Marea Britanie. Întâlnire a liderilor europeni înaintea summit-ului Trump – Putin. Șefii de stat și de guvern au arătat că nicio pace nu poate fi încheiată dacă Ucraina nu participă la tratative și au subliniat că “granițele internaționale nu trebuie modificate prin forță”.

10:40

Compania a prezentat două modele deschise (“open-weight”), gratuite și ale căror parametri pot fi modificați și personalizați, oferind, astfel, o alternativă mai transparentă la celelalte servicii ale sale, cum ar fi Chat GPT. Modelul mai mare a avut performanțe similare cu 04-mini, în timp ce cel mai mic s-a apropiat de reușitele lui o3-mini, ceea […]