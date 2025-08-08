Ziua Mondială a Leului, sărbătorită la Grădina Zoologică din București
Buletin de București, 8 august 2025 23:00
Ziua Mondială a Leului, sărbătorită la Grădina Zoologică din București

Ziua Mondială a Leului este sărbătorită, pe 9 august, la Grădina Zoologică din București. Evenimentul are loc în intervalul 09:00 – 13:00. Ziua Mondială a Leului este sărbătorită, în fiecare an, pe 10 august. Evenimente si surprize de Ziua Mondială a Leului Pe cei mici îi va aștepta o serie de activități. Prețurile biletelor este […]
Blocul Aro și cinematograful Patria intră la consolidare din 2026. Cinema-ul este închis din 2015
Blocul ARO și cinematograf Patria, de pe Bulevardul Gheorghe Magheru, intră în sfârșit la consolidare. Cinematograful a fost închis în 2015, după incendiul de la Colectiv. Imobilul este clasificiat cu risc seismic 1. „Documentația tehnică va fi definitivată până la finalul anului, iar la începutul lui 2026, Primăria Capitalei va demara lucrările de consolidare. Cinematograful […]
METEO | Capitala intră, din nou, sub cod galben de caniculă

Meteorologii anunță, din nou, cod galben de caniculă, pentru Capitală. Avertizarea este valabilă în perioada 9 august, ora 12:00-11 august, ora 10:00. Temperaturile urcă până în jurul valorii de 37 de grade. ANM precizează că, în perioada menționată, vor fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar noaptea va fi tropicală. Sâmbătă, 9 august, în Banat, […]
Sector 2 | Primăria Capitalei a început o campanie de ridicare a mașinilor parcate ilegal. Hopincă: „A nemulțumit, pe bună dreptate, comunitatea"
Primăria Capitalei a început o campanie de ridicare a mașinilor parcate ilegal pe principalele bulevarde din Sectorul 2. Sunt vizate în special Ștefan cel Mare, Mihai Bravu și Pache Protopopescu. Acțiunea a stârnit nemulțumirea locuitorilor din zonă, care s-au trezit cu atenționări în parbriz, prin care sunt avertizați că riscă să fie amendați. În alte […]
Sector 2 | Primăria Capitalei a început o campanie de ridicare a mașinilor parcate ilegal. Hopincă: „Au nemulțumit, pe bună dreptate, comunitatea” # Buletin de București
Stație nouă pe traseele liniilor 448 și 477

Începând cu data de 09.08.2025, se înființează stațiile cu denumirea „Drumul Armatei". Acestea deservesc traseele liniilor 448 și 477, în ambele sensuri de circulație, amplasate pe DJ 101. Traseele liniilor 448 și 477 Linia de autobuz 447 operează începând de la ora 05:35 în zilele de luni, marți, miercuri, joi și vineri. Linia de autobuz […]
Summer Well 2025 începe vineri, la Buftea. Programul complet

Ediția a 14-a a festivalului Summer Well, care are loc pe Domeniul Știrbei Vodă, o locație istorică din Buftea, începe vineri, 8 august. În această locație există mai multe scene și zone de relaxare puse la dispoziția festivalierilor. Saint Levant, Palaye Royale, Empire of the Sun Snow Patrol și Son Mieux sunt cele mai mari […]
METEO | Capitala intră, din nou, sub cod galben de caniculă. Temperaturile urcă până la 37 de grade
Meteorologii anunță, din nou, cod galben de caniculă, pentru Capitală. Avertizarea este valabila în perioada 9 august, ora 12:00-11 august, ora 10:00. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade. ANM precizează că, în perioada menționată, vor fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar noaptea va fi tropicală. Sâmbătă, 9 august, […]
Două linii de tramvai suspendate, din cauza lucrărilor de reabilitare a șinelor
Două linii de tramvai din Capitală vor fi suspendate începând de săptămâna viitoare, pentru a se putea executa lucrări de reabilitare la calea de rulare de pe Bulevardul Expoziției. Este vorba despre liniile 4 și 40. Măsura intră în vigoare de luni, 11 august, anunță Societatea de Transport București (STB). Două linii de tramvai suspendate. […]
Inspectoratul Teritorial de Muncă în control la Metrorex. Verifică măsurile de siguranță
La această oră, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR), desfășoară, împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă București, o amplă acțiune comună de inspecție la METROREX SA. În acțiune sunt angrenați reprezentanți ai Corpului de Control de la nivelul MTI, 24 de inspectori de stat de la ASFR și 6 inspectori […]
REPORTAJ | „Partyarastasul" lui Ion Iliescu de la Universitate, pe „Imnul Golanilor"
„Dacă nu ai libertate, nu ai nimic. Dacă îți pierzi libertatea, ți-ai pierdut totul, totul", îmi spune, cu lacrimi în ochi, un revoluționar care, la doar 16 ani, a fost forțat să-și îngroape propriul tată, ucis în rafala gloanțelor din decembrie 1989. Nimeni nu a plătit pentru moartea părintelui său. Iar acum, la aproape 36 […]
„Străzi Deschise – București, Promenadă urbană", în acest weekend. Plimbări, artă stradală și expoziții pe Calea Victoriei
Un nou episod al evenimentului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană" va avea loc în acest weekend, în Capitala. Pe 9 si 10 august, Calea Victoriei găzduiește o serie de activități culturale și recreative pentru toate vârstele. Evenimentul va fi animat de artiștii stradali care vor anima traseul cu momente de spectacol și interacțiune directă cu publicul. […]
Sector 5 | Peste 1,8 milioane de euro pentru panouri fotovoltaice pe școli și grădinițe
Primăria Sectorului 5 instalează panouri fotovoltaice pentru 34 de unități de învățământ. Autoritatea locală a semnat contractul de finanțare în valoare de 9.416.809,13 de lei, echivalentul a peste 1,8 milioane de euro. Din aceasta sumă, contribuția Primăriei Sectorului 5 este de 2.185.335,23 lei, iar diferența este asigurată din fonduri nerambursabile. Finanțarea proiectului este asigurată de […]
Sector 4 | Două grădinițe și un liceu, demolate pentru un ansamblu educațional cu bazin de înot
Două grădinițe și un liceu din Sectorul 4 ar putea fi demolate, astfel încât pe terenul eliberat să se construiască un ansamblu educațional cu bazin olimpic și semiolimpic. Proiectul include lucrări de reabilitare și modernizare și pentru Școala Gimnazială nr. 129, care ar urma să fie integrată în noul campus. În schimb, sala de sport […]
FOTO | Cum arată „mormântul paralel" al lui Iliescu din Cimitirul Sfânta Vineri
Ion Iliescu a fost înhumat joi în Cimitirul Militar Ghencea III, deși fostul președinte ar fi trebuit inițial să fie pus în pământ în Cimitirul „Sfânta Vineri" din Capitală. Mutarea a fost decisă pentru ca locul de veci să poată avea permanent pază militară. În „Sfânta Vineri", el avea deja un „mini-cavou" pregătit. Cimitirul „Sfânta […]
Sector 5 | Au început înscrierile în programul before and afterschool. Care sunt actele necesare
Primăria Sectorului 5 a dat startul înscrierilor în programul de tip before and afterschool, pentru anul școlar 2025-2026. Proiectul este destinat tuturor copiilor care au domiciliul în Sectorul 5 și care învață la o unitate de învățământ, din ciclul primar, din aceasta zonă. Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile. Proiectul va include 650 de […]
O locomotivă nouă Alstom a ajuns la București. Când va intra în circulație

O locomotivă electrică nouă de la Alstom a ajuns joi în București. Aceasta a fost livrată Autorității pentru Reformă Feroviară în Gara de Nord. Deocamdată, va circula doar în teste. Cel mai probabil, locomitva va începe să tracteze trenuri de călători, cu până la 16 vagoane, din primăvara anului viitor, potrivit Club feroviar. Prima locomotivă […]
Piloți din șase țări se întrec la RoDrift Arena Summer RaceFest, la Arenă Națională
Parcul din jurul Arenei Naţionale va fi gazda competiţiei RoDrift Arena Summer RaceFest. 80 de piloți din șase țări vor lua startul, în competiție. Competiția începe vineri, 8 august, cu sesiuni de antrenamente cu acces restricționat, destinate exclusiv celor care au achiziționat pachetul Drift Experience. Începând cu ora 18:00, porțile se deschid pentru publicul larg, care […]
Meciul de fotbal FCSB – KF Drita prelungește traseul pentru două mijloace de transport în comun
Liniile 90 și 104 vor avea un program de circulație prelungit joi, 07.08.2025, pentru a asigura transportul spectatorilor ce vor asista la meciul de fotbal FCSB – KF Drita. Partida începe de la ora 21:30, pe „Arena Națională". Dacă situația o va impune, Brigada Rutieră vă modifica și traseele liniilor 86 și 143. Așadar, potrivit dispozițiilor […]
„Festivalul Turcesc – Anatolian Food Fest" deviază trei linii STB, în perioada 8-11 august
Traseul pentru trei linii STB va fi deviat, în perioada 8-11 august, pentru desfășurarea evenimentului „Festivalul Turcesc – Anatolian Food Fest". Traficul rutier va fi restricționat pe Șos. Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu și Str. Monetăriei. Autobuzele liniilor 100, 203 și 205 vor circula pe trasee modificate, de vineri, 08.08.2025, ora 22:00, până luni, 11.08.2025, ora 06:00. […]
Sector 5 | Au început înscrierile în programul de tip before and afterschool. Care sunt actele necesare
Restricții de trafic între Bulevardul Expoziției și strada Carpați. Continuă lucrările la linia de tramvai # Buletin de București
În perioada 8 august, ora 06:00 – 12 august, ora 10:00, se va restricționa circulația vehiculelor pe str. Parcului, între Bulevardul Expoziției și strada Carpați. Măsura este luată pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a liniei de tramvai de pe bd. Expoziției. Brigada Rutieră recomandă șoferilor să respecte semnalizarea rutieră temporară, amplasată în zonă, să circule […] The post Restricții de trafic între Bulevardul Expoziției și strada Carpați. Continuă lucrările la linia de tramvai appeared first on Buletin de București.
Se întrerupe curentul electric în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 11–17 august, în mai multe zone din București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 11 august 2025 Marți, 12 august 2025 Miercuri, 13 august 2025 CITEȘTE ȘI: Apartamentele noi […] The post Se întrerupe curentul electric în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
Prețurile pentru apartamentele noi din Capitală au crescut cu 16% față de vara trecută, ajungând la un preț mediu de 2.258 euro/metru pătrat util în luna iulie, conform Indicelui Imobiliare.ro. Comparativ cu iunie 2025, se poate observa o ușoară creștere, de 0,3%. În ceea ce privește apartamentele vechi din Capitală, în iulie s-a înregistrat o scădere […] The post Apartamentele noi din Capitală, cu 16% mai scumpe decât vara trecută appeared first on Buletin de București.
Meciul de fotbal FCSB – KF Drita prelungește traseul pentru două mijloace de transport în comun # Buletin de București
Noi nereguli la Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca. Doi ani de sesizări ignorate # Buletin de București
Medicii de la Centrul de Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca au sesizat managerii despre deficiențele cu care se confruntă în această secție specială, dar multe probleme nu s-au rezolvat nici așa, scrie Digi24, care menționează că a intrat în posesia unor noi documente. Doctorii au vorbit despre deficiențele și modul în care […] The post Noi nereguli la Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca. Doi ani de sesizări ignorate appeared first on Buletin de București.
„Festivalul Turcesc – Anatolian Food Fest” deviază trei linii STB, în perioada 8-11 august # Buletin de București
Traseul pentru trei linii STB va fi deviat, în perioada 8-11 august, pentru desfășurarea evenimentului „Festivalul Turcesc – Anatolian Food Fest”. Traficul rutier va fi restricționat pe Șos. Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu și Str. Monetăriei. Autobuzele liniilor 100, 203 și 205 vor circula pe trasee modificate, de vineri, 08.08.2025, ora 22:00, până luni, 11.08.2025, ora 06:00. […] The post „Festivalul Turcesc – Anatolian Food Fest” deviază trei linii STB, în perioada 8-11 august appeared first on Buletin de București.
METEO | Vremea se păstrează călduroasă, în Capitală. În weekend revine canicula # Buletin de București
Vremea rămâne călduroasă și în acest weekend, în Capitală. De sâmbătă, 9 august, revine canicula, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Vineri, 8 august, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32…33 de grade, iar cea minimă de 15…18 grade. […] The post METEO | Vremea se păstrează călduroasă, în Capitală. În weekend revine canicula appeared first on Buletin de București.
RAPORT | Poluarea aerului nu se limitează la emisiile de eșapament. Câte mașini electrice și hibrid circulă prin Capitală # Buletin de București
Un studiu recent, „Starea Mediului București 2025”, realizat de Platforma pentru Mediu București, arată că traficul rămâne principala sursă de poluare a aerului în Capitală. Mașinile vechi, alimentate cu motorină, domină peisajul urban, și contribuie semnificativ la degradarea calității aerului. În plus, numărul de vehicule electrice și hibride reprezintă o minoritate în parcul auto al Capitalei. […] The post RAPORT | Poluarea aerului nu se limitează la emisiile de eșapament. Câte mașini electrice și hibrid circulă prin Capitală appeared first on Buletin de București.
Inspectoratul de Stat în Construcții anunță controale în teren și „deficit de personal”, după furtuna care a ucis o femeie la Otopeni # Buletin de București
Două acoperișuri smulse. O femeie moartă în propria locuință. O tragedie aproape anunțată. La aproape trei săptămâni după furtuna care a lovit Otopeniul, Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) încă nu a ieșit pe teren să verifice imobilele afectate. Motivul? Așteaptă ca reprezentații Consiliul Județean Ilfov și ai primăriilor din județ să îi transmită o […] The post Inspectoratul de Stat în Construcții anunță controale în teren și „deficit de personal”, după furtuna care a ucis o femeie la Otopeni appeared first on Buletin de București.
„Femeia în rochie albastră”, bătută de mineri la Universitate, mesaj în ziua înmormântării lui Ion Iliescu | HotNews # Buletin de București
În ziua înmormântării fostului președinte Ion Iliescu, Ioana Izabela Odor, cunoscută publicului drept „femeia în rochie albastră”, simbol tragic al mineriadei din iunie 1990, transmite un mesaj amar, dar lucid: „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice”, spune aceasta într-un interviu amplu acordat HotNews.ro Imaginea ei, surprinsă în […] The post „Femeia în rochie albastră”, bătută de mineri la Universitate, mesaj în ziua înmormântării lui Ion Iliescu | HotNews appeared first on Buletin de București.
Ultimul drum al tovarășului Iliescu se va încheia, deloc metaforic, pe Drumul Cooperativei. În capătul străzii, după ansambluri rezidențiale și reclame de hypermarket, se află Cimitirul Militar Ghencea III. Miercuri dimineață, 6 august, locul era într-o forfotă controlată strict de Poliția Militară care avea o misiune urgentă, să pregătească cimitirul pentru înhumarea fostului președinte, care […] The post REPORTAJ | Mormântul lui Iliescu, obiectivul militar din Drumul Cooperativei appeared first on Buletin de București.
Un protest față de doliul național în memoria fostului președinte Ion Iliescu, acuzat de crime împotriva umanității, va avea loc joi în Piața Universității, de la ora 19.00. Evenimentul propune mai multe activități pentru comemorarea victimelor mineriadelor și a revoluționarilor uciși, precum și discuții despre memoria colectivă și responsabilitate istorică, anunță Corupția Ucide. În loc […] The post Protest în Piața Universității faţă de doliul naţional pentru Ion Iliescu appeared first on Buletin de București.
Un protest față de doliul național în memoria fostului președinte Ion Iliescu, acuzat de crime împotriva umanității, va avea loc joi, 7 august, în Piața Universității. Evenimentul propune mai multe activități pentru comemorarea victimelor mineriadelor, precum și discuții despre memoria colectivă și responsabilitate istorică, anunță Corupția Ucide. În loc de doliu oficial, creăm un spațiu […] The post Protest la Universitate faţă de doliul naţional pentru Ion Iliescu appeared first on Buletin de București.
Compania de Parking a câștigat un proces cu Curtea de Conturi. Fostul director, repus în funcție # Buletin de București
Compania Municipală Parking Bucureşti a câștigat un proces cu Curtea de Conturi, în legătură cu raportul de audit care a dus la demiterea directorului general Olaru Constantin-Cristian. Decizia a fost pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, care a admis cererea depusă de companie pe 20 iunie, constatând că auditul a fost întocmit cu încălcarea unor […] The post Compania de Parking a câștigat un proces cu Curtea de Conturi. Fostul director, repus în funcție appeared first on Buletin de București.
Fostul președinte Ion Iliescu urmează să fie înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea 3, deși inițial s-ar fi stabilit ca acesta să fie înhumat la Cimitirul Sfânta Vineri, aflat în administrarea Primăriei Municipiului București, acolo unde se află cavoul familiei. Surse din Ministerul Apărării Naționale (MApN) au confirmat pentru Buletin de București că mormântul său va […] The post Mormântul lui Ion Iliescu va beneficia de pază militară appeared first on Buletin de București.
Metrorex își extinde activitățile: devine operator naval și de teleferic și centru de fitness | Club feroviar # Buletin de București
Metrorex își extinde activitățile: statutul companiei a fost completat recent cu o serie de noi coduri CAEN, care să-i permită să opereze ca operator naval, de teleferic și ca centru de fitness, scrie Club feroviar. Statutul companiei a fost schimbat prin decizia Adunării Generale a Acționarilor (AGA) din 1 august. Cu această ocazie, au fost […] The post Metrorex își extinde activitățile: devine operator naval și de teleferic și centru de fitness | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
Nereguli și prejudicii de milioane de euro în Ilfov: Curtea de Conturi constată management defectuos la nivelul primăriilor și ilegalități # Buletin de București
Un raport al Curții de Conturi a României scoate la iveală deficiențe grave în gestionarea fondurilor publice din județul Ilfov. Documentul, consultat de Buletin de București, indică abateri financiare și prejudicii de peste 200 de milioane de euro. O parte dintre nereguli se concentrează la nivelul instituțiilor și societăților publice subordonate. Achiziții ilegale și cheltuieli […] The post Nereguli și prejudicii de milioane de euro în Ilfov: Curtea de Conturi constată management defectuos la nivelul primăriilor și ilegalități appeared first on Buletin de București.
Zilele trecute, primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a publicat pe Facebook o postare în care a anunțat, voios și cu smiley face, că „în urma audiențelor cu cetățenii”, s-a luat o decizie înțeleaptă: închiderea locurilor de joacă după ora 22 și închiderea parcurilor „mici”, de cartier, după ora 00:00. Argumentul? Gălăgia. Sesizările. Solicitările cetățenilor. „Faptele […] The post EDITORIAL | O întrebare pentru Rareș Hopincă appeared first on Buletin de București.
Deșeurile provenite din construcții nu se mai colectează gratuit. Primăria Sectorului 3 anunță ca acestea se ridică doar în baza unui contract de prestări servicii. Deșeurile de mari dimensiuni și cele electrice și electronice (DEEE-uri) se colectează gratuit. Pentru deșeurile provenite din construcții, cetățenii trebuie să dețină un contract de prestări servicii. Cum se încheie […] The post Sector 3 | Deșeurile provenite din construcții nu se mai colectează gratuit appeared first on Buletin de București.
Când vor putea trece bucureștenii pe la catafalcul lui Ion Iliescu, de la Palatul Cotroceni # Buletin de București
Bucureștenii care vor să treacă pe la catafalcul lui Ion Iliescu, din sala Unirii a Palatului Cotroceni, o vor putea face doar miercuri, între orele 13.00 – 18.00. Guvernul a stabilit programul funeralilor de stat organizate pentru primul președinte al României post-comuniste. Ion Iliescu a murit marți, 5 august, la 95 de ani. Miercuri dimineață, […] The post Când vor putea trece bucureștenii pe la catafalcul lui Ion Iliescu, de la Palatul Cotroceni appeared first on Buletin de București.
A murit Ion Iliescu, nomenclaturistul comunist care nu a plătit pentru victimele de la București ale Revoluției din 1989 și ale primelor mineriade # Buletin de București
A murit Ion Iliescu, primul președinte al României post-comuniste. Acesta se afla internat la Spitalul „Agrippa Ionescu”, din Capitală. Avea 95 de ani și suferea de cancer pulmonar. Avea 95 de ani. Ion Iliescu s-a născut pe 3 martie 1930, în Oltenița, pe atunci o comună urbană, reședință a plășii Oltenița, cu o populație de […] The post A murit Ion Iliescu, nomenclaturistul comunist care nu a plătit pentru victimele de la București ale Revoluției din 1989 și ale primelor mineriade appeared first on Buletin de București.
(P) Siguranța la cumpărături, prin aplicațiile de la Banca Transilvania: Capcana „free trial” și plățile fără PIN # Buletin de București
Plățile cu cardul sau telefonul, fie online, fie direct în magazin, au devenit un gest cotidian. Această facilitate vine însă cu o serie de riscuri, direct proporționale cu neatenția utilizatorului. Securizarea banilor depinde de o serie de măsuri de precauție pe care oricine le poate implementa cu ajutorul instrumentelor bancare digitale oferite de Banca Transilvania. […] The post (P) Siguranța la cumpărături, prin aplicațiile de la Banca Transilvania: Capcana „free trial” și plățile fără PIN appeared first on Buletin de București.
(P) Siguranța la cumpărături, prin aplicațiile de la Banca Trasilvania: Capcana „free trial” și plățile fără PIN # Buletin de București
Plățile cu cardul sau telefonul, fie online, fie direct în magazin, au devenit un gest cotidian. Această facilitate vine însă cu o serie de riscuri, direct proporționale cu neatenția utilizatorului. Securizarea banilor depinde de o serie de măsuri de precauție pe care oricine le poate implementa cu ajutorul instrumentelor bancare digitale oferite de Banca Transilvania. […] The post (P) Siguranța la cumpărături, prin aplicațiile de la Banca Trasilvania: Capcana „free trial” și plățile fără PIN appeared first on Buletin de București.
OFICIAL | Guvernul așteaptă ca Autoritatea Electorală să stabilească data alegerilor pentru funcția de primar al Capitalei. „Nu există o dată limită” # Buletin de București
Guvernul așteaptă ca Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) să stabilească data alegerilor pentru funcția de primar al Capitalei, a transmis Ministerul de Interne, la solicitarea Buletin de București. Legal, alegerile pentru funcția de primar al Capitalei ar fi trebuit să aibă loc pe 3 septembrie Buletin de București a scris că alegerile pentru Primăria Capitalei ar […] The post OFICIAL | Guvernul așteaptă ca Autoritatea Electorală să stabilească data alegerilor pentru funcția de primar al Capitalei. „Nu există o dată limită” appeared first on Buletin de București.
Restricții de circulație pe Podul Jandarmeriei, până la începutul lunii septembrie # Buletin de București
Din data de 09.08.2025, se vor institui restricții de circulație pe Podul Jandarmeriei, în zona de nord a Capitalei, pe Șoseaua București-Ploiești. Brigada Rutieră anunță că se fac lucrări pentru înlocuirea rosturilor de dilatare. Lucrările vor fi finalizate pe 05.09.2025. Lucrările pe Podul Jandarmeriei se vor executa, după cum urmează: Etapa 1: restricționarea benzii I […] The post Restricții de circulație pe Podul Jandarmeriei, până la începutul lunii septembrie appeared first on Buletin de București.
METEO | Încă o zi de cod galben de caniculă. Temperatura maximă rămâne ridicată și ajunge la 36…37 de grade # Buletin de București
Meteorologii au prelungit avertizarea de cod galben de caniculă, pentru Capitala. Această intră în vigoare astăzi, la ora 12:00 și este valabilă până mâine, 6 august, la ora 21:00. Administratia Nationala de Meteorologie anunță caniculă și disconfort termic ridicat. Marți, 5 august și miercuri, 6 august, în sudul, centrul și estul Munteniei, sudul Moldovei, precum […] The post METEO | Încă o zi de cod galben de caniculă. Temperatura maximă rămâne ridicată și ajunge la 36…37 de grade appeared first on Buletin de București.
Șeful demis al Centrului de Arși de la Floreasca contaminat cu o ciupercă periculoasă pentru bolnavi # Buletin de București
Șeful demis al Centrului de Arși de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca a publicat o scrisoare în care afirmă că nu-și reproșează nimic din dezastrul găsit de Ministerul Sănătății la secția pe care a condus-o. Conf. dr. Tiberiu Paul Neagu a fost în concediu în perioada în care a avut loc controlul ministerial, pe […] The post Șeful demis al Centrului de Arși de la Floreasca contaminat cu o ciupercă periculoasă pentru bolnavi appeared first on Buletin de București.
Cererea pentru Cartea Electronică de Identitate poate fi depusă online, indiferent de domiciliu # Buletin de București
Cererea pentru Cartea Electronică de Identitate poate fi solicitată, din luna august, de la orice centru de Evidență a Persoanelor din București sau din țară, indiferent unde are domiciliul cel care face solicitarea. Doritorii trebuie să caute doar unde sunt locuri libere. Cererea se depune online, pe platforma oficială MAI, unde locurile se actualizează constant. De […] The post Cererea pentru Cartea Electronică de Identitate poate fi depusă online, indiferent de domiciliu appeared first on Buletin de București.
Primăria Capitalei încă nu a plătit datoriile pentru linia 5. Constructor: „Ne-au zis să rezistăm până prin octombrie” # Buletin de București
Primăria Municipiului București încă nu a plătit datoriile restante pentru lucrările de reabilitare a liniei 5 de tramvai, în valoare de peste 15.000 de euro. Contactat de Buletin de București, patronul Mari Vila-Com, Marin Mândrilă, constructorul responsabil de execuția lucrărilor, a spus că lucrările sunt gata în proporție de 95%. „M-a chemat noul primar și […] The post Primăria Capitalei încă nu a plătit datoriile pentru linia 5. Constructor: „Ne-au zis să rezistăm până prin octombrie” appeared first on Buletin de București.
