Producția industrială a Germaniei a înregistrat, în iunie, cel mai scăzut nivel de la pandemiei din 2020. Situația, pe fondul cererii externe slabe, a creșterii concurenței din China și a majorării neașteptate a exporturilor.

Comunicatul publicat luni dimineață de Parchetul General nu îl nominalizează pe acesta, dar face trimitere atât la dosarul în care Călin Georgescu a fost inculpat pe 26 februarie, cât și la cel în care 18 persoane din Gruparea Potra au fost inculpate, iar trei sunt arestate. Schimbarea încadrării pentru Călin Georgescu are o relevanță pentru […]