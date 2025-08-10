Marea Britanie. Întâlnire a liderilor europeni înaintea summit-ului Trump – Putin. Șefii de stat și de guvern au arătat că nicio pace nu poate fi încheiată dacă Ucraina nu participă la tratative și au subliniat că “granițele internaționale nu trebuie modificate prin forță”.
Biziday.ro, 10 august 2025 07:10
Întâlnirea a fost găzduită de vicepreședintele american JD Vance, care se afla în Marea Britanie, și de secretarul britanic de Externe, David Lammy și a fost convocată după ce Donald Trump a comunicat că se va întâlni cu Vladimir Putin. Președintele american a detaliat, ieri, că întrevederea sa cu președintele Rusiei va avea loc în […]
• • •
Cei patru astronauți ai echipajului NASA Crew-10 au revenit pe Pământ, după o misiune de aproape cinci luni pe Stația Spațială Internațională, timp în care au realizat mai multe experimente științifice.
Cei patru astronauți ai misiunii NASA Crew-10 au amerizat astăzi în Oceanul Pacific, în jurul orei 18:30. Aceștia au plecat vineri de pe Stația Spațială Internațională (ISS), la bordul capsulei Dragon a companiei SpaceX, deținută de Elon Musk, scrie Reuters. Welcome back, Crew-10! NASA astronauts Anne McClain and Nichole Ayers, @JAXA_en astronaut Takuya Onishi, and […]
Ilfov. Accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina, în care au fost implicate două autoturisme. Cinci persoane, între care trei copii, sunt transportate la spital. Traficul este blocat pe ambele sensuri.
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN Centura București, în zona localității Glina, județul Ilfov, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. În urma impactului au rezultat cinci victime (trei minori și doi adulți), care urmează a fi transportate la spital. Circulația rutieră este oprită […]
Raport. Ministerul Apărării din UK a încercat să ascundă mai multe incidente în care deșeuri radioactive s-au scurs în apa unui lac de lângă Glasgow, după ce conductele de la baza maritimă din zonă s-au spart. Acestea erau vechi și nu au fost schimbate nici după solicitările autorităților de reglementare.
Deșeurile radioactive provin din baza Marinei Regale britanice din Coulport, aflată pe Loch Long un lac din apropiere de Glasgow, în vestul Scoției. Baza este considerată unul dintre cele mai sigure și secrete situri militare din Regatul Unit, unde sunt inclusiv focoase nucleare pentru flota Marinei Regale de submarine Trident. Informațiile despre scurgerile radioactive au […]
New York. Trei persoane au fost rănite în urma unui schimb de focuri, în zona Times Square. Un suspect a fost reținut. Motivația atacului nu este cunoscută.
Schimbul de focuri a avut loc la intersecţia dintre West 44th Street şi 7th Avenue, în Manhattan, într-unul dintre cele mai populare locuri turistice din zonă, la ora locală 01.20 (08.20 ora României), potrivit unei purtătoare de cuvânt a Departamentului de Poliție din New York. Aceasta a adăugat că un suspect a fost reținut, însă […]
Arad. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea producătorului de vagoane de marfă Astra Vagoane. Cele două persoane aflate la bord au decedat.
“Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea unei societăţi comerciale din municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu”, a transmis ISU Arad, arată News.ro. Din primele informații, avionul a căzut în curtea fabricii de vagoane Astra Vagoane. Potrivit presei locale, autoritățile au transmis că cele două persoane aflate la bord au decedat. În acest moment, intervin forţe […]
Grecia. Pompierii români au intervenit, în această noapte, asupra incendiilor de vegetațe izbucnite în regiunea Attica de Est. Misiunile au fost desfășurate în condiții dificile, cu teren accidentat și vânt puternic, factori care au favorizat extinderea focarelor.
IGSU transmite că pompierii români au desfășurat, pe parcursul nopții, operațiuni susținute pentru limitarea și lichidarea incendiului, protejarea locuințelor și a infrastructurii din zona de Sud a localității Palaia Fokaia, un oraș de coastă din Attica de Est (Grecia), alimentarea autospecialelor țării gazdă cu apă, precum și pentru prevenirea reaprinderilor. “Echipajele au derulat, de asemenea, […]
Armenia și Azerbaidjan au semnat un acord de pace, după 40 de ani de conflict. Înțelegerea a fost intermediată de Donald Trump.
Liderii celor două țări, ai Armenia și Azerbaidjan, au semnat un acord de pace în prezența președintelui american Donald Trump, la Washington. Anunțul acordului vine după patru decenii de conflict sângeros în Karabah. “Astăzi stabilim pacea în Caucazul de Sud. Astăzi scriem o nouă istorie măreață”, a declarat președintele Azerbaidjanului, Aliyev Premierul armean a adăugat […]
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre un acord de pace în Ucraina. Președintele SUA a spus că "vor exista unele schimburi de teritorii", deși Volodimir Zelenski a refuzat constant această variantă.
Anunțul a fost făcut inițial de Donald Trump pe pagina sa de socializare de pe Truth Social. “Mult așteptata întâlnire dintre mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin al Rusiei va avea loc vinerea viitoare, 15 august 2025, în Marele Stat Alaska. Mai multe detalii vor urma. Vă […]
Premierul Ilie Bolojan le-a cerut miniștrilor să își facă publice declarațiile de avere și de interese. Consideră că oficialii au "obiligații morale și politice".
Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului României, transmite executivul într-un comunicat de presă. De asemenea, premierul face apel către membrii cabinetului să publice aceste documente și pe paginile oficiale […]
California. Aproape 3.000 de persoane au fost evacuate în sudul statului, din cauza unui incendiu de vegetație care se extinde rapid, pe fondul temperaturilor ridicate și al secetei.
Incendiul “Canyon Fire” a izbucnit joi, la granița dintre comitatele Ventura și Los Angeles. Până vineri dimineață, s-a extins de la doar 12 hectare până la peste 2.000. Din cauza căldurii extreme și a condițiilor de secetă, intervenția este îngreunată, iar pompierii spun că flăcările sunt scăpate de sub control. The #CanyonFire exploded to over […]
BNR estimează că rata anuală a inflației va crește semnificativ în trimestrul al treilea, pe fondul expirării schemei de plafonare a preţului la energie şi al majorării TVA. A decis să mențină dobânda de referință la 6,5% pe an.
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 8 august 2025, a hotărât următoarele: Menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an; Menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit […]
Kelemen Hunor critică proiectul privind fondurile de pensii private. Susține că în coaliție nu au avut loc consultări pe această temă, iar UDMR nu susține "propunerea care ar limita drepturile cetățenilor".
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a criticat proiectul de lege privind pensiile private și a precizat că în coaliție nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare, iar ”UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetățenilor care contribuie la fondurile private de pensii”. ”Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii! […]
Guvernul a amânat adoptarea proiectului de lege privind plata banilor din pensiile private, care prevedea că beneficiarii nu mai pot retrage integral suma acumulată la pensionare, ci doar o sumă maximă de 25%, și extinde eșalonarea plăților de la 5 la 10 ani.
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a declarat, cu privire la proiectul legilor de plată a pensiilor private, la finalul ședinței de Guvern, că “este necesară adoptarea cadrului legal pentru plata pensiilor pentru a oferi predictibilitate și garanția că veniturile românilor vor fi sigure și pe termen lung”. Conform proiectului citat de Profit.ro, […]
România susține declarația comună a SUA și UE privind securitatea cablurilor submarine. Are ca scop coordonarea acțiunilor concrete în acest sens și a fost o temă de discuție între ministra Oana Țoiu și omologul american.
Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) informează că a exprimat susținerea României pentru “Declarația Comună privind Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală, în coordonare cu SUA și partenerii din UE”. “Această declarație are scopul de a alinia acțiuni concrete ce vizează protejarea acestor infrastructuri vitale. Decizia reflectă temele discuției bilaterale purtată de […]
Cod Portocaliu de caniculă în Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, de duminică de la ora 10 și până luni la ora 10. Cod Galben în cea mai mare parte a țării.
Administrația Națională de Meteorologie anunță că duminică, 10 august, canicula se va intensifica în județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 38 – 39 de grade, iar cele minime vor fi […]
Tulcea. Pompierii intervin, în a cincea zi, pentru a încerca să stingă incendiul de vegetație izbucnit în Chilia Veche. La fața locului acționează trei elicoptere Black Hawk.
Misiunea de stingere a incendiului izbucnit la fondul forestier din Chilia Veche este încă în desfășurare, în a cincea zi. Incendiul se manifestă într-o zonă greu accesibilă, din cauza vegetației foarte deasă și a arborilor căzuți, pe o suprafață de aproximativ 10 hectare. Cele trei elicoptere Black Hawk din cadrul Inspectoratului General de Aviație au […]
Tensiunile din coaliția de guvernare escaladează. Sorin Grindeanu convoacă o ședință a conducerii PSD "în vederea analizării situației", după ce USR s-a opus decretării doliului național pentru Ion Iliescu. Spune că social-democrații vor analiza "impactul asupra funcționării coaliției".
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a scris pe Facebook că a convocat, pentru luni, ședința Biroului Permanent Național, care are ca obiectiv “evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică”. Grindeanu face […]
OpenAI a lansat GPT-5, cel mai avansat model de inteligență artificială al său, cu performanțe record în domenii precum matematică, programare și sănătate. Este capabil să reducă erorile cu până la 80% în modul "thinking", poate crea programe complete, aplicații sau jocuri, cu un singur prompt, și poate oferi interpretări mai precise pentru imagini, diagrame sau clipuri.
Potrivit OpenAI, GPT-5 este conceput ca un “sistem unificat”, alcătuit dintr-un model rapid pentru întrebări simple, o versiune de raționament profund denumită “GPT-5 Thinking” pentru solicitări mai complexe și un “router inteligent” (selector) care decide în timp real ce variantă să folosească, pe baza complexității întrebării, a contextului conversației și a instrucțiunilor explicite ale utilizatorului. […]
Dâmbovița. Trafic oprit pe DN 72 Târgoviște-Găești, în apropiere de Olteni, în urma unui accident între două mașini și un TIR. Patru persoane au fost rănite.
Poliția Română informează că două autoturisme și un autocamion au fost implicate într-o coliziune pe DN 72 Târgoviște – Găești, în afara localității Olteni, județul Dâmbovița, circulația fiind oprită temporar. Patru persoane rănite necesită îngrijiri medicale la fața locului, urmând a se stabili dacă se impune transportul la spital.
Consiliul de securitate al Israelului a aprobat planul de a ocupa Gaza City și de a păstra controlul asupra enclavei, cu măsuri precum dezarmarea Hamas și demilitarizarea completă a Fâșiei Gaza. Decizia, criticată internațional, marchează o escaladare majoră a conflictului.
Biroului Prim-ministrului a transmis că Armata Israeliană (IDF) se va pregăti să preia controlul asupra Gaza City, unde trăiesc sute de mii de palestinieni, urmând însă să ofere și ajutor umanitar civililor aflați în afara zonelor de conflict. Odată cu aprobarea planului, cabinetul de securitate a stabilit și cinci principii considerate esențiale pentru încheierea războiului […]
Ministrul român de Externe a participat la o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski, în timpul vizitei la Kiev. Cei doi au discutat despre continuarea cooperării bilaterale în domeniile militar și economic.
Oana Țoiu, ministrul român de Externe, a scris într-o postare pe contul său de Facebook că azi, 7 august, a efectuat prima vizită bilaterală a unui ministru de externe al României la Kiev de la începutul invaziei Rusiei, în 2022. “Sunt aici pentru a transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina. Nu rămânem indiferenți […]
Medicamentul pentru slăbit fabricat de compania Eli Lilly a avut rezultate sub așteptări în timpul unui studiu clinic, ceea ce a dus la o scădere de peste 14% a acțiunilor acesteia. Rivalul Novo Nordisk a dezvoltat un medicament similar, mai eficient.
Grupul farmaceutic a declarat joi că pacienții care au luat medicmaentul Orforglipron au pierdut în medie 12,4% din greutatea corporală, sub așteptările dezvoltatorilor, care își creaseră o țintă de 13,7%. Toate acestea în condițiile în care, cei care au luat medicamentul placebo au pierdut doar 0,9% din greutatea corporală. Cei de la Eli Lilly își […]
Donald Trump îi cere noului director al Intel "să demisioneze imediat", din cauza investițiilor în sute de firme chineze, pe care le-a făcut înainte de preluarea funcției. Compania americană trece printr-o restructurare, care ar putea fi afectată puternic.
Președintele american i-a cerut demisia imediată lui Lip-Bu Tan, care se află în funcție în martie acest an. Trump l-a numit pe Tan “extrem de conflictual” și a spus despre el că este într-un “profund conflict de interese”, din cauza legăturilor pe care le are cu anumite companii chineze, unele dintre ele considerate apropiate de […]
Guvernul a făcut public proiectul de lege prin care șoferilor le este suspendat permisul, dacă nu și-au plătit amenzile de circulație în termen de 90 de zile.
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de lege privind creșterea capacității financiare a administrațiilor locale, cu expunerea de motive și anexele. În următoarele zece zile, pot fi făcute propuneri. Una dintre cele mai importante măsuri este aceea că șoferii își pierd dreptul de a conduce dacă, în termen de 90 de zile de la comunicare, nu […]
Traian Băsescu a cerut, în calitate de fost președinte, acordarea unei reședințe oficiale. Deși a fost declarat colaborator al fostei securități comuniste, a fost repus în drepturile de fost șef de stat printr-o decizie a CCR.
Pe agenda ședinței de guvern de vineri, de la ora 11, se regăsește un proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil din patrimoniul RA-APPS din reședință de protocol în reședință oficială. Imobilul este situat în strada Emile Zola nr. 2A, în Sectorul 1 al capitalei. Cabinetul purtătoarei de cuvânt al Guvernului a confirmat că Traian […]
Producția industrială a Germaniei a înregistrat, în iunie, cel mai scăzut nivel de la pandemiei din 2020. Situația, pe fondul cererii externe slabe, a creșterii concurenței din China și a majorării neașteptate a exporturilor.
Oficiul Federal de Statistică (Destatis) a publicat datele care arată că producția industrială a scăzut cu -1,9% în iunie, față de luna precedentă. Așteptările sunt mult peste așteptările analiștilor consultați de Reuters, care se așteptau la o scădere de -0,5%, în perioada menționată. Astfel, producția a atins cel mai scăzut nivel din mai 2020, când […]
Germania. Autoritățile au arestat trei bărbați în Bavaria, suspectați că plănuiau o lovitură de stat. Aceștia fac parte din gruparea de extremă-dreapta Reichsburger, ai cărei membrii au mai pregătit o lovitură de stat, dejucată în urmă cu trei ani.
Parchetul General din München a confirmat că forțele speciale ale poliției germane au reținut trei suspecți, bărbați, joi dimineață, în urma unor raiduri care au vizat șase suspecți din landurile germane Bavaria, Saxonia și Turingia, scrie DW. Cei șase suspecți sunt acuzați că au participat la un eveniment de instruire cu arme de foc împreună […]
Kremlinul anunță că Vladimir Putin și Donald Trump se vor întâlni "în zilele următoare". Precizează că cele două părți au convenit, de principiu, asupra locului întâlnirii, însă nu a comunicat public când și unde va avea loc întâlnirea bilaterală.
Consilierul pentru politică externă al Kremlinului a anunțat că cele două părți au ajuns la un acord pentru o întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc ”în următoarele zile”. ”La propunerea părții americane, s-a convenit în principiu asupra unui acord de organizare a unei […]
Perseidele vor atinge maximul în perioada 11-13 august, când vor putea fi văzute până la o sută de stele căzătoare pe oră.
”Nopțile de 11 spre 12 august și 12 spre 13 august sunt cele mai bune pentru a observa acest curent de meteori, care are maximul în ziua de 12 august. Luna va fi pe cer pe tot parcursul nopților. Din această cauză, luminozitatea cerului va crește, deci se vor vedea doar meteorii cei mai strălucitori”, […]
Război Rusia – Ucraina. Atac rusesc cu drone asupra orașului Dnipro, noaptea trecută. Cel puțin patru persoane au fost rănite. Ucrainenii au ripostat, atacând mai multe zone din Rusia, între care Krasnodar, unde au incendiat o rafinărie de petrol.
Dnipro & Region Attack – Summary of Damage Dnipro City: •4 injured (43 y/o man, 69 y/o woman in hospital, moderate condition) •Fires at admin building & parked car •12 cars destroyed, 17 damaged •8 residential homes damaged, 1 private home destroyed •Damage to a transport… pic.twitter.com/tsssXldddJ — Shaun Pinner (@olddog100ua) August 7, 2025 Potrivit […]
SUA. Un soldat american a fost arestat, fiind acuzat că a încercat să transmită Rusiei informații sensibile privind tancul de luptă M1A2 Abrams. Americanii au furnizat o versiune a acestui tanc Ucrainei.
Într-un comunicat de presă al Departamentului de Justiție al SUA, procurorii federali precizează că soldatul, pe nume Taylor Adam Lee (22 de ani), care este membru activ al armatei staționat la Fort Bliss, Texas, și deține o autorizație de acces la informații strict secrete, a încercat să furnizeze online informații tehnice despre tancul M1A2 ministerului […]
SUA anunță că vor impune tarife de 100% pentru semiconductorii și cipurile companiilor care nu produc pe teritoriul american sau nu se angajează să o facă. Azi au intrat în vigoare tarifele vamale specifice pentru fiecare stat în parte.
Donald Trump le-a declarat reporterilor din Biroul Oval că noul tarif se va aplica “tuturor cipurilor și semiconductorilor care intră în Statele Unite”, dar nu și celor aduse pe piață de companii care fabrică și pe teritoriul american sau care au angajamente în acest sens. “Dacă, din anumite motive, spui că faci şi nu construieşti, […]
Raport. Marea Barieră de Corali a suferit cea mai gravă scădere anuală a numărului de corali sănătoși din ultimele decenii, după albirea severă din 2024. Specialiștii avertizează că reciful se apropie de un punct critic ireversibil.
Un raport al Institutului Australian de Științe Marine (AIMS) relevă că Marea Barieră de Corali a înregistrat cea mai mare scădere anuală a acoperirii cu corali sănătoși, în două din cele trei regiuni monitorizate de cercetători din 1986 încoace. Este primul raportul ce documentează impactul devastator al evenimentului de albire în masă a coralilor de […]
Război în Ucraina. SUA anunță că noile sancțiuni împotriva Rusiei vor intra în vigoare începând de vineri, chiar dacă Donald Trump susține că întâlnirea dintre trimisul special Witkoff și Vladimir Putin "a decurs bine".
După ce Kremlinul a transmis că întâlnirea dintre Steve Witkoff, trimisul special al SUA, și președintele rus, Vladimir Putin, a decurs bine și Casa Albă a emis un comunicat. Astfel, s-a arătat că deși “întâlnirea a decurs bine” sancțiunile stabilite de Administrația Trump tot vor intra în vigoare vineri. De asemenea, Donald Trump a descris […]
SUA. Incident armat la o bază militară din Georgia, care a fost izolată. Din primele informații, o persoană a deschis focul și sunt raportate victime.
Atacul a avut loc la baza militară Fort Stewart din statul Georgia, miercuri dimineață. Potrivit, purtătorului de cuvânt al Departamentului de Poliție, există un atacator care a deschis focul asupra mai multor persoane, însă numărul victimelor nu este cunoscut la acest moment. Baza a fost izolată în jurul orei 11 dimineața. Baza Fort Stewart a […]
SUA aplică Indiei un tarif vamal suplimentar de 25%, pentru că "importă direct și indirect petrol din Rusia și îi alimentează mașinăria de război". Tariful total pentru bunurile indiene va fi de 50%.
Președintele american a semnat, astăzi, ordinul executiv pentru introducerea tarifului vamal. Administrația americană informează că a primit “informații suplimentare de la diverși oficiali de rang înalt” cu privire la faptul că India cumpără, direct sau prin intermediari, petrol rusesc: “Prin urmare, este necesar și adecvat să aplicăm tariful de 25%”. Un tarif anunțat anterior, tot […]
Tesla și Elon Musk au fost dați în judecată de un grup de acționari, pentru ascunderea "riscurilor semnificative" ale vehiculelor autonome, inclusiv ale robotaxiurilor testate în Texas.
Procesul colectiv a fost intentat luni seară, în urma primului test public al serviciului Robotaxi, desfășurat la sfârșitul lunii iunie în Austin, Texas. Pe durata observațiilor, autoturismele autonome au depășit limita de viteză, au frânat brusc, au schimbat în mod greșit benzile sau chiar au lăsat pasagerii în mijlocul unor drumuri cu mai multe benzi. […]
Italia. Guvernul a dat acordul final pentru construirea podului între insula Sicilia și partea continentală a țării. Obiectivul va avea circa 4 km, va costa miliarde de dolari și va fi finalizat în 2032.
Comitetul interministerial pentru planificare economică și dezvoltare durabilă și-a dat aprobarea pentru construirea obiectivului de infrastructură, al cărui cost este estimat în prezent la 13,5 miliarde de euro. Acesta va face legătura între insula Sicilia și partea continentală a Italiei, prin Strâmtoarea Messina. Reuters scrie că acesta va avea o lungime de circa 3,7 kilometri. […]
Grecia. Premierul Kyriakos Mitsotakis blochează o anchetă a Parchetului European, în care sunt vizați miniștri și funcționari ai guvernului. Aceștia sunt bănuiți de complicitate într-un caz de fraudă cu fonduri europene destinate sectorului agricol.
“Grecia din 2025 nu are nevoie de scandaluri, ci de adevăr. Căutăm o soluție definitivă la această problemă”, a declarat prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis în fața Parlamentului săptămâna trecută, în încercarea de a justifica decizia de a nu judeca membrii executivului. Mai exact, guvernul Mitsotakis a ales să nu-și ancheteze propriii oameni, având avantajul majorității și […]
Suceava. Avertizare nowcasting Cod Roșu de vijelii în mai multe localități, până la 15. Sunt așteptate rafale de până la 90 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și grindină de dimensiuni medii și mari.
Departamentul pentru Situații de Urgență a emis o atenționare de fenomene meteorologice imediate Cod Roșu, valabil între ora 13:55 și 15:00, în județul Suceava. Sunt așteptate vijelie puternică cu rafale de peste 80-90 km/h, averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiunii medii și posibil mari (3-5 cm). DSU […]
Augustin Lazăr, fostul procuror general al României, în timpul căruia au fost finalizate dosarele Revoluției și Mineriadei, prin care Ion Iliescu a fost trimis
Augustin Lazăr, procurorul general al României din 2016 până în 2019, a transmis un mesaj pentru Digi 24, în care a subliniat că dosarele Revoluției și Mineriadei, ambele finalizate în timpul mandatului său și apoi anulate de instanță, au fost prelungite cu intenție. “Străbunii latini ne-au lăsat sintagma: «despre morți numai de bine». Nu putem […]
PSD anunță că nu mai participă la ședințele coaliției “până când USR nu dă dovadă de maturitate politică”. După decesul fostului președinte Ion Iliescu, USR a propus să nu fie decretat doliu național, “din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor”. # Biziday.ro
Partidul Social Democrat a postat, în urmă cu puțin timp, un scurt mesaj pe pagina de Facebook, în care se arată: “Istoria nu poate fi mistificată! Iar cei care judecă azi, vor fi judecați mâine, la rândul lor! PSD are respect față de instituțiile statului român! Refuzăm să girăm formele de instigare la ură publică […]
Încasările magazinelor au crescut cu 3,4% (pe serie ajustată) în prima jumătate a anului, față de aceeași perioadă a anului trecut. S-au majorat vânzările de produse nealimentare și carburanți, dar au scăzut cele de alimente. # Biziday.ro
Institutul Național de Statistică (INS) informează că, în primele șase luni, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut, faţă de aceeași perioadă a anului trecut, atât ca serie brută (+2,6%), cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate […]
OpenAI a lansat primele sale modele AI “deschise”, care pot fi personalizate de către alți dezvoltatori, după două luni de amânări. Unul dintre ele este “ideal pentru a rula pe telefoane sau laptopuri”. # Biziday.ro
Compania a prezentat două modele deschise (“open-weight”), gratuite și ale căror parametri pot fi modificați și personalizați, oferind, astfel, o alternativă mai transparentă la celelalte servicii ale sale, cum ar fi Chat GPT. Modelul mai mare a avut performanțe similare cu 04-mini, în timp ce cel mai mic s-a apropiat de reușitele lui o3-mini, ceea […]
SUA. Departamentul Sănătăţii taie finanţarea pentru dezvoltarea vaccinurilor cu tehnologia ARNm. A anulat 22 de contracte, cu companii precum Moderna și Pfizer, care dezvoltă vaccinuri împotriva gripei aviare și a altor virusuri. # Biziday.ro
Departamentul Sănătății din SUA a anunțat că va rezilia 22 de contracte pentru dezvoltarea de vaccinuri pe bază de ARNm, cu companii precum Pfizer și Moderna, în valoare de 500 de milioane de dolari. Secretarul pentru sănătate Robert F. Kennedy Jr., un sceptic al vaccinurilor, a anunțat că anularea finanțării are loc pe motiv că […]
Război în Ucraina. Rușii au bombardat, noaptea trecută, orașul Orlovca, peste Dunăre de județul Tulcea. Exploziile au fost vizibile din mai multe localități din România. Populația din Tulcea a fost alertată prin Ro-Alert. # Biziday.ro
Rusia a atacat, în noaptea de marți spre miercuri, localități ucrainene de pe malul Dunării. Vizată a fost regiunea Odesa, iar explozii au fost raportate în orașul Orlovca, aflat peste Dunăre de orașul Isaccea, din Tulcea. Posibila țintă a forțelor ruse a fost o magistrală de gaze pe care Ucraina o folosește pentru a importa […]
Compania BP susține că a descoperit cel mai întins zăcământ de petrol și gaze naturale din ultimii 25 de ani (300 km pătrați) în largul coastei Braziliei. Va juca un rol important în strategia britanicilor de reorientare către combustibilii fosili. # Biziday.ro
BP (cunoscută anterior ca British Petroleum) a anunțat descoperirea unui câmp de aproape 300 de kilometri pătrați în bazinul Santos, la 400 de kilometri de zona costieră a Braziliei, după un foraj la o adâncime de aproape 6.000 de metri. Pentru moment, nu a fost făcută și o estimare a potențialelor rezerve. Compania susține că […]
Donald Trump amenință că va mări tarifele impuse UE de la 15% la 35%, dacă blocul comunitar nu își respectă promisiunea de a-și majora investițiile în SUA cu 600 de miliarde de dolari. # Biziday.ro
Vorbind cu reporterii de la CNBC despre starea actuală a piețelor din SUA, președintele american a fost întrebat despre acordul comercial încheiat cu UE la sfârșitul lunii iulie, mai exact despre angajamentul legat de investiții. Una dintre condițiile acordului este ca UE să își majoreze investițiile în SUA cu 600 de miliarde de dolari, până […]
