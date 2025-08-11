SUA. Explozii la o oțelărie din Pennsylvania. Cel puțin o persoană a decedat, iar alte zece sunt rănite, în ceea ce pare a fi un incident tehnic. O persoană este dispărută, posibil sub dărâmături.
Biziday.ro, 12 august 2025 00:00
Luni la prânz (seara pe ora României), trei explozii consecutive au fost înregistrate de camerele de supraveghere de la uzina U.S. Steel din Clairton (la sud de Pittsburg, Pennsylvania), ca urmare a unui incident tehnic în interiorul “camerei de inversare”, atașată unui cuptor de cocs. Aparent, prima explozie a declanșat alte două explozii secundare, iar […]
• • •
Alte ştiri de Biziday.ro
Acum o oră
00:00
Acum 4 ore
21:40
Franța. Reactoarele unei centrale nucleare de lângă Calais s-au oprit automat din cauza unei invazii de meduze în Marea Nordului, de unde este pompată apa pentru răcire. Filtrele stațiilor s-au blocat, dar compania care operează centrala spune că nu există niciun pericol de accident nuclear. # Biziday.ro
Trei din cele patru reactoare funcționale ale centralei Gravelines (în nordul Franței, aproape de granița cu Belgia) au intrat în avarie și s-au oprit automat duminică seara, iar al patrulea luni. Operatorul EDF a emis un comunicat în care arată că că incidentul nu reprezintă o amenințare pentru siguranța centralei, a lucrătorilor sau a mediului, […]
20:40
Donald Trump pare confuz, în legătură cu întâlnirea de vineri cu Putin. A declarat (de două ori) că merge în Rusia, deși întâlnirea este în Alaska, stat american. Ulterior, el a spus că este o dovadă de respect că Putin vine în SUA și a criticat poziția lui Volodimir Zelenski, care exclude cedarea unor teritorii ucrainene. # Biziday.ro
Președintele american a declarat de două ori în timpul briefingului de la Washington că “zboară în Rusia” pentru a se întâlni cu Vladimir Putin. Mergem în Rusia. Va fi un eveniment important”, a spus Trump, deși întâlnirea de vineri este în Alaska, stat american, cumpărat de SUA de la Rusia în 1867. Trump: “I’m going […]
Acum 6 ore
19:20
Liderii grupurilor din Parlamentul European reafirmă că pacea nu poate fi încheiată fără participarea Ucrainei. Într-o declarație comună, spun că “dacă Rusia reușește să modifice granițele Ucrainei prin forță, securitatea granițelor niciunei țări nu poate fi garantată.” # Biziday.ro
Declarație este emisă în contextul în care pe 15 august Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească în Alaska. Oficialii europeni care au participat la redactarea declarației încep prin a saluta “toate eforturile care vizează realizarea unei păci juste și durabile în Ucraina, ferm ancorate în dreptul internațional, în principiile Cartei ONU și […]
18:50
Finlanda. Căpitanul și primul ofițer al unui petrolier din flota fantomă a Rusiei au fost inculpați pentru sabotarea a cinci cabluri de electricitate de pe fundul Mării Baltice, la final de 2024. # Biziday.ro
Parchetul General a anunțat formularea acuzațiilor împotriva căpitanului, a primului ofițer și a o ofițerului secund de pe petrolierul Eagle S, pentru avarii provocate la cinci cabluri din Golful Finlandei. Membrii echipajului, din India și Georgia, sunt suspectați că târât ancora pe fundul golfului pe o distanță de 90 de kilometri, provocând, astfel, daune la […]
Acum 8 ore
18:20
SUA. Donald Trump declară “urgență de siguranță publică” în Washington D.C, desfășoară Garda Națională și plasează poliția sub control federal. În ciuda unei rate a criminalității reduse, președintele spune că bande criminale ar fi acaparat capitala. # Biziday.ro
Președintele Donald Trump s-a adresat jurnaliștilor, în fața cărora a spus că, pentru a plasa poliția sub control federal direct, invocă secțiunea 740 din Legea privind Autonomia Districtului Columbia, unde se regăsesc instituțiile federale americane – Casa Albă, Congresul sau Curtea Supremă. La conferința de presă, președintele a spus că bandele criminale sunt din ce […]
17:30
Republica Moldova. Atac cibernetic atribuit unei entități străine (nenumite), asupra sistemelor informatice ale guvernului. Câțiva angajați sunt suspectați de complicitate și au fost suspendați temporar din funcție. # Biziday.ro
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) transmite că a lansat o investigație, alături de alte instituții competente, asupra unui atac cibernetic organizat “de un actor străin” (fără însă a-l numi), care a vizat sistemele digitale ale Guvernului Republicii Moldova. Există suspiciuni inclusiv că unii angajați sunt implicați în tentativele de sabotaj. Aceștia au fost […]
Acum 12 ore
16:10
Mehedinți. Incendiu de vegetație pe raza localităților Vânjuleț și Burila Mică. Pompierii intervin pentru stingerea focului, care amenință direct gospodării, un depozit de cereale și o fermă. # Biziday.ro
”O situație dificilă se înregistrează și în județul Mehedinți, unde incendiile s-au extins la terenuri de pe raza localităților Vânjuleț și Burila Mică. Echipajele intervin pentru a limita mai multe focare care amenință direct gospodării, un depozit de cereale și o fermă”, transmite IGSU. Pentru protecția cetățenilor, în zona Burila Mică a fost transmis un […]
16:00
Giurgiu. Incendiu de vegetație în localitatea Grădinari, flăcările au cuprins aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată. Risc de propagare la o fabrică de mase plastice. # Biziday.ro
Incendiul se manifestă în localitatea Grădinari, unde flăcările au cuprins aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată. ”Vântul puternic a alimentat incendiul și l-a direcționat către o fabrică de mase plastice. Pentru a opri propagarea incendiului, la fața locului acționează nouă autospeciale de stingere, patru de la ISU Giurgiu și cinci de la ISU București-Ilfov”, […]
15:10
Sindicaliștii din educație amenință că vor boicota începutul anului școlar, după întâlnirea cu premierul Bolojan. Sunt nemulțumiți de măsurile adoptate, între care mărirea normei didactice, dar guvernul subliniază că creșterea numărului de ore plasează România în media europeană. # Biziday.ro
Sindicaliștii din educație au avut astăzi o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul Educației, pentru a discuta despre nemulțumirile pe care le au în ceea ce privește pachetul de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. La finalul întâlnirii, liderul Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, Marius Nistor, a spus că începutul anului școlar va […]
14:40
București. Aproape 900 de blocuri din sectoarele 1, 2, 3, 4 și 5 nu vor avea apă caldă, în următoarele zile, din cauza unor lucrări de modernizare și reparații la sistemul de termoficare. # Biziday.ro
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală. De asemenea, în perioada efectuării de către ELCEN a reviziei anuale la Centrala Termoelectrică București Sud, respectiv 11-31 august 2025, clienții vor fi […]
14:30
Tensiunile din coaliția de guvernare continuă. PSD condiționează participarea la ședințele coaliției de adoptarea pachetului pentru eliminarea privilegiilor (pensii speciale, reduceri de agenții) și de continuarea investițiilor mici și mari. # Biziday.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că Biroul Permanent Naţional a aprobat, în unanimitate, trei condiții pentru ca partidul să participe la ședințele coaliției de guvernare. ”PSD condiționează participarea la ședințele coaliției de: adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor (pensii speciale, reduceri de agenții, reducerea numărului membri CA)”, a declarat Grindeanu la finalul […]
13:40
Război Rusia – Ucraina. O fabrică de componente pentru aviație din Nijni Novgorod și o rafinărie din Saratov au fost vizate, noaptea trecută, de atacuri aeriene ucrainene. Rușii pretind că au doborât peste 300 de drone și șapte rachete. # Biziday.ro
Ministerul rus al Apărării a anunțat că armata rusă a doborât șapte rachete HIMARS și 312 drone ucrainene, în ultimele de 24 de ore. Aceste numere nu pot fi verificate din surse independente, iar partea ucraineană nu a făcut vreo precizare. Several one-way attack drones launched by Ukraine targeted the Arzamas Instrument-Building Plant in the […]
12:50
Coreea de Sud. Personalul din armată s-a redus cu o cincime în doar șase ani, în condițiile în care țara are cea mai scăzută natalitate, la nivel mondial. # Biziday.ro
Numărul angajaților din armată s-a redus la 450 de mii, anul trecut, în scădere cu 20% în doar șase ani, se arată într-un raport publicat, duminică, de ministerul Apărării. Numărul diviziilor a scăzut de la 59, în 2006, la 42, unitățile fiind fie desființate, fie comasate. Principala cauză indicată este scăderea natalității care, cu 0,75 […]
Acum 24 ore
10:50
Marea Britanie. Încălzirea apelor din jurul insulei provoacă schimbări dramatice în rândul faunei marine, pe măsură ce specii care nu sunt de obicei răspândite în această regiune, precum caracatița, tonul roșu sau meduza mov își fac apariția, iar altele (codul, lupul de mare sau rapana) părăsesc zona. # Biziday.ro
Datele provizorii ale agenției de meteorologie Met Office, citate de BBC, arată că temperatura apelor din jurul Marii Britanii, în prima jumătate a anului, a fost cu peste 0,2 grade Celsius mai mare decât în orice alt an de la 1980 – un record – ceea ce duce la producerea unor schimbări dramatice în viața […]
10:20
Cod Roșu de caniculă în Dolj și Mehedinți. Se vor înregistra temperaturi maxime de 41 de grade, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. # Biziday.ro
La ora 10 a intrat în vigoare o avertizare Cod Roșu de caniculă, valabilă în județele Mehedinți și Dolj, până marți la ora 10. ”Valul de căldură va continua să se intensifice, iar în județele Mehedinți și Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39…41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar […]
09:50
România a înregistrat un deficit comercial de 11,6 miliarde de euro, în primele cinci luni ale anului, în creștere cu un sfert față de aceeași perioadă a anului trecut. # Biziday.ro
”În luna iunie 2025, exporturile au însumat 8,2 miliarde de euro, iar importurile au însumat 10,6 miliarde de euro, rezultând un deficit de 2,4 miliarde de euro”, transmite Institutul de Statistică.Faţă de luna iunie 2024, exporturile din luna iunie 2025 au crescut cu 6,3%, iar importurile au crescut cu 0,6%. În ceea ce privește primul […]
09:00
Nvidia și AMD au convenit să cedeze guvernului american 15% din veniturile provenite din vânzările de cipuri în China, ca parte a unui acord fără precedent încheiat cu Administrația Trump, pentru obține la schimb licențe de export pentru semiconductori. # Biziday.ro
Potrivit Financial Times, care a publicat informația în premieră, cei doi mari producători de cipuri au fost nevoiți practic să încheie acordul, care era de fapt o condiție pentru obținerea licențelor de export pentru piața chineză, acordate săptămâna trecută. Astfel, persoane familiarizare cu negocierile au declarat sub protecția anonimatului pentru FT că Nvidia a fost […]
Ieri
22:20
Ilie Bolojan spune că este foarte posibil să urmeze reduceri de personal acolo unde aparatul bugetar este supradimensionat. Precizează și că primăriile mici vor fi sprijinite în continuare de stat, “dar nu este normal să nu-ţi încasezi impozitele sau să stabileşti cele mai mici impozite pentru a fi cel mai popular primar”. # Biziday.ro
Aflat duminică seara la Antena 3, Ilie Bolojan a afirmat, în contextul pachetului al doilea de măsuri fiscale, că “pe instituții avem personalul supradimensionat, inclusiv în administrația publică locală și acolo unde numărul de angajați depășește calculul corect, este foarte probabil să avem reduceri de personal”. Acesta a afirmat că al doilea pachet de măsuri […]
20:50
Turcia. Cutremur cu magnitudinea 6,1 pe scara Richter, în vestul țării. Produs la o adâncime de 11 km, seismul a fost resimţit în mai multe provincii. Pentru moment, nu sunt raportate victime sau pagube. # Biziday.ro
Autoritate națională în managementul dezastrelor (AFAD), a precizat că seismul s-a produs în jurul orei 19:53, în provincia Balikesir, în apropiere de Istanbul. Până în acest moment, nu au fost raportate victime sau pagube în niciuna dintre provinciile afectate. Ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, a declarat că echipele de urgenţă ale AFAD au început inspecţiile […]
17:40
Benjamin Netanyahu susține că “scopul Israelului nu este să ocupe Gaza, ci să o elibereze”, motiv pentru care IDF va “dezarma Hamas și va demilitariza Fâșia Gaza”. Marea Britanie, Danemarca, Franța, Grecia și Slovenia au emis o declarație comună în care condamnă decizia Israelului de a-și extinde operațiunile în Gaza. # Biziday.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut o conferință de presă despre care a spus că are scopul de “a demonta minciunile” în ceea ce privește Gaza. Conferința de presă a fost organizată în contextul în care, la scurt timp după, urma o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU privind planurile Israelului de […]
15:00
Marea Britanie. Secretarul Justiției propune ca infractorii străini condamnați de instanțele britanice să fie deportați imediat în statele de proveniență, dacă nu au făcut infracțiuni grave precum terorismul. Măsura, în încercarea de a face economii. # Biziday.ro
Modificarea legislativă a fost propusă de secretarul Justiției, Shabana Mahmood, și va oferi guvernului puterea de a deporta majoritatea prizonierilor străini imediat ce sunt condamnați și încarcerați. Până acum deținuții străini puteau fi deportați doar după ce efectuau 50% din pedeapsă, însă din septembrie procentul se va reduce la 30% din pedeapsa cu închisoare înainte […]
11:00
Război Rusia-Ucraina. Atac cu drone ucrainene asupra mai multor regiuni din Rusia. O persoană a fost ucisă, iar mai multe apartamente şi o instalaţie industrială din Saratov au fost avariate. # Biziday.ro
Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a declarat pe aplicația de mesagerie telegram că locuitorii din zona Saratov au fost evacuați, după ce resturile de drone distruse au avariat trei apartamente, arată Reuters. Totuși, Busargin nu a specificat ce tip de sit industrial a fost avariat în urma atacului. В Росії безпілотники атакували Саратовський НПЗ: вирує […]
09:30
Cod Portocaliu de caniculă în sud-vestul, vestul și nord-vestul României până mâine la ora 10, cu temperaturi de până la 39 de grade. În același interval este în vigoare și un Cod Galben de caniculă, în cea mai mare parte a țării. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat avertizarea transmisă vineri, astfel că mai multe județe sunt sub Cod Portocaliu de caniculă. Începând de duminică, de la ora 10 și până luni la ora 10 canicula se va intensifica în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar […]
07:10
Marea Britanie. Întâlnire a liderilor europeni înaintea summit-ului Trump – Putin. Șefii de stat și de guvern au arătat că nicio pace nu poate fi încheiată dacă Ucraina nu participă la tratative și au subliniat că “granițele internaționale nu trebuie modificate prin forță”. # Biziday.ro
Întâlnirea a fost găzduită de vicepreședintele american JD Vance, care se afla în Marea Britanie, și de secretarul britanic de Externe, David Lammy și a fost convocată după ce Donald Trump a comunicat că se va întâlni cu Vladimir Putin. Președintele american a detaliat, ieri, că întrevederea sa cu președintele Rusiei va avea loc în […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Cei patru astronauți ai echipajului NASA Crew-10 au revenit pe Pământ, după o misiune de aproape cinci luni pe Stația Spațială Internațională, timp în care au realizat mai multe experimente științifice. # Biziday.ro
Cei patru astronauți ai misiunii NASA Crew-10 au amerizat astăzi în Oceanul Pacific, în jurul orei 18:30. Aceștia au plecat vineri de pe Stația Spațială Internațională (ISS), la bordul capsulei Dragon a companiei SpaceX, deținută de Elon Musk, scrie Reuters. Welcome back, Crew-10! NASA astronauts Anne McClain and Nichole Ayers, @JAXA_en astronaut Takuya Onishi, and […]
19:20
Ilfov. Accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina, în care au fost implicate două autoturisme. Cinci persoane, între care trei copii, sunt transportate la spital. Traficul este blocat pe ambele sensuri. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN Centura București, în zona localității Glina, județul Ilfov, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. În urma impactului au rezultat cinci victime (trei minori și doi adulți), care urmează a fi transportate la spital. Circulația rutieră este oprită […]
15:50
Raport. Ministerul Apărării din UK a încercat să ascundă mai multe incidente în care deșeuri radioactive s-au scurs în apa unui lac de lângă Glasgow, după ce conductele de la baza maritimă din zonă s-au spart. Acestea erau vechi și nu au fost schimbate nici după solicitările autorităților de reglementare. # Biziday.ro
Deșeurile radioactive provin din baza Marinei Regale britanice din Coulport, aflată pe Loch Long un lac din apropiere de Glasgow, în vestul Scoției. Baza este considerată unul dintre cele mai sigure și secrete situri militare din Regatul Unit, unde sunt inclusiv focoase nucleare pentru flota Marinei Regale de submarine Trident. Informațiile despre scurgerile radioactive au […]
13:10
New York. Trei persoane au fost rănite în urma unui schimb de focuri, în zona Times Square. Un suspect a fost reținut. Motivația atacului nu este cunoscută. # Biziday.ro
Schimbul de focuri a avut loc la intersecţia dintre West 44th Street şi 7th Avenue, în Manhattan, într-unul dintre cele mai populare locuri turistice din zonă, la ora locală 01.20 (08.20 ora României), potrivit unei purtătoare de cuvânt a Departamentului de Poliție din New York. Aceasta a adăugat că un suspect a fost reținut, însă […]
12:10
Arad. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea producătorului de vagoane de marfă Astra Vagoane. Cele două persoane aflate la bord au decedat. # Biziday.ro
“Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea unei societăţi comerciale din municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu”, a transmis ISU Arad, arată News.ro. Din primele informații, avionul a căzut în curtea fabricii de vagoane Astra Vagoane. Potrivit presei locale, autoritățile au transmis că cele două persoane aflate la bord au decedat. În acest moment, intervin forţe […]
10:50
Grecia. Pompierii români au intervenit, în această noapte, asupra incendiilor de vegetațe izbucnite în regiunea Attica de Est. Misiunile au fost desfășurate în condiții dificile, cu teren accidentat și vânt puternic, factori care au favorizat extinderea focarelor. # Biziday.ro
IGSU transmite că pompierii români au desfășurat, pe parcursul nopții, operațiuni susținute pentru limitarea și lichidarea incendiului, protejarea locuințelor și a infrastructurii din zona de Sud a localității Palaia Fokaia, un oraș de coastă din Attica de Est (Grecia), alimentarea autospecialelor țării gazdă cu apă, precum și pentru prevenirea reaprinderilor. “Echipajele au derulat, de asemenea, […]
07:20
Armenia și Azerbaidjan au semnat un acord de pace, după 40 de ani de conflict. Înțelegerea a fost intermediată de Donald Trump. # Biziday.ro
Liderii celor două țări, ai Armenia și Azerbaidjan, au semnat un acord de pace în prezența președintelui american Donald Trump, la Washington. Anunțul acordului vine după patru decenii de conflict sângeros în Karabah. “Astăzi stabilim pacea în Caucazul de Sud. Astăzi scriem o nouă istorie măreață”, a declarat președintele Azerbaidjanului, Aliyev Premierul armean a adăugat […]
06:50
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre un acord de pace în Ucraina. Președintele SUA a spus că “vor exista unele schimburi de teritorii”, deși Volodimir Zelenski a refuzat constant această variantă. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut inițial de Donald Trump pe pagina sa de socializare de pe Truth Social. “Mult așteptata întâlnire dintre mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin al Rusiei va avea loc vinerea viitoare, 15 august 2025, în Marele Stat Alaska. Mai multe detalii vor urma. Vă […]
8 august 2025
20:20
Premierul Ilie Bolojan le-a cerut miniștrilor să își facă publice declarațiile de avere și de interese. Consideră că oficialii au “obiligații morale și politice”. # Biziday.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului României, transmite executivul într-un comunicat de presă. De asemenea, premierul face apel către membrii cabinetului să publice aceste documente și pe paginile oficiale […]
19:50
California. Aproape 3.000 de persoane au fost evacuate în sudul statului, din cauza unui incendiu de vegetație care se extinde rapid, pe fondul temperaturilor ridicate și al secetei. # Biziday.ro
Incendiul “Canyon Fire” a izbucnit joi, la granița dintre comitatele Ventura și Los Angeles. Până vineri dimineață, s-a extins de la doar 12 hectare până la peste 2.000. Din cauza căldurii extreme și a condițiilor de secetă, intervenția este îngreunată, iar pompierii spun că flăcările sunt scăpate de sub control. The #CanyonFire exploded to over […]
15:30
BNR estimează că rata anuală a inflației va crește semnificativ în trimestrul al treilea, pe fondul expirării schemei de plafonare a preţului la energie şi al majorării TVA. A decis să mențină dobânda de referință la 6,5% pe an. # Biziday.ro
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 8 august 2025, a hotărât următoarele: Menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an; Menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit […]
14:50
Kelemen Hunor critică proiectul privind fondurile de pensii private. Susține că în coaliție nu au avut loc consultări pe această temă, iar UDMR nu susține ”propunerea care ar limita drepturile cetățenilor”. # Biziday.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a criticat proiectul de lege privind pensiile private și a precizat că în coaliție nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare, iar ”UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetățenilor care contribuie la fondurile private de pensii”. ”Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii! […]
14:20
Guvernul a amânat adoptarea proiectului de lege privind plata banilor din pensiile private, care prevedea că beneficiarii nu mai pot retrage integral suma acumulată la pensionare, ci doar o sumă maximă de 25%, și extinde eșalonarea plăților de la 5 la 10 ani. # Biziday.ro
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a declarat, cu privire la proiectul legilor de plată a pensiilor private, la finalul ședinței de Guvern, că “este necesară adoptarea cadrului legal pentru plata pensiilor pentru a oferi predictibilitate și garanția că veniturile românilor vor fi sigure și pe termen lung”. Conform proiectului citat de Profit.ro, […]
14:00
Guvernul a amânat adoptarea proiectului de lege privind plata banilor din pensiile private, care prevedea că beneficiarii nu mai pot retrage integral suma acumulată la pensionare, ci doar o sumă maximă de 25%, iar restul eșalonat. Premierul Bolojan a cerut consultări extinse. # Biziday.ro
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a declarat, cu privire la proiectul legilor de plată a pensiilor private, la finalul ședinței de Guvern, că “este necesară adoptarea cadrului legal pentru plata pensiilor pentru a oferi predictibilitate și garanția că veniturile românilor vor fi sigure și pe termen lung”. Proiectul a apărut în contextul […]
11:50
România susține declarația comună a SUA și UE privind securitatea cablurilor submarine. Are ca scop coordonarea acțiunilor concrete în acest sens și a fost o temă de discuție între ministra Oana Țoiu și omologul american. # Biziday.ro
Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) informează că a exprimat susținerea României pentru “Declarația Comună privind Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală, în coordonare cu SUA și partenerii din UE”. “Această declarație are scopul de a alinia acțiuni concrete ce vizează protejarea acestor infrastructuri vitale. Decizia reflectă temele discuției bilaterale purtată de […]
10:40
Cod Portocaliu de caniculă în Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, de duminică de la ora 10 și până luni la ora 10. Cod Galben în cea mai mare parte a țării. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie anunță că duminică, 10 august, canicula se va intensifica în județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 38 – 39 de grade, iar cele minime vor fi […]
10:40
Tulcea. Pompierii intervin, în a cincea zi, pentru a încerca să stingă incendiul de vegetație izbucnit în Chilia Veche. La fața locului acționează trei elicoptere Black Hawk. # Biziday.ro
Misiunea de stingere a incendiului izbucnit la fondul forestier din Chilia Veche este încă în desfășurare, în a cincea zi. Incendiul se manifestă într-o zonă greu accesibilă, din cauza vegetației foarte deasă și a arborilor căzuți, pe o suprafață de aproximativ 10 hectare. Cele trei elicoptere Black Hawk din cadrul Inspectoratului General de Aviație au […]
10:00
Tensiunile din coaliția de guvernare escaladează. Sorin Grindeanu convoacă o ședință a conducerii PSD “în vederea analizării situației”, după ce USR s-a opus decretării doliului național pentru Ion Iliescu. Spune că social-democrații vor analiza “impactul asupra funcționării coaliției”. # Biziday.ro
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a scris pe Facebook că a convocat, pentru luni, ședința Biroului Permanent Național, care are ca obiectiv “evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică”. Grindeanu face […]
08:10
OpenAI a lansat GPT-5, cel mai avansat model de inteligență artificială al său, cu performanțe record în domenii precum matematică, programare și sănătate. Este capabil să reducă erorile cu până la 80% în modul “thinking”, poate crea programe complete, aplicații sau jocuri, cu un singur prompt, și poate oferi interpretări mai precise pentru imagini, diagrame sau clipuri. # Biziday.ro
Potrivit OpenAI, GPT-5 este conceput ca un “sistem unificat”, alcătuit dintr-un model rapid pentru întrebări simple, o versiune de raționament profund denumită “GPT-5 Thinking” pentru solicitări mai complexe și un “router inteligent” (selector) care decide în timp real ce variantă să folosească, pe baza complexității întrebării, a contextului conversației și a instrucțiunilor explicite ale utilizatorului. […]
08:10
Dâmbovița. Trafic oprit pe DN 72 Târgoviște-Găești, în apropiere de Olteni, în urma unui accident între două mașini și un TIR. Patru persoane au fost rănite. # Biziday.ro
Poliția Română informează că două autoturisme și un autocamion au fost implicate într-o coliziune pe DN 72 Târgoviște – Găești, în afara localității Olteni, județul Dâmbovița, circulația fiind oprită temporar. Patru persoane rănite necesită îngrijiri medicale la fața locului, urmând a se stabili dacă se impune transportul la spital.
06:40
Consiliul de securitate al Israelului a aprobat planul de a ocupa Gaza City și de a păstra controlul asupra enclavei, cu măsuri precum dezarmarea Hamas și demilitarizarea completă a Fâșiei Gaza. Decizia, criticată internațional, marchează o escaladare majoră a conflictului. # Biziday.ro
Biroului Prim-ministrului a transmis că Armata Israeliană (IDF) se va pregăti să preia controlul asupra Gaza City, unde trăiesc sute de mii de palestinieni, urmând însă să ofere și ajutor umanitar civililor aflați în afara zonelor de conflict. Odată cu aprobarea planului, cabinetul de securitate a stabilit și cinci principii considerate esențiale pentru încheierea războiului […]
7 august 2025
21:00
Ministrul român de Externe a participat la o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski, în timpul vizitei la Kiev. Cei doi au discutat despre continuarea cooperării bilaterale în domeniile militar și economic. # Biziday.ro
Oana Țoiu, ministrul român de Externe, a scris într-o postare pe contul său de Facebook că azi, 7 august, a efectuat prima vizită bilaterală a unui ministru de externe al României la Kiev de la începutul invaziei Rusiei, în 2022. “Sunt aici pentru a transmite un semnal puternic de solidaritate cu Ucraina. Nu rămânem indiferenți […]
20:30
Medicamentul pentru slăbit fabricat de compania Eli Lilly a avut rezultate sub așteptări în timpul unui studiu clinic, ceea ce a dus la o scădere de peste 14% a acțiunilor acesteia. Rivalul Novo Nordisk a dezvoltat un medicament similar, mai eficient. # Biziday.ro
Grupul farmaceutic a declarat joi că pacienții care au luat medicmaentul Orforglipron au pierdut în medie 12,4% din greutatea corporală, sub așteptările dezvoltatorilor, care își creaseră o țintă de 13,7%. Toate acestea în condițiile în care, cei care au luat medicamentul placebo au pierdut doar 0,9% din greutatea corporală. Cei de la Eli Lilly își […]
17:50
Donald Trump îi cere noului director al Intel “să demisioneze imediat”, din cauza investițiilor în sute de firme chineze, pe care le-a făcut înainte de preluarea funcției. Compania americană trece printr-o restructurare, care ar putea fi afectată puternic. # Biziday.ro
Președintele american i-a cerut demisia imediată lui Lip-Bu Tan, care se află în funcție în martie acest an. Trump l-a numit pe Tan “extrem de conflictual” și a spus despre el că este într-un “profund conflict de interese”, din cauza legăturilor pe care le are cu anumite companii chineze, unele dintre ele considerate apropiate de […]
17:20
Guvernul a făcut public proiectul de lege prin care șoferilor le este suspendat permisul, dacă nu și-au plătit amenzile de circulație în termen de 90 de zile. # Biziday.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de lege privind creșterea capacității financiare a administrațiilor locale, cu expunerea de motive și anexele. În următoarele zece zile, pot fi făcute propuneri. Una dintre cele mai importante măsuri este aceea că șoferii își pierd dreptul de a conduce dacă, în termen de 90 de zile de la comunicare, nu […]
