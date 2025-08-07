„Festivalul Turcesc – Anatolian Food Fest” deviază trei linii STB, în perioada 8-11 august
Buletin de București, 7 august 2025 18:10
Traseul pentru trei linii STB va fi deviat, în perioada 8-11 august, pentru desfășurarea evenimentului „Festivalul Turcesc – Anatolian Food Fest”. Traficul rutier va fi restricționat pe Șos. Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu și Str. Monetăriei. Autobuzele liniilor 100, 203 și 205 vor circula pe trasee modificate, de vineri, 08.08.2025, ora 22:00, până luni, 11.08.2025, ora 06:00. […] The post „Festivalul Turcesc – Anatolian Food Fest” deviază trei linii STB, în perioada 8-11 august appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 5 minute
18:10
„Festivalul Turcesc – Anatolian Food Fest” deviază trei linii STB, în perioada 8-11 august # Buletin de București
Traseul pentru trei linii STB va fi deviat, în perioada 8-11 august, pentru desfășurarea evenimentului „Festivalul Turcesc – Anatolian Food Fest”. Traficul rutier va fi restricționat pe Șos. Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu și Str. Monetăriei. Autobuzele liniilor 100, 203 și 205 vor circula pe trasee modificate, de vineri, 08.08.2025, ora 22:00, până luni, 11.08.2025, ora 06:00. […] The post „Festivalul Turcesc – Anatolian Food Fest” deviază trei linii STB, în perioada 8-11 august appeared first on Buletin de București.
18:10
Sector 5 | Au început înscrierile în programul de tip before and afterschool. Care sunt actele necesare # Buletin de București
Primăria Sectorului 5 a dat startul înscrierilor în programul de tip before and afterschool, pentru anul școlar 2025-2026. Proiectul este destinat tuturor copiilor care au domiciliul în Sectorul 5 și care învață la o unitate de învățământ, din ciclul primar, din aceasta zonă. Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile. Proiectul va include 650 de […] The post Sector 5 | Au început înscrierile în programul de tip before and afterschool. Care sunt actele necesare appeared first on Buletin de București.
Acum 2 ore
16:40
Restricții de trafic între Bulevardul Expoziției și strada Carpați. Continuă lucrările la linia de tramvai # Buletin de București
În perioada 8 august, ora 06:00 – 12 august, ora 10:00, se va restricționa circulația vehiculelor pe str. Parcului, între Bulevardul Expoziției și strada Carpați. Măsura este luată pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a liniei de tramvai de pe bd. Expoziției. Brigada Rutieră recomandă șoferilor să respecte semnalizarea rutieră temporară, amplasată în zonă, să circule […] The post Restricții de trafic între Bulevardul Expoziției și strada Carpați. Continuă lucrările la linia de tramvai appeared first on Buletin de București.
Acum 4 ore
14:40
Se întrerupe curentul electric în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 11–17 august, în mai multe zone din București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 11 august 2025 Marți, 12 august 2025 Miercuri, 13 august 2025 CITEȘTE ȘI: Apartamentele noi […] The post Se întrerupe curentul electric în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
13:20
Prețurile pentru apartamentele noi din Capitală au crescut cu 16% față de vara trecută, ajungând la un preț mediu de 2.258 euro/metru pătrat util în luna iulie, conform Indicelui Imobiliare.ro. Comparativ cu iunie 2025, se poate observa o ușoară creștere, de 0,3%. În ceea ce privește apartamentele vechi din Capitală, în iulie s-a înregistrat o scădere […] The post Apartamentele noi din Capitală, cu 16% mai scumpe decât vara trecută appeared first on Buletin de București.
12:30
Meciul de fotbal FCSB – KF Drita prelungește traseul pentru două mijloace de transport în comun # Buletin de București
Liniile 90 și 104 vor avea un program de circulație prelungit joi, 07.08.2025, pentru a asigura transportul spectatorilor ce vor asista la meciul de fotbal FCSB – KF Drita. Partida începe de la ora 21:30, pe „Arena Națională”. Dacă situația o va impune, Brigada Rutieră vă modifica și traseele liniilor 86 și 143. Așadar, potrivit dispozițiilor […] The post Meciul de fotbal FCSB – KF Drita prelungește traseul pentru două mijloace de transport în comun appeared first on Buletin de București.
Acum 8 ore
12:00
Noi nereguli la Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca. Doi ani de sesizări ignorate # Buletin de București
Medicii de la Centrul de Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca au sesizat managerii despre deficiențele cu care se confruntă în această secție specială, dar multe probleme nu s-au rezolvat nici așa, scrie Digi24, care menționează că a intrat în posesia unor noi documente. Doctorii au vorbit despre deficiențele și modul în care […] The post Noi nereguli la Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca. Doi ani de sesizări ignorate appeared first on Buletin de București.
12:00
„Festivalul Turcesc – Anatolian Food Fest” deviază trei linii STB, în perioada 8-11 august # Buletin de București
Traseul pentru trei linii STB va fi deviat, în perioada 8-11 august, pentru desfășurarea evenimentului „Festivalul Turcesc – Anatolian Food Fest”. Traficul rutier va fi restricționat pe Șos. Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu și Str. Monetăriei. Autobuzele liniilor 100, 203 și 205 vor circula pe trasee modificate, de vineri, 08.08.2025, ora 22:00, până luni, 11.08.2025, ora 06:00. […] The post „Festivalul Turcesc – Anatolian Food Fest” deviază trei linii STB, în perioada 8-11 august appeared first on Buletin de București.
11:10
METEO | Vremea se păstrează călduroasă, în Capitală. În weekend revine canicula # Buletin de București
Vremea rămâne călduroasă și în acest weekend, în Capitală. De sâmbătă, 9 august, revine canicula, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Vineri, 8 august, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32…33 de grade, iar cea minimă de 15…18 grade. […] The post METEO | Vremea se păstrează călduroasă, în Capitală. În weekend revine canicula appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
09:30
RAPORT | Poluarea aerului nu se limitează la emisiile de eșapament. Câte mașini electrice și hibrid circulă prin Capitală # Buletin de București
Un studiu recent, „Starea Mediului București 2025”, realizat de Platforma pentru Mediu București, arată că traficul rămâne principala sursă de poluare a aerului în Capitală. Mașinile vechi, alimentate cu motorină, domină peisajul urban, și contribuie semnificativ la degradarea calității aerului. În plus, numărul de vehicule electrice și hibride reprezintă o minoritate în parcul auto al Capitalei. […] The post RAPORT | Poluarea aerului nu se limitează la emisiile de eșapament. Câte mașini electrice și hibrid circulă prin Capitală appeared first on Buletin de București.
08:50
Inspectoratul de Stat în Construcții anunță controale în teren și „deficit de personal”, după furtuna care a ucis o femeie la Otopeni # Buletin de București
Două acoperișuri smulse. O femeie moartă în propria locuință. O tragedie aproape anunțată. La aproape trei săptămâni după furtuna care a lovit Otopeniul, Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) încă nu a ieșit pe teren să verifice imobilele afectate. Motivul? Așteaptă ca reprezentații Consiliul Județean Ilfov și ai primăriilor din județ să îi transmită o […] The post Inspectoratul de Stat în Construcții anunță controale în teren și „deficit de personal”, după furtuna care a ucis o femeie la Otopeni appeared first on Buletin de București.
08:20
„Femeia în rochie albastră”, bătută de mineri la Universitate, mesaj în ziua înmormântării lui Ion Iliescu | HotNews # Buletin de București
În ziua înmormântării fostului președinte Ion Iliescu, Ioana Izabela Odor, cunoscută publicului drept „femeia în rochie albastră”, simbol tragic al mineriadei din iunie 1990, transmite un mesaj amar, dar lucid: „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice”, spune aceasta într-un interviu amplu acordat HotNews.ro Imaginea ei, surprinsă în […] The post „Femeia în rochie albastră”, bătută de mineri la Universitate, mesaj în ziua înmormântării lui Ion Iliescu | HotNews appeared first on Buletin de București.
Ieri
16:20
Ultimul drum al tovarășului Iliescu se va încheia, deloc metaforic, pe Drumul Cooperativei. În capătul străzii, după ansambluri rezidențiale și reclame de hypermarket, se află Cimitirul Militar Ghencea III. Miercuri dimineață, 6 august, locul era într-o forfotă controlată strict de Poliția Militară care avea o misiune urgentă, să pregătească cimitirul pentru înhumarea fostului președinte, care […] The post REPORTAJ | Mormântul lui Iliescu, obiectivul militar din Drumul Cooperativei appeared first on Buletin de București.
14:50
Un protest față de doliul național în memoria fostului președinte Ion Iliescu, acuzat de crime împotriva umanității, va avea loc joi în Piața Universității, de la ora 19.00. Evenimentul propune mai multe activități pentru comemorarea victimelor mineriadelor și a revoluționarilor uciși, precum și discuții despre memoria colectivă și responsabilitate istorică, anunță Corupția Ucide. În loc […] The post Protest în Piața Universității faţă de doliul naţional pentru Ion Iliescu appeared first on Buletin de București.
12:40
Un protest față de doliul național în memoria fostului președinte Ion Iliescu, acuzat de crime împotriva umanității, va avea loc joi, 7 august, în Piața Universității. Evenimentul propune mai multe activități pentru comemorarea victimelor mineriadelor, precum și discuții despre memoria colectivă și responsabilitate istorică, anunță Corupția Ucide. În loc de doliu oficial, creăm un spațiu […] The post Protest la Universitate faţă de doliul naţional pentru Ion Iliescu appeared first on Buletin de București.
11:00
Compania de Parking a câștigat un proces cu Curtea de Conturi. Fostul director, repus în funcție # Buletin de București
Compania Municipală Parking Bucureşti a câștigat un proces cu Curtea de Conturi, în legătură cu raportul de audit care a dus la demiterea directorului general Olaru Constantin-Cristian. Decizia a fost pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, care a admis cererea depusă de companie pe 20 iunie, constatând că auditul a fost întocmit cu încălcarea unor […] The post Compania de Parking a câștigat un proces cu Curtea de Conturi. Fostul director, repus în funcție appeared first on Buletin de București.
11:00
Fostul președinte Ion Iliescu urmează să fie înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea 3, deși inițial s-ar fi stabilit ca acesta să fie înhumat la Cimitirul Sfânta Vineri, aflat în administrarea Primăriei Municipiului București, acolo unde se află cavoul familiei. Surse din Ministerul Apărării Naționale (MApN) au confirmat pentru Buletin de București că mormântul său va […] The post Mormântul lui Ion Iliescu va beneficia de pază militară appeared first on Buletin de București.
09:40
Metrorex își extinde activitățile: devine operator naval și de teleferic și centru de fitness | Club feroviar # Buletin de București
Metrorex își extinde activitățile: statutul companiei a fost completat recent cu o serie de noi coduri CAEN, care să-i permită să opereze ca operator naval, de teleferic și ca centru de fitness, scrie Club feroviar. Statutul companiei a fost schimbat prin decizia Adunării Generale a Acționarilor (AGA) din 1 august. Cu această ocazie, au fost […] The post Metrorex își extinde activitățile: devine operator naval și de teleferic și centru de fitness | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
07:50
Nereguli și prejudicii de milioane de euro în Ilfov: Curtea de Conturi constată management defectuos la nivelul primăriilor și ilegalități # Buletin de București
Un raport al Curții de Conturi a României scoate la iveală deficiențe grave în gestionarea fondurilor publice din județul Ilfov. Documentul, consultat de Buletin de București, indică abateri financiare și prejudicii de peste 200 de milioane de euro. O parte dintre nereguli se concentrează la nivelul instituțiilor și societăților publice subordonate. Achiziții ilegale și cheltuieli […] The post Nereguli și prejudicii de milioane de euro în Ilfov: Curtea de Conturi constată management defectuos la nivelul primăriilor și ilegalități appeared first on Buletin de București.
07:30
Zilele trecute, primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a publicat pe Facebook o postare în care a anunțat, voios și cu smiley face, că „în urma audiențelor cu cetățenii”, s-a luat o decizie înțeleaptă: închiderea locurilor de joacă după ora 22 și închiderea parcurilor „mici”, de cartier, după ora 00:00. Argumentul? Gălăgia. Sesizările. Solicitările cetățenilor. „Faptele […] The post EDITORIAL | O întrebare pentru Rareș Hopincă appeared first on Buletin de București.
06:40
Deșeurile provenite din construcții nu se mai colectează gratuit. Primăria Sectorului 3 anunță ca acestea se ridică doar în baza unui contract de prestări servicii. Deșeurile de mari dimensiuni și cele electrice și electronice (DEEE-uri) se colectează gratuit. Pentru deșeurile provenite din construcții, cetățenii trebuie să dețină un contract de prestări servicii. Cum se încheie […] The post Sector 3 | Deșeurile provenite din construcții nu se mai colectează gratuit appeared first on Buletin de București.
5 august 2025
21:20
Când vor putea trece bucureștenii pe la catafalcul lui Ion Iliescu, de la Palatul Cotroceni # Buletin de București
Bucureștenii care vor să treacă pe la catafalcul lui Ion Iliescu, din sala Unirii a Palatului Cotroceni, o vor putea face doar miercuri, între orele 13.00 – 18.00. Guvernul a stabilit programul funeralilor de stat organizate pentru primul președinte al României post-comuniste. Ion Iliescu a murit marți, 5 august, la 95 de ani. Miercuri dimineață, […] The post Când vor putea trece bucureștenii pe la catafalcul lui Ion Iliescu, de la Palatul Cotroceni appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
A murit Ion Iliescu, nomenclaturistul comunist care nu a plătit pentru victimele de la București ale Revoluției din 1989 și ale primelor mineriade # Buletin de București
A murit Ion Iliescu, primul președinte al României post-comuniste. Acesta se afla internat la Spitalul „Agrippa Ionescu”, din Capitală. Avea 95 de ani și suferea de cancer pulmonar. Avea 95 de ani. Ion Iliescu s-a născut pe 3 martie 1930, în Oltenița, pe atunci o comună urbană, reședință a plășii Oltenița, cu o populație de […] The post A murit Ion Iliescu, nomenclaturistul comunist care nu a plătit pentru victimele de la București ale Revoluției din 1989 și ale primelor mineriade appeared first on Buletin de București.
15:50
(P) Siguranța la cumpărături, prin aplicațiile de la Banca Transilvania: Capcana „free trial” și plățile fără PIN # Buletin de București
Plățile cu cardul sau telefonul, fie online, fie direct în magazin, au devenit un gest cotidian. Această facilitate vine însă cu o serie de riscuri, direct proporționale cu neatenția utilizatorului. Securizarea banilor depinde de o serie de măsuri de precauție pe care oricine le poate implementa cu ajutorul instrumentelor bancare digitale oferite de Banca Transilvania. […] The post (P) Siguranța la cumpărături, prin aplicațiile de la Banca Transilvania: Capcana „free trial” și plățile fără PIN appeared first on Buletin de București.
15:30
(P) Siguranța la cumpărături, prin aplicațiile de la Banca Trasilvania: Capcana „free trial” și plățile fără PIN # Buletin de București
Plățile cu cardul sau telefonul, fie online, fie direct în magazin, au devenit un gest cotidian. Această facilitate vine însă cu o serie de riscuri, direct proporționale cu neatenția utilizatorului. Securizarea banilor depinde de o serie de măsuri de precauție pe care oricine le poate implementa cu ajutorul instrumentelor bancare digitale oferite de Banca Transilvania. […] The post (P) Siguranța la cumpărături, prin aplicațiile de la Banca Trasilvania: Capcana „free trial” și plățile fără PIN appeared first on Buletin de București.
15:00
OFICIAL | Guvernul așteaptă ca Autoritatea Electorală să stabilească data alegerilor pentru funcția de primar al Capitalei. „Nu există o dată limită” # Buletin de București
Guvernul așteaptă ca Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) să stabilească data alegerilor pentru funcția de primar al Capitalei, a transmis Ministerul de Interne, la solicitarea Buletin de București. Legal, alegerile pentru funcția de primar al Capitalei ar fi trebuit să aibă loc pe 3 septembrie Buletin de București a scris că alegerile pentru Primăria Capitalei ar […] The post OFICIAL | Guvernul așteaptă ca Autoritatea Electorală să stabilească data alegerilor pentru funcția de primar al Capitalei. „Nu există o dată limită” appeared first on Buletin de București.
12:10
Restricții de circulație pe Podul Jandarmeriei, până la începutul lunii septembrie # Buletin de București
Din data de 09.08.2025, se vor institui restricții de circulație pe Podul Jandarmeriei, în zona de nord a Capitalei, pe Șoseaua București-Ploiești. Brigada Rutieră anunță că se fac lucrări pentru înlocuirea rosturilor de dilatare. Lucrările vor fi finalizate pe 05.09.2025. Lucrările pe Podul Jandarmeriei se vor executa, după cum urmează: Etapa 1: restricționarea benzii I […] The post Restricții de circulație pe Podul Jandarmeriei, până la începutul lunii septembrie appeared first on Buletin de București.
11:00
METEO | Încă o zi de cod galben de caniculă. Temperatura maximă rămâne ridicată și ajunge la 36…37 de grade # Buletin de București
Meteorologii au prelungit avertizarea de cod galben de caniculă, pentru Capitala. Această intră în vigoare astăzi, la ora 12:00 și este valabilă până mâine, 6 august, la ora 21:00. Administratia Nationala de Meteorologie anunță caniculă și disconfort termic ridicat. Marți, 5 august și miercuri, 6 august, în sudul, centrul și estul Munteniei, sudul Moldovei, precum […] The post METEO | Încă o zi de cod galben de caniculă. Temperatura maximă rămâne ridicată și ajunge la 36…37 de grade appeared first on Buletin de București.
10:10
Șeful demis al Centrului de Arși de la Floreasca contaminat cu o ciupercă periculoasă pentru bolnavi # Buletin de București
Șeful demis al Centrului de Arși de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca a publicat o scrisoare în care afirmă că nu-și reproșează nimic din dezastrul găsit de Ministerul Sănătății la secția pe care a condus-o. Conf. dr. Tiberiu Paul Neagu a fost în concediu în perioada în care a avut loc controlul ministerial, pe […] The post Șeful demis al Centrului de Arși de la Floreasca contaminat cu o ciupercă periculoasă pentru bolnavi appeared first on Buletin de București.
07:40
Cererea pentru Cartea Electronică de Identitate poate fi depusă online, indiferent de domiciliu # Buletin de București
Cererea pentru Cartea Electronică de Identitate poate fi solicitată, din luna august, de la orice centru de Evidență a Persoanelor din București sau din țară, indiferent unde are domiciliul cel care face solicitarea. Doritorii trebuie să caute doar unde sunt locuri libere. Cererea se depune online, pe platforma oficială MAI, unde locurile se actualizează constant. De […] The post Cererea pentru Cartea Electronică de Identitate poate fi depusă online, indiferent de domiciliu appeared first on Buletin de București.
06:50
Primăria Capitalei încă nu a plătit datoriile pentru linia 5. Constructor: „Ne-au zis să rezistăm până prin octombrie” # Buletin de București
Primăria Municipiului București încă nu a plătit datoriile restante pentru lucrările de reabilitare a liniei 5 de tramvai, în valoare de peste 15.000 de euro. Contactat de Buletin de București, patronul Mari Vila-Com, Marin Mândrilă, constructorul responsabil de execuția lucrărilor, a spus că lucrările sunt gata în proporție de 95%. „M-a chemat noul primar și […] The post Primăria Capitalei încă nu a plătit datoriile pentru linia 5. Constructor: „Ne-au zis să rezistăm până prin octombrie” appeared first on Buletin de București.
06:50
Concerte din bani publici. Robert Negoiță plătește 100.000 de euro pentru Stagiuna Muzicală Estivală din Parcul IOR # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 a anunțat, la jumătatea lunii iulie, că urmează să înceapă cea de-a 20-a ediție a evenimentului „Stagiunea Muzicală Estivală”, un eveniment care aduce diverși artiști și trupe să cânte seara în Parcul Alexandru Ioan Cuza, cunoscut de bucureșteni ca IOR. Din anunțul primăriei condusă de edilul Robert Negoiță lipsește o informație cheie: […] The post Concerte din bani publici. Robert Negoiță plătește 100.000 de euro pentru Stagiuna Muzicală Estivală din Parcul IOR appeared first on Buletin de București.
06:20
Când vor avea loc alegerile pentru Primăria București. „Guvernul a cerut Autorității Electorale să recomande o dată” # Buletin de București
Guvernul nu a stabilit încă data când vor avea loc alegerile pentru Primăria București și a cerut informații suplimentare de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) cu privire la momentul când pot fi organizate, a declarat purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, la B1 TV. „Discuția din coaliție a fost pentru luna noiembrie. S-a cerut […] The post Când vor avea loc alegerile pentru Primăria București. „Guvernul a cerut Autorității Electorale să recomande o dată” appeared first on Buletin de București.
03:50
Sector 6 | Se deschide banda de autobuz pe Bulevardul Uverturii. 4 linii STB vor circula de la Dezrobirii până la Virtuții # Buletin de București
Banda specială de autobuz se deschide de marți pe Bulevardul Uverturii. Primăria Sectorului 6 anunță că liniile 106, 178, 434, 483 vor circula de la Dezrobirii până la Virtuții. Autoritatea locală a retrasat întreaga arteră, astfel că cei care locuiesc în Militari, în zona Apusului / Cernișoara spre Uverturii și mai ales cei care locuiesc […] The post Sector 6 | Se deschide banda de autobuz pe Bulevardul Uverturii. 4 linii STB vor circula de la Dezrobirii până la Virtuții appeared first on Buletin de București.
4 august 2025
18:30
Capitala Păcănelelor | Un cazinou de lux funcționează într-un monument istoric din centrul Bucureștiului, fără să aibă voie. Curtea de Conturi: Ministerul Culturii „a închis ochii” la nereguli # Buletin de București
Un cazinou de lux din centrul Capitalei continuă să funcționeze într-un monument istoric de importanță națională printr-o serie de nereguli, la care Ministerul Culturii „a închis ochii”, se arată într-un raport al Curții de Conturi. Este vorba despre „Palace Casino”, deschis în 1995 în incinta Casei Vernescu și care și-a reluat activitatea în 2016,, prin […] The post Capitala Păcănelelor | Un cazinou de lux funcționează într-un monument istoric din centrul Bucureștiului, fără să aibă voie. Curtea de Conturi: Ministerul Culturii „a închis ochii” la nereguli appeared first on Buletin de București.
18:20
Unde ar putea fi înmormântat Iliescu în București. Detaliile, stabilite într-o ședință a Comitetului de Organizare a Funeraliilor de Stat # Buletin de București
Fostul președinte Ion Iliescu, aflat în stare critică la Spitalul SRI și diagnosticat cu cancer pulmonar, ar putea fi înmormântat în Cimitirul Sfânta Vineri din Calea Griviței, unde familia sa are deja un cavou din marmură neagră, fără însemne religioase, scrie EVZ. Oficial nu a fost anunțat încă locul unde va fi înmormântat primul șef […] The post Unde ar putea fi înmormântat Iliescu în București. Detaliile, stabilite într-o ședință a Comitetului de Organizare a Funeraliilor de Stat appeared first on Buletin de București.
18:10
Primarul interimar Bujduveanu despre o candidatură a lui Ciprian Ciucu la PMB: „El este un foarte bun primar de sector”. Nu exclude propria candidatură # Buletin de București
Primarul interimar Stelian Bujduveanu nu exclude o candidatură pentru funcția de primar plin al Capitalei, dar a menționat că nu vrea să discute despre acest obiectiv acum. Pe de altă parte, întrebat în cadrul unui interviu Digi24 cum privește o eventuală candidatură a colegului său de partid Ciprian Ciucu, politicianul a sugerat că ar fi […] The post Primarul interimar Bujduveanu despre o candidatură a lui Ciprian Ciucu la PMB: „El este un foarte bun primar de sector”. Nu exclude propria candidatură appeared first on Buletin de București.
17:10
METEO | Codul galben de caniculă se prelungește. Maxima termică urcă la 36…37 de grade # Buletin de București
Codul galben de caniculă este prelungit pentru Capitală. Măsură intră în vigoare pe 5 august, la ora 12:00 și este valabilă până seara, la ora 21:00. Avertizarea presupune caniculă și disconfort termic ridicat. Marți, în sud-estul Olteniei, în sudul și în estul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, […] The post METEO | Codul galben de caniculă se prelungește. Maxima termică urcă la 36…37 de grade appeared first on Buletin de București.
16:50
Fiul șefei CSM, care consideră că 11.000 de lei este o pensie mică, a fost angajat la Curtea Militară de Apel București | PRESShub # Buletin de București
Fiul șefei CSM Elena Costache, cea care a susținut că o pensie de 11.000 de lei este mică pentru un magistrat, a fost angajat ca specialist IT la Inspecția Judiciară (IJ), apoi a fost transferat la Curtea Militară de Apel București. La Inspecția Judiciară, el avea un salariu brut minim de 17.000 de lei, plus […] The post Fiul șefei CSM, care consideră că 11.000 de lei este o pensie mică, a fost angajat la Curtea Militară de Apel București | PRESShub appeared first on Buletin de București.
16:50
Traseul liniei 112 se modificată temporar. Se fac lucrări la rețeaua de gaze, în regim de urgență # Buletin de București
Traseul liniei 112 va fi deviat, în perioada 05.08.2025-14.08.2025, pentru executarea unor lucrări la rețeaua de gaze. Acestea se desfășoară pe Strada Băiculești nr. 3A, din sectorul 1 al Capitalei. Potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), pe linia 112, autobuzele vor circula pe un traseu modificat, în ambele sensuri, de la […] The post Traseul liniei 112 se modificată temporar. Se fac lucrări la rețeaua de gaze, în regim de urgență appeared first on Buletin de București.
16:30
Ilfov | Continuă tratamentele împotriva țânțarilor. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Consiliul Județean Ilfov continuă tratamentele împotriva țânțarilor. Acestea vor fi făcute în perioada 4-6 august, după ce au fost reprogramate, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Tratamentele împotriva țânțarilor vor fi făcute, pe spațiul public, inclusiv pe spațiile verzi din interiorul localităților, în intervalul orar 22:00-05:00. Zonele unde se fac tratamentele împotriva țânțarilor Luni, 4 August: […] The post Ilfov | Continuă tratamentele împotriva țânțarilor. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
14:00
Lucrări în regim de urgență la rețeaua de gaze. Traficul va fi restricționat pe strada Băiculești din Capitală # Buletin de București
Traficul va fi restricționat și alimentarea cu gaze naturale va fi întreruptă temporar, pe strada Băiculești și în zona aferentă din Sectorul 1 al municipiului București. Distrigaz Sud Rețele urmează să efectueze lucrări de intervenție în regim de urgență la rețeaua de distribuție a gazelor naturale în intervalul 5 – 14 August 2025. Astfel, începând […] The post Lucrări în regim de urgență la rețeaua de gaze. Traficul va fi restricționat pe strada Băiculești din Capitală appeared first on Buletin de București.
13:20
VIDEO | De ce poate fi eliminată parcarea MAI din Piața Revoluției. Un experiment simplu # Buletin de București
Ministerul de Interne ocupă o parte din Piața Revoluției, kilometrul zero al istoriei recente a României, locul unde a început Revoluția din decembrie 1989, cu o parcare. Spațiul a fost delimintat ilegal cu bariere, potrivit Asociației Străzi pentru Oameni și a președintelui Comisiei Tehnice de Urbanism din Primăria București. De altfel, și organizația, și Bogdan […] The post VIDEO | De ce poate fi eliminată parcarea MAI din Piața Revoluției. Un experiment simplu appeared first on Buletin de București.
12:10
Șeful Centrului de Arși de la Spitaliul Floreasca a fost demis. Medicii au ascuns că au o ciupercă periculoasă în secție # Buletin de București
Chirurgul plastician Tiberiu Paul Neagu, șeful Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca, a fost demis luni de managerul spitalului, au declarat pentru HotNews surse medicale. Tiberiu Paul Neagu, căruia ministrul Alexandru Rogobete i-a cerut public demisia săptămâna trecută, a fost în concediu după izbucnirea scandalului legat de pacienta transferată în Belgia cu mai multe […] The post Șeful Centrului de Arși de la Spitaliul Floreasca a fost demis. Medicii au ascuns că au o ciupercă periculoasă în secție appeared first on Buletin de București.
11:40
Noi lucrări de reparații la reţeaua de termoficare au loc în toate cele şase sectoare ale Capitalei. Peste 300 de blocuri rămân fără apă caldă până la finalizarea intervenţiilor, anunță Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. Se vor schimba conducte vechi de zeci de ani, cea mai veche fiind dată în uz încă din 1969. […] The post TERMOFICARE | Se deschid 11 șantiere noi. Peste 300 blocuri, fără apă caldă appeared first on Buletin de București.
07:50
Lucrări în regim de urgență la rețeaua de gaze. Traficul va fi restricționat pe strada Băiculești din Capitală # Buletin de București
Traficul va fi restricționat și alimentării cu gaze naturale va fi întreruptă temporar, în zona străzii Băiculești, din Sectorul 1 al municipiului București. Distrigaz Sud Rețele urmează să efectueze lucrări de intervenție în regim de urgență la rețeaua de distribuție a gazelor naturale în intervalul 5 – 14 August 2025. Astfel, începând cu data de […] The post Lucrări în regim de urgență la rețeaua de gaze. Traficul va fi restricționat pe strada Băiculești din Capitală appeared first on Buletin de București.
05:00
Autobuzele turistice ale Capitalei ar putea intra pe traseu din 15 august, cu tarife „sociale”. Surse BdB: „Sunt șanse foarte mari să se strice în trafic” # Buletin de București
După aproape trei ani de tergiversări, blocaje administrative și pierderi financiare, autobuzele turistice ale Capitalei ar putea fi scoase pe traseu la mijlocul lunii august. Relansarea serviciului se face sub presiune și cu riscuri tehnice majore, potrivit surselor Buletin de București. Mai mult, noul model de tarifare abandonează complet ideea de profitabilitate și transformă linia […] The post Autobuzele turistice ale Capitalei ar putea intra pe traseu din 15 august, cu tarife „sociale”. Surse BdB: „Sunt șanse foarte mari să se strice în trafic” appeared first on Buletin de București.
3 august 2025
20:00
„Muzeul nomad”. Ordinul Arhitecților a lansat apelul curatorial pentru Muzeul de Arhitectură din România # Buletin de București
Ordinul Arhitecților din România (O.A.R.) a lansat apelul de selecție a unui program muzeal curatorial pilot pentru Muzeul de Arhitectură din România – MuzA. Pentru început, muzeul nu va avea un spațiu expozițional propriu, ci va funcționa în spații gazdă, de la biblioteci și universități până la locuri abandonate sau peisaje naturale. Ce presupune proiectul […] The post „Muzeul nomad”. Ordinul Arhitecților a lansat apelul curatorial pentru Muzeul de Arhitectură din România appeared first on Buletin de București.
19:30
Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi pe 5 august. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone: Sector 1-din 29.07.2025, ora 13:00 și până în data de 05 august, ora 21:00-fără clienți afectați. CITEȘTE ȘI: Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, […] The post Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
17:40
Cafeneaua BdB | Tiberiu Soare, dirijorul operei Oedip, prezentată la Festivalul Enescu 2025: „Un spectator nu este în sală pentru a produce analize. Trebuie doar să asculte” # Buletin de București
Buletin de București: Ce aduce nou spectacolul Oedip la ediția din acest an a Festivalului Enescu? Este un spectacol care deja a fost pus în scenă la Opera Națională București, din 2023, cu același regizor și același dirijor. De ce ar trebui să vină spectatorii la evenimentul din 15 septembrie? Tiberiu Soare: Nou este cadrul […] The post Cafeneaua BdB | Tiberiu Soare, dirijorul operei Oedip, prezentată la Festivalul Enescu 2025: „Un spectator nu este în sală pentru a produce analize. Trebuie doar să asculte” appeared first on Buletin de București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.