chinezi au menționat în mod repetat necesitatea combaterii “involuției” în sectoarele care se confruntă cu supracapacitate, cum ar fi vehiculele electrice. Aceștia s-au referit la faptul că sunt investite efort suplimentar și bani în aceste sectoare, deși profiturile sunt în scădere, arată The Guardian. Între cei care au criticat această situație […]
11:10
Brazilia. Curtea Supremă l-a plasat pe fostul președinte Jair Bolsonaro în arest la domiciliu, pentru încălcarea mai multor restricții impuse în cadrul procesului pentru tentativă de lovitură de stat. SUA condamnă decizia. # Biziday.ro
Alexandre de Moraes, judecătorul de caz de la Curtea Supremă, a emis ordinul privind arestul la domiciliul din Brasilia, pentru “nerespectarea măsurilor impuse în iulie” și, totodată, a dispus confiscarea telefonului fostului președinte. Duminică, au avut loc mitinguri pro-Bolsonaro în mai multe orașe din Brazilia, iar unul din fiii președintelui a difuzat un discurs al […]
10:00
Vâlcea. Un șofer care circula pe Valea Oltului (DN 7) a pierdut controlul autoturismului și a căzut în râul Olt, în zona localității Brezoi. A ieșit singur din mașină și primește îngrijiri medicale. Circulația este îngreunată. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic a anunțat că incidentul a avut loc la kilometrul 205 al DN 7, în zona localității Brezoi din județul Vâlcea. Șoferul a fost scos din apă și primește îngrijiri la fața locului. Circulația rutieră se desfășoară pe un singur fir, alternativ. Din imaginile oferite d e IPJ Vâlcea și publicate de presa locală, […]
08:20
Război Rusia – Ucraina. Atac cu drone al ucrainenilor asupra regiunii Rostov. Au țintit o gară utilizată pentru transportul grânelor și ca centru logistic pentru infrastructura petrolieră. Rușii au efectuat un atac asupra regiunii Harkov, vizând infrastructura critică. # Biziday.ro
Atacul ucrainenilor a vizat o gară din Tatsinskaia, aflată în regiunea Rostov, care este importantă din punct de vedere strategic fiind folosită atât pentru transportul grânelor cât și ca centru logistic pentru infrastructura petrolieră a țării. Tatsinskaia se află la aproximativ 100 de kilometri de granița Ucrainei cu Rusia și la aproximativ 305 kilometri de […]
4 august 2025
23:10
Ucraina. Serviciul de Securitate a demascat un spion din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării, care lucra pentru serviciul rus de informații militare. El a fost arestat și riscă închisoare pe viață. # Biziday.ro
Principala sarcină a agentului era de a ajusta atacurile aeriene rusești împotriva Forțelor de Apărare ale Ucrainei în regiunea Dnipropetrovsk, conform unui comunicat al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Bărbatul era angajat în cadrul Serviciului de Transport Special de Stat al Ministerului ucrainean al Apărării, dar era, de fapt, un agent GRU. În urma […]
22:30
Ministerul Energiei confirmă că a autorizat eliberarea a 110 mii de tone de țiței și de motorină din stocurile de urgență, pentru a asigura funcționarea rafinăriei Petrobrazi. OMV Petrom a recepționat, luna trecută, un lot de țiței încărcat într-un terminal contaminat din Turcia. # Biziday.ro
Ministerul Economiei a dat publicității un comunicat de presă, luni seară, în care informează că a declarat situația de urgență – nivel de criză, a notificat Comisia Europeană și a autorizat eliberarea din stocurile OMV Petrom, pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a rafinăriei Petrobrazi și a evita o perturbare majoră pe piața națională de carburanți. […]
21:50
Ministerul Economiei reintroduce obligația ca toate persoanele care intră în fabricile și depozitele de armament să fie autorizate, după verificarea serviciului de informații clasificate. Actualizează și planurile de securitate ale obiectivelor, după incendiul de la Cugir. # Biziday.ro
Schimbările au fost anunțate de Radu MIruță, ministrul Economiei, pe pagina sa de Facebook. El precizează că obligația privind autorizarea a existat, la nivelul ministerului, până în ianuarie 2025, fără să dea detalii cu privire la motivul pentru care a fost ridicată. Oficialul detaliază că a cerut și actualizarea de urgență a tuturor planurilor privind […]
20:40
Raport. Plasticele pot provoca boli în fiecare etapă a vieții omului și în fiecare stadiu al materialelor. Un grup de cercetători avertizează că poluarea cu plastic este o problemă subestimată, înaintea unui conferințe a ONU. # Biziday.ro
Documentul a fost întocmit de un grup de 27 de oameni de știință și a fost publicat în revista The Lancet, cu câteva zile înaintea unei conferințe a ONU care își propune să ducă la adoptarea unui tratat privind plasticele. În raport, cercetătorii atenționează că plasticele “sunt dăunătoare în fiecare etapă a vieții unui om […]
20:10
Donald Trump amenință India cu majorarea substanțială a tarifelor vamale, deoarece achiziționează și tranzacționează petrol rusesc: ”Nu le pasă câți oameni din Ucraina sunt uciși de mașina de război a Rusiei”. # Biziday.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat din nou, luni, că va majora tarifele vamale impuse Indiei. ”India nu numai că cumpără cantități masive de petrol rusesc, dar apoi, o mare parte din petrolul achiziționat, îl vinde pe piața liberă pentru profituri mari. Nu le pasă câți oameni din Ucraina sunt uciși de mașina de război […]
19:00
Comitetul pentru organizarea funeraliilor de stat s-a întrunit, în contextul în care starea de sănătate a fostului președinte Ion Iliescu s-a deteriorat în ultimele zile. # Biziday.ro
Guvernul face pregătiri pentru funeraliile de stat ale fostului Preşedinte al României, Ion Iliescu, internat în stare critică la Terapie Intensivă în Spitalul ”Agripa Ionescu”. În urmă cu două zile, medicii au anunțat că starea de sănătate a lui Ion Iliescu s-a deteriorat, acesta în stare critică, ”cu instalarea progresivă a disfuncţiilor multiple de organe”. […]
18:30
SUA. Atac armat în Los Angeles. Cel puțin două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite, duminică noapte, după ce o persoană a deschis focul la o petrecere. # Biziday.ro
Incidentul s-a petrecut duminică noapte, la o petrecere la care participau aproximativ 60 de persoane, în Los Angeles. În jurul orei 23:00, poliția a fost alertă pentru prima dată cu privire la un individ înarmat care a intrat în clădirea în care se ținea petrecerea. El a fost arestat, însă mai târziu, în jurul orei […]
17:30
Război în Ucraina. Serviciul de informații militar ucrainean a obținut documente clasificate despre cel mai nou submarin nuclear rusesc de ultimă generație, inclusiv date despre strategii de luptă și scheme tehnice, pe care le-a publicat. # Biziday.ro
Serviciul de informații militar ucrainean (GUR) a transmis că a obținut un set complet de documente clasificate legate de K-555 “Kniaz Pojarski”, cel mai nou submarin strategic cu propulsie nucleară al Rusiei, și parte a proiectului 955A “Borey-A”. Informațiile includ lista completă a echipajului, cu nume, funcții, calificări și evaluări ale pregătirii fizice, instrucțiuni de […]
17:00
Sibiu. Accident între un microbuz și un autoturism, pe DN 1 între Scoreiu și Porumbacu de Jos. Numărul victimelor nu este deocamdată cunoscut, dar salvatorii au activat planul roșu. Circulația este îngreunată. # Biziday.ro
ISU Sibiu informează că a activat planul roșu de intervenție la nivelul județului, dat fiind numărul mare de persoane implicate. Conform Centrului Infotrafic al Poliției, în microbuz se aflau zece persoane. Circulația se desfășoară alternativ, pe un singur fir. La fața locului au fost mobilizate trei ambulanțe SMURD, o autospecială de descarcerare, o autospecială de […]
16:20
Peste zece mii de hoteluri din Europa s-au alăturat unui proces colectiv împotriva Booking. Susțin că au suferit pierderi semnificative din cauza clauzei “celui mai bun preț”, prin care platforma nu le permite să ofere prețuri mai mici pe propriile site-uri. # Biziday.ro
La acțiunea juridică s-au alăturat, până acum, peste zece mii de hoteluri din Europa, însă termenul până la care acestea pot adera a fost prelungit până la 29 august. Procesul a fost intentat în Olanda și este susținut de HOTREC, Asociația Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor din Europa. Hotelierii cer despăgubiri pentru ceea ce spun că […]
15:00
Război Rusia – Ucraina. Armata ucraineană a atacat cu drone aeroportul militar din Saki, din Crimeea ocupată, noaptea trecută. A distrus un avion de vânătoare Suhoi Su-30 și a avariat alte patru aeronave. # Biziday.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a efectuat o operațiune, prin care a atacat cu drone un aerodrom din Saki, un oraș din peninsula Crimeea ocupată de Rusia. Conform SBU, cinci avioane de vânătoare au fost lovite, în noapte de duminică spre luni. Un avion Su-30SM a fost distrus complet, un altul a fost avariat, […]
14:40
Conducerea Tesla a aprobat un pachet salarial de 29 miliarde de euro pentru Elon Musk, format din 96 de milioane de acțiuni, pentru a-l determina pe acesta să rămână la conducerea companiei. # Biziday.ro
Consiliul de Administrație al Tesla a aprobat un pachet de 96 de milioane de acțiuni, în valoare de aproximativ 29 de miliarde de dolari, pentru Elon Musk. Mișcare vine în urma unui proces, în care, în 2024, o instanță din Delaware a anulat pachetul salarial al lui Musk din 2018, evaluat la peste 50 de […]
13:30
Cod portocaliu de inundaţii, pe râuri din județele Suceava, Harghita, Neamţ, Caraş-Severin, Timiş şi Mehedinţ. De asemenea, hidrologii au emis și un Cod Galben, valabil în 24 de judeţe. # Biziday.ro
Hidrologii au emis un avertizări Cod Portocaliu pentru râuri din judeţele Suceava, Harghita, Neamţ, Caraş-Severin, Timiş şi Mehedinţi. De asemenea, sectoare de râuri din 24 de judeţe (Hunedoara, Arad, Alba, Sibiu, Timiș, Caraș Severin, Gorj, Mehedinți, Maramureș, Bistrița Năsăud, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Harghita, Mureș, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Vrancea, Neamț, Suceava și Bacău) […]
13:10
București. Conducerea Centrului de Mari Arși de la Spitalul Floreasca a fost demisă, alături de conducerea laboratorului, după ce în spațiul public au apărut imagini și informații despre neregulile grave din secție. # Biziday.ro
Pe pagina de Facebook a Spitalului Clinic de Urgență București a fost publicat un comunicat în care sunt prezentate măsurile decise în urma cazului pacientei cu arsuri pe 70% din suprafața copului, care a fost trimisă în străinătate, unde s-a confirmat că fusese infectată cu bacteria Candida auris. Familia acesteia a reclamat abateri grave, cum […]
12:30
Război Rusia-Ucraina. Rușii spun că regiunea Volgograd a fost ținta unui atac ucrainean masiv, azi-noapte, fiind vizate un nod feroviar și infrastructura de transport. La rândul lor, rușii au atacat Kievul, luni dimineața, cu rachete hipersonice Kinjal, după ce în weekend au bombardat Odesa și Herson. # Biziday.ro
Ministerul rus al Apărării susține că peste 60 de drone ar fi fost interceptate peste noapte, dar guvernatorul regiunii ruse Volgograd (900 km SE de Moscova) a susținut că “un atac masiv” a vizat instalațiile de transport și energie din regiune, traficul feroviar fiind restricționat. Imaginile de pe rețelele ruse de socializare par a arăta […]
12:20
Poliția Română recomandă rute alternative pentru evitarea circulației pe Podului Prieteniei Giurgiu – Ruse, întrucât lucrările nu au fost încă finalizate, iar traficul se desfășoară alternativ, pe o singură bandă. # Biziday.ro
Poliția Română amintește că lucrările de reparații sunt încă în desfășurare pe segmentul bulgar al Podului Prieteniei Giurgiu – Ruse, iar traficul rutier se desfășoară alternativ, pe o singură bandă. Autoritățile arată că valorile de trafic sunt ridicate, având în vedere sezonul estival, astfel că se mențin timpii mari de așteptare pentru traversarea podului. Efectivul […]
11:10
Parchetul General anunță schimbarea încadrării sub care este cercetat Călin Georgescu, de la instigator la complice în “comiterea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale” (lovitură de stat). Acest lucru sugerează că el nu a fost inițiatorul “Grupării Potra” ci ar fi fost folosit de aceasta. # Biziday.ro
Comunicatul publicat luni dimineață de Parchetul General nu îl nominalizează pe acesta, dar face trimitere atât la dosarul în care Călin Georgescu a fost inculpat pe 26 februarie, cât și la cel în care 18 persoane din Gruparea Potra au fost inculpate, iar trei sunt arestate. Schimbarea încadrării pentru Călin Georgescu are o relevanță pentru […]
11:00
Germania. Plățile pentru venitul minim garantat au crescut cu patru miliarde de euro anul trecut, la aproape 47 de miliarde. Circa 5,5 milioane de persoane primesc 560 de euro pe lună, dar aproape jumătate dintre aceștia nu sunt cetățeni germani, fapt speculat de extrema dreaptă. # Biziday.ro
Guvernul german a plătit aproximativ 46,9 miliarde de euro beneficiarilor de ajutoare sociale de stat în 2024, o creștere de patru miliarde de euro față de anul precedent, când acest ajutor a fost introdus. Este vorba de 563 de euro pe lună, dar în totalul de 5,5 milioane de persoane (puțin peste 8% din totalul […]
10:00
Analiză FT. Industria produselor de lux este prima victimă a creșterii tarifelor americane. Europa și Japonia înregistrează o scădere a cheltuielilor de acest fel făcute de turiștii americani și chinezi. Aprecierea euro față de dolar a scumpit oricum vacanțele pe continent, iar Louis Vuitton, Dior, Prada sau Gucci resimt cel mai puternic evoluția. # Biziday.ro
Financial Times scrie că “turiștii americani își pierd apetitul de a-și trăi fantezii de genul Emily la Paris”, cu cheltuieli exorbitante în buticurile de lux de pe continent, principala frână fiind scăderea dolarului față de euro. Anul trecut, întărirea monedei americane a funcționat ca stimulent pentru aceștia, dar acum, când Euro s-a apreciat cu circa […]
09:30
Germania. Autoritățile vor să extindă folosirea inteligenței artificiale pentru combaterea și prevenirea criminalității. Programul Gotham de la Palantir, perfecționat de CIA, identifică rapid orice persoană, dar este criticat de organizațiile civice pentru că încalcă grav confidențialitatea vieții private, fiind colectate date ale tuturor, nu doar ale celor care au săvârșit infracțiuni. # Biziday.ro
Potrivit ziarului german Süddeutsche Zeitung și posturilor publice de televiziune NDR și WDR, poliția a utilizat deja VeRA (o variantă a Gotham) în aproximativ 100 de cazuri până în mai 2025. Unul dintre cele mai notabile dintre ele, a fost atacul asupra consulatului israelian din München, din septembrie 2024, în care autoritățile au explicat cum […]
08:00
SUA. Peste trei mii de angajați ai Boeing, implicați în producția de avioane militare, vor intra de astăzi în grevă. Principalul client al diviziei militare este Pentagonul, iar între aeronavele construite se numără F-15 și F-18. # Biziday.ro
Decizia vine după ce membrii sindicatului din Missouri și Illinois, care construiesc avioane de vânătoare F-15 și alte aeronave militare, au votat împotriva ofertei companiei privind salariile, programul de lucru și pensiile, arată BBC. Nemulțumirile au apărut în contextul în care compania aeriană se confruntă deja cu dificultăți în încercarea de a-și reveni după o […]
07:00
Yemen. Cel puțin 68 de migranți africani au murit și 74 sunt dați dispăruți după ce ambarcațiunea în care se aflau s-a răsturnat în zona Golfului Aden. Doar 12 persoane au fost găsite în viață. # Biziday.ro
Informațiile despre cel mai recent bilanț au fost transmise de agenția ONU care se ocupă de migrație. La bordul navei se aflau 154 de migranți etiopieni, iar aceasta s-a scufundat în Golful Aden, în largul provinciei Abyan, din sudul Yemenului, duminică dimineața, conform șefului Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) din Yemen. Oficialul a declarat că […]
