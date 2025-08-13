Locuitorii din Sfântu Gheorghe au decis: 20 de inițiative comunitare vor primi sprijin
Covasna Media, 13 august 2025 16:20
Locuitorii din Sfântu Gheorghe au decis: 20 de inițiative comunitare vor primi sprijin
• • •
Alte ştiri de Covasna Media
Acum 10 minute
16:20
Locuitorii din Sfântu Gheorghe au decis: 20 de inițiative comunitare vor primi sprijin # Covasna Media
Locuitorii din Sfântu Gheorghe au decis: 20 de inițiative comunitare vor primi sprijin
Acum 30 minute
16:00
Activități de informare și prevenire la un centru de zi din Sfântu Gheorghe
Acum 4 ore
13:40
Tehnologia 5G+ de la Orange ajută la digitalizarea Municipiului Sfântu Gheorghe (P)
12:30
Număr record de participanți la SIC Feszt 2025
Acum 8 ore
09:30
Circulație îngreunată pe DN 10, în zona Întorsurii Buzăului, din cauza unui accident # Covasna Media
Circulație îngreunată pe DN 10, în zona Întorsurii Buzăului, din cauza unui accident
Acum 12 ore
07:10
În ochii Jessicăi e mereu întrebarea: „Mă iei acasă?”
07:00
Cafeneaua de pe insula lacului din zona gării, încă în așteptare: licitația se amână până în toamnă # Covasna Media
Cafeneaua de pe insula lacului din zona gării, încă în așteptare: licitația se amână până în toamnă
06:50
Când adversarul ești chiar tu – Orbán-Barra Gábor își bate propriul record mondial
06:40
Horoscop miercuri, 13 august 2025
06:30
Anunț public privind decizia etapei de încadrare
Acum 24 ore
03:20
Kalányos István: Din umbra abandonului, în lumina halatului alb
12 august 2025
19:30
Concert extraordinar de vară: O viață în muzică – pasticcio penru voce și pian
Ieri
15:30
ROADPOL – SPEED: 25 de șoferi au rămas pietoni
14:00
Sfântu Gheorghe: tânăr prins drogat și băut la volan
13:40
Încălțăminte contrafăcută de peste 27.000 de lei, confiscată la Sfântu Gheorghe
12:40
12:10
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... # Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
06:50
6 lucruri de știut despre Noaptea Perseidelor la Observatorul Vega
06:40
Horoscop marți, 12 august 2025
06:30
03:40
Anunț finalizare proiect „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică la... # Covasna Media
Anunț finalizare proiect „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică la...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Târgu Secuiesc: amenzi și mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, în weekend
15:20
Sfântu Gheorghe, Aita Mare și Târgu Secuiesc – intervenții pentru violență domestică # Covasna Media
Sfântu Gheorghe, Aita Mare și Târgu Secuiesc – intervenții pentru violență domestică
14:20
Infracțiuni în serie comise în weekend de un bărbat de 43 de ani, în Târgu Secuiesc
12:40
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... # Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
12:30
Sepsi Bike în cifre: 1 an, peste 33.000 de curse și mii de utilizatori activi
07:00
Oana Macovei: „De când sunt mamă, simt că pot muta munții din loc”
06:40
Horoscop luni, 11 august 2025
06:30
9 august 2025
14:20
Al doilea meci, a doua remiză pentru Sepsi OSK
07:00
Horoscop de weekend: 9-10 august 2025 – Lună plină
8 august 2025
16:00
Val de controale în Baraolt și satele din jur: amenzi și bunuri confiscate
15:40
Un bărbat a ignorat ordinul de protecție și a fost prins de polițiști lângă locuința fostei... # Covasna Media
Un bărbat a ignorat ordinul de protecție și a fost prins de polițiști lângă locuința fostei...
15:20
Orașul Covasna: Femeie bătută și închisă de concubin. Agresorul este monitorizat electronic # Covasna Media
Orașul Covasna: Femeie bătută și închisă de concubin. Agresorul este monitorizat electronic
07:00
Încărcarea mașinilor electrice nu mai e gratuită la Întorsura Buzăului. De ce s-a luat această decizie și cât costă acum energia # Covasna Media
Încărcarea mașinilor electrice nu mai e gratuită la Întorsura Buzăului. De ce s-a luat această decizie și cât costă acum energia
07:00
Povestea lui Samu, câinele invizibil
06:50
Pisici, Perseide și pedalat: o săptămână cu de toate în județ
06:40
TEGA: Containerele de textile, noua ţintă a vandalizărilor în Sfântu Gheorghe
06:40
Horoscop vineri, 8 august 2025
7 august 2025
16:30
Urșii și-au făcut, din nou, apariția în comuna Ozun. Autoritățile lansează un apel către... # Covasna Media
Urșii și-au făcut, din nou, apariția în comuna Ozun. Autoritățile lansează un apel către...
16:20
Sfântu Gheorghe: Dosare penale pentru conducere fără permis și conducere sub influența... # Covasna Media
Sfântu Gheorghe: Dosare penale pentru conducere fără permis și conducere sub influența...
14:30
Elevii și profesorii se pot înregistra pentru a lua parte la prima ediţie MindFormers # Covasna Media
Elevii și profesorii se pot înregistra pentru a lua parte la prima ediţie MindFormers
14:30
Amenzi de peste 2 milioane de lei aplicate de Protecția Consumatorilor Covasna în primele 6 luni... # Covasna Media
Amenzi de peste 2 milioane de lei aplicate de Protecția Consumatorilor Covasna în primele 6 luni...
14:10
Un nou-născut, transferat de urgență cu elicopterul SMURD la Târgu Mureș
07:00
Energia electrică domină reclamațiile la Protecția Consumatorului Covasna
06:40
Horoscop joi, 7 august 2025
6 august 2025
16:10
Polițiștii continuă activitățile preventive în cadrul taberelor școlare
15:50
Trotuarele nu sunt parcări: peste 360 de șoferi sancționați în Sfântu Gheorghe, în prima... # Covasna Media
Trotuarele nu sunt parcări: peste 360 de șoferi sancționați în Sfântu Gheorghe, în prima...
11:20
Cod portocaliu de furtuni în patru județe; Cod galben de vreme instabilă în unele zone # Covasna Media
Cod portocaliu de furtuni în patru județe; Cod galben de vreme instabilă în unele zone
07:10
35 de localuri din județul Covasna, închise temporar de Protecția Consumatorilor în prima... # Covasna Media
35 de localuri din județul Covasna, închise temporar de Protecția Consumatorilor în prima...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.