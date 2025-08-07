Urșii și-au făcut, din nou, apariția în comuna Ozun. Autoritățile lansează un apel către...
Covasna Media, 7 august 2025 16:30
Acum 10 minute
16:30
Acum 30 minute
16:20
Sfântu Gheorghe: Dosare penale pentru conducere fără permis și conducere sub influența... # Covasna Media
Sfântu Gheorghe: Dosare penale pentru conducere fără permis și conducere sub influența...
Acum 4 ore
14:30
Elevii și profesorii se pot înregistra pentru a lua parte la prima ediţie MindFormers # Covasna Media
Elevii și profesorii se pot înregistra pentru a lua parte la prima ediţie MindFormers
14:30
Amenzi de peste 2 milioane de lei aplicate de Protecția Consumatorilor Covasna în primele 6 luni... # Covasna Media
Amenzi de peste 2 milioane de lei aplicate de Protecția Consumatorilor Covasna în primele 6 luni...
14:10
Un nou-născut, transferat de urgență cu elicopterul SMURD la Târgu Mureș
Acum 12 ore
07:00
Energia electrică domină reclamațiile la Protecția Consumatorului Covasna
06:40
Horoscop joi, 7 august 2025
Ieri
16:10
Polițiștii continuă activitățile preventive în cadrul taberelor școlare
15:50
Trotuarele nu sunt parcări: peste 360 de șoferi sancționați în Sfântu Gheorghe, în prima... # Covasna Media
Trotuarele nu sunt parcări: peste 360 de șoferi sancționați în Sfântu Gheorghe, în prima...
11:20
Cod portocaliu de furtuni în patru județe; Cod galben de vreme instabilă în unele zone # Covasna Media
Cod portocaliu de furtuni în patru județe; Cod galben de vreme instabilă în unele zone
07:10
35 de localuri din județul Covasna, închise temporar de Protecția Consumatorilor în prima... # Covasna Media
35 de localuri din județul Covasna, închise temporar de Protecția Consumatorilor în prima...
07:00
Balazs Ancuța Ileana – 35 de ani în care „a crescut” o lume de copii
06:50
Bazinul de înot de la Întorsura Buzăului ar putea fi deschis în toamnă
06:40
Horoscop miercuri, 6 august 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... # Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
5 august 2025
18:10
Guvernul anunță încetarea din viață a fostului președinte Ion Iliescu
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Tot ce trebuie să știi despre SIC Feszt 2025 – Ediția a XI-a
15:40
Sentință definitivă pentru proprietarul câinilor care au mutilat un copil în Sfântu Gheorghe # Covasna Media
Sentință definitivă pentru proprietarul câinilor care au mutilat un copil în Sfântu Gheorghe
12:30
Anunţ public
12:30
Modelăm viitorul împreună – MindFormers construiește comunitatea din Sfântu Gheorghe (P) # Covasna Media
Modelăm viitorul împreună – MindFormers construiește comunitatea din Sfântu Gheorghe (P)
11:20
Cod galben de instabilitate atmosferică în 12 județe, marţi
07:00
Prima stână cu spații de cazare din România se află la Barcani
07:00
Sondaj OCV: noile măsuri fiscale ale Guvernului Bolojan – ce spun cititorii?
07:00
Restricții de circulație în Sfântu Gheorghe cu ocazia Turului Ciclist al Ținutului Secuiesc # Covasna Media
Restricții de circulație în Sfântu Gheorghe cu ocazia Turului Ciclist al Ținutului Secuiesc
06:50
Adăpostul nu trebuie să fie o sentință – hai să schimbăm povestea lui Arnold
06:40
Horoscop marți, 5 august 2025
06:30
Anunţ public
4 august 2025
16:50
Amenzi de peste 12.000 de lei în doar trei ore, la Târgu Secuiesc
16:40
Depășire periculoasă pe DN 11: accident cu o victimă, la Lunga
16:30
Bărbați fără permis prinși în trafic de polițiști, în Turia și Biborțeni
14:30
Șofer cu permis ucrainean, prins băut și fără drept de a conduce, în Târgu Secuiesc
13:30
4 elevi jandarmi în practică la Jandarmeria Covasna
12:40
20 de județe sub atenționare de averse și vijelii
07:00
12 semafoare și o toamnă de probă: traficul din Sfântu Gheorghe intră în faza de testare # Covasna Media
12 semafoare și o toamnă de probă: traficul din Sfântu Gheorghe intră în faza de testare
07:00
Accesibilitatea promisă, încă în așteptare la lacul de la gară
06:40
Horoscop luni, 4 august 2025
06:30
Anunţ de participare la licitaţie pentru concesiune bunuri; PRIVAT
3 august 2025
17:50
Urmărit internațional, condamnat pentru cinci infracțiuni pe teritoriul Ungariei, depistat în... # Covasna Media
Urmărit internațional, condamnat pentru cinci infracțiuni pe teritoriul Ungariei, depistat în...
13:40
Debut de sezon în Liga 2: Sepsi OSK, egal la Târgovişte
2 august 2025
12:30
Agresor din Târgu Secuiesc, plasat sub control judiciar după fapte repetate de violență # Covasna Media
Agresor din Târgu Secuiesc, plasat sub control judiciar după fapte repetate de violență
12:10
Apă minerală trimisă din județul Covasna pentru sinistrații din Suceava
07:00
Horoscop de weekend: 2-3 august 2025
1 august 2025
17:30
Seară de film la Barcani, ediția a doua – ce film va rula sub cerul liber?
16:20
COMUNICAT DE PRESĂ privind începerea proiectului Îmbunătățirea infrastructurii Liceului... # Covasna Media
COMUNICAT DE PRESĂ privind începerea proiectului Îmbunătățirea infrastructurii Liceului...
16:20
27 de militari au fost avansați în grad la ISU Covasna, iar alte 5 noi cadre au jurat credință... # Covasna Media
27 de militari au fost avansați în grad la ISU Covasna, iar alte 5 noi cadre au jurat credință...
15:40
5 lucruri importante despre noua Unitate de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean din Sfântu... # Covasna Media
5 lucruri importante despre noua Unitate de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean din Sfântu...
11:50
Ovidiu Burcă și Cosmin Matei, înainte de startul Ligii a II-a: „Suntem pregătiți de luptă.... # Covasna Media
Ovidiu Burcă și Cosmin Matei, înainte de startul Ligii a II-a: „Suntem pregătiți de luptă....
07:00
REPORTAJ: O săptămână cât o copilărie – lecții de umanitate într-o tabără pentru copiii uitați ai județului Covasna # Covasna Media
REPORTAJ: O săptămână cât o copilărie – lecții de umanitate într-o tabără pentru copiii uitați ai județului Covasna
07:00
Sunt Speedy – și, da, numele nu-i întâmplător!
06:50
August nu stă pe loc – nici tu n-ar trebui
