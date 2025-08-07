Oradea: O elevă de liceu care a înjunghiat un pedagog, și-a primit sentința: cinci ani într-un centru de reeducare, din care se scad perioada petrecută în arest preventiv și arest la domiciliu
Aktual24, 7 august 2025 21:00
Eleva de la Colegiul „Traian Vuia” din Oradea, care la sfârşitul lunii noiembrie 2023 a înjunghiat un pedagog, își va petrece următorii cinci ani într-un centru de reeducare, a decis Tribunalul Bihor, potrivit Bihoreanul. Judecătorii au stabilit că Bianca B. pe atunci în vârst de 17 ani, este vinovată de tentativă de omor calificat, cu […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
21:00
Oradea: O elevă de liceu care a înjunghiat un pedagog, și-a primit sentința: cinci ani într-un centru de reeducare, din care se scad perioada petrecută în arest preventiv și arest la domiciliu # Aktual24
Eleva de la Colegiul „Traian Vuia” din Oradea, care la sfârşitul lunii noiembrie 2023 a înjunghiat un pedagog, își va petrece următorii cinci ani într-un centru de reeducare, a decis Tribunalul Bihor, potrivit Bihoreanul. Judecătorii au stabilit că Bianca B. pe atunci în vârst de 17 ani, este vinovată de tentativă de omor calificat, cu […]
Acum 30 minute
20:50
Ion Iliescu este, probabil, cel mai influent lider politic al României postdecembriste, inclusiv prin faptul că este cel care a setat regulile de pornire ale jocului, în primii 7 ani după Revoluție. Moștenirea lui politică rămâne controversată. Ea poate fi împărțită în 2, strâns legate dar totuși separată. Prima ține de cultura politică pe care […]
20:50
Timișoara: O șoferiță a intrat într-un sens giratoriu, invers. A primit amendă și a rămas pieton două luni # Aktual24
O șoferiță din Timișoara a fost surprinsă de o cameră de bord a unui alt conducător auto intrând invers într-un sens giratoriu, potrivit Opinia Timișoarei. „În urma apariției în spațiul public a unor imagini care surprind un conducător auto circulând neregulamentar într-un sens giratoriu de pe Calea Aradului, la ieșirea din municipiul Timișoara, polițiștii rutieri […]
20:50
A vrut să moară dar l-au salvat tufele. Un tânăr s-a aruncat de la etajul 4 și a scăpat doar cu răni ușoare # Aktual24
Un tânăr în vârstă de 25 de ani din Timișoara s-a aruncat de la etajul patru al unui bloc din oraș. Bărbatul a scăpat cu viață, deoarece a cazut pe niște tufe care au atenuat șocul, potrivit Opinia TImișoarei. Un echipaj medical l-a transportat de urgență la spital, cu răni ușoare. Polițiștii au descoperit că […]
Acum 2 ore
19:50
Președintele SUA, Donald Trump, dorește să pună capăt a două misiuni NASA de monitorizare a gazelor cu efect de seră și a sănătății plantelor. Aceasta rezultă din proiectul de buget al lui Trump pentru anul fiscal 2026, relatează Spiegel. Solicitarea nu prevede nicio finanțare nouă pentru Observatoarele de Carbon pe Orbită. Agenția spațială americană NASA […]
Acum 4 ore
18:50
Tragedie în Cârța: Un bărbat și un copil de 9 ani, electrocutați într-o piscină gonflabilă sub ochii mamei # Aktual24
O tragedie cumplită s-a petrecut joi după-amiază în localitatea Cârța, județul Sibiu, unde un bărbat și un copil au murit electrocutați într-o piscină gonflabilă. Totul s-a întâmplat sub ochii soției bărbatului. Potrivit autorităților, apelul la 112 a fost făcut în cursul zilei de joi, când martorii au anunțat că două persoane – un adult și […]
18:40
De la dominația Rusiei, la conlucrare cu SUA : „Ruta Trump” va lega Azerbaidjanul de Armenia într-un nou acord de pace # Aktual24
Într-o importantă inițiativă diplomatică de a pune capăt unui conflict de decenii, președintele american Donald Trump urmează să-i primească pe liderii Armeniei și Azerbaidjanului la Casa Albă vineri, relatează Kyiv Post. Summitul, punctul culminant al unor luni intense de negocieri în culise, este pregătit să remodeleze peisajul geopolitic al Caucazului de Sud și să ancoreze […]
18:30
Liderii Americii și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, ar urma să se întâlnească în următoarele zile pentru a discuta pacea în Ucraina, au anunțat cele 2 părți. Asta înseamnă că prima parte a jocului lui Trump, care a anunțat sancțiuni dure pentru Rusia, care teoretic vor intra în vigoare pe 9 august, a funcționat. […]
18:20
Simion, răspuns delirant când a fost întrebat de ce nu zice nimic de Iliescu: ”Voi ați votat pe altcineva, întreabă-l pe Nicușor al tău” # Aktual24
Liderul AUR, George Simion, a avut o reacție halucinantă când a fost întrebat de ce nu are nicio reacție în legătură cu decesul lui Ion Iliescu ți cu decizia guvernului de a organiza funeralii de stat. ”George Simion, tu nu transmiți niciun mesaj la moartea tătucului? Acum 15 ani erai mare protestatar la poarta lui. […]
18:00
„Despre morți, numai de bine”, spune o vorbă românească. Doar că la moartea lui Ion Iliescu se pare că mulți au luat-o pe un drum la capătul căruia urmează, aproape inevitabil, sanctificarea și glorificarea sa. Din păcate, cei mai mulți dintre aceștia au ales să profite de acest moment, altfel ei fiind fie total dezinteresați […]
17:50
”S-a trezit suflarea PSD-istă”. Un PSD-ist vrea moțiune de cenzură ca să scape de ”neterminații de la USR” # Aktual24
Deputatul PSD Voicu Vuşcan a anunțat joi că va vota prima moțiune de cenzură contra Guvernului Bolojan pentru a scăpa astfel de ”neterminații de la USR”. ”Se pare că Ion Iliescu, chiar şi prin moarte, reuşeşte să facă lucruri bune pentru Partidul Social Democrat. Primul lucru bun pe care l-a făcut a fost că i-a […]
17:40
Trei persoane suspectate că aparțin grupării de extremă dreaptă „Reichsbürger” au fost arestate, a anunțat joi poliția criminală bavareză, relatează DW. Autoritățile îi acuză pe suspecți că sunt membri ai unei organizații teroriste care urmărea răsturnarea violentă a ordinii constituționale din Germania. Arestările au urmat unor raiduri efectuate la ora 6:00, care vizau șase suspecți […]
17:10
Suveraniștii i-au declarat război Ancăi Alexandrescu de la ”Televiziunea poporului”: ”Marș! O să vezi acum adevăratul hate, nu ăla pe care ți l-ai luat de la pro-europeni” – VIDEO # Aktual24
Imagini virale cu o suveranistă indignată că a fost certată de Anca Alexandrescu de la Realitatea Plus, post care îi face propagandă lui Călin Georgescu. Suveranista anunță că toți ”influencerii suveraniști” îi declară război, indignați că Alexandrescu și-a permis să-i tragă de urechi in cazul atitudinii față de Ion Iliescu. ”Tu, corcitură comunistă, pesedistă, securistă […]
Acum 6 ore
16:50
Noile tarife ale lui Trump pentru 90 de state au intrat în vigoare. Care sunt țările afectate? # Aktual24
Noile taxe vamale impuse de administrația americană, vizând peste 90 de țări, au intrat în vigoare. În chiar momentul expirării termenului pe care îl oferise pentru renegocierea acordurilor comerciale, Trump a anunțat pe platforma Truth Social că aceste tarife aduc acum miliarde de dolari în bugetul SUA, conform BBC. Scopul acestor măsuri este, pe de […]
16:20
Presshub: Polițistul care a luat șpagă pentru a interveni la un judecător și-a împrumutat firma cu 800.000 de lei # Aktual24
Robert Bogdan Pascu, polițistul din Argeș reținut de DNA după ce a cerut 100.000 de euro pentru a mitui un judecător, este acționar la o firmă căreia susține că i-a vândut un teren cu 400.000 de lei. În plus, Pascu arată că și-a împrumutat aceeași firmă cu alți 864.000 de lei, bani care cu greu […]
16:10
”Imnul golanilor”, scandat la plecarea cortegiului lui Iliescu de la Cotroceni. La cimitir l-au așteptat doar vreo 50 de persoane – VIDEO # Aktual24
Un grup de câteva persoane s-a aflat în fașa Palatului Cotroceni la plecarea cortegiului funerar al lui Ion Iliescu. Însă acestea nu au fost admiratori ai fostului președinte, ei au scandat versuri din celebrul ”Imn al golanilor”. Jurnaliștii prezenți la fața locului au relatat că la ieşirea din Cotroceni s-au strâns câteva zeci de persoane. […]
15:40
Un milion de sirieni în Germania. După căderea lui Assad, foarte puțini sirieni au ales să se întoarcă în țara lor # Aktual24
De la schimbarea puterii în Siria, aproximativ 4.000 de cetățeni sirieni s-au întors din Germania în patria lor, potrivit unui studiu realizat de revista politică ARD, Panorama. Niciuna dintre deportările anunțate nu a avut încă loc, relatează Tagesschau. Dintre acești 4.000, 995 au profitat subvenționarea plecării de către guvernele federale și statale în cadrul programului […]
15:40
Președintele Donald Trump și-a anunțat intenția de a impune tarife de 100% pentru toate microcipurile și semiconductorii importați în Statele Unite din alte țări, potrivit unui comunicat al Casei Albe, relatează RBC Ukraine. „Deci, tarif de 100% pentru toate cipurile și semiconductorii care intră în Statele Unite”, a declarat președintele SUA. El a adăugat că, […]
Acum 8 ore
14:50
Răzbunarea Elveției. Berna vrea să anuleze achiziția de avioane F-35 după ce Trump i-a impus cele mai mari tarife dintre țările europene # Aktual24
Politicieni elvețieni din întreg spectrul politic încearcă să anuleze o comandă pentru peste 60 de avioane de vânătoare F-35A de la conglomeratul american de apărare Lockheed Martin Corp, după ce președintele american Donald Trump a impus tarife vamale asupra bunurilor din această țară, relatează Bloomberg. Apelurile de a abandona achiziția, care ar putea costa până […]
13:50
Încrederea ucrainenilor în președintele Volodimir Zelenski a scăzut la 58% după scandalul cu independența instituțiilor anticorupție # Aktual24
Încrederea ucrainenilor în președintele Volodimir Zelenski a scăzut de la 65% în iunie la 58% la începutul lunii august, potrivit unui nou sondaj publicat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) pe 6 august, relatează Kyiv Independent. Proiectul de lege a stârnit proteste în masă, critici internaționale și acuzații conform cărora guvernul președintelui subminează […]
13:20
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, este la Kiev: ”Crimele de război ale Rusiei nu vor rămâne nepedepsite” # Aktual24
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, efectuează joi o vizită la Kiev, unde are discuții cu oficiali ucraineni de rang înalt. De asemenea, urmează să ajungă și la Cernăuți, unde se va întâlni cu membri ai comunității de etnici români. The first bilateral visit of a Romanian Foreign Minister to Kyiv since Russia’s 2022 […]
Acum 12 ore
13:00
Aproape nimeni pe străzi la trecerea cortegiului lui Iliescu. La Coposu și Regele Mihai au fost sute de mii de oameni – VIDEO # Aktual24
Imagini deplorabile cu trecerea cortegiului funerar al lui Ion Iliescu în drum spre cimitirul Ghencea Militar. De-a lungul drumului nu a stat mai nimeni să îl omagiezi pe fostul președinte. Cortegiul a părăsit Palatul Cotroceni în jurul orei 12.00. De aici, pe tot traseul cortegiului au fost amplasați jandarmi de-a lungul drumului, iar circulația rutieră […]
12:30
Tot mai mulți ucraineni își doresc acum o încheiere negociată a războiului cu Rusia – Sondaj Gallup # Aktual24
După mai bine de trei ani de război, ucrainenii sunt dornici să se ajungă la o înțelegere care să pună capăt invaziei Rusiei, potrivit unui sondaj Gallup publicat joi, relatează AP. Entuziasmul pentru un acord negociat este o inversare față de 2022, când Gallup a constatat că aproximativ trei sferturi dintre ucraineni doreau să continue […]
12:10
Finanțistul Andrei Caramitru susține: „Se negociază un posibil guvern PSD–AUR, cu acceptul lui Nicușor Dan” # Aktual24
Controversatul finanțist și influencer Andrei Caramitru a lansat un nou avertisment cu privire la posibilele reconfigurări de putere la vârful politicii românești. Într-o postare publicată recent pe pagina sa personală de Facebook, Caramitru susține că în culisele Parlamentului s-ar purta discuții pentru formarea unei noi majorități guvernamentale care ar include PSD și AUR. Potrivit lui […]
11:40
Aproape o treime dintre femeile din România fumează. La bărbați, bulgarii sunt campioni absoluți, în vreme ce doar 8% dintre suedezi sunt fumători # Aktual24
Potrivit celor mai recente date publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat) și citate de publicația Fakti, Bulgaria ocupă primul loc în Uniunea Europeană la capitolul consumului de tutun, cu un procent alarmant de 37% dintre persoanele cu vârsta de 15 ani sau mai mult care fumează în mod regulat. Clasamentul este completat de Grecia […]
11:40
BREAKING Putin se va întâlni cu Trump în ”zilele următoare”. Cei doi ar fi ajuns la un acord, în condițiile în care expiră ultimatumul # Aktual24
Consilierul principal al Kremlinului, Iuri Usakov, a declarat joi că s-a ajuns la un acord pentru ca președintele american Donald Trump să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin „în zilele următoare”, iar părțile au început pregătirile, potrivit agenției de știri ruse RIA Novosti, citată de CNN. Continuă
11:30
Premierul grec blochează ancheta lui Kovesi privind o frauda masivă cu fonduri agricole UE: ”Grecia în 2025 nu are nevoie de scandaluri” # Aktual24
Miniștrii și înalții oficiali ai guvernului grec sunt suspectați de complicitate într-o escrocherie masivă cu ajutor agricol pentru a frauda Uniunea Europeană cu sute de milioane de euro, relatează Politico. Dar, în ciuda faptului că au fost numiți suspecți de procurorii europeni, este probabil ca aceștia să scape de justiție, deoarece prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis blochează […]
11:00
Karma nu iartă: un faimos milionar și vânător de trofee din Texas a fost ucis de un bivol sălbatic în timpul unui safari în Africa de Sud # Aktual24
Un cunoscut vânător de trofee din Statele Unite, Asher Watkins, în vârstă de 52 de ani, a murit în urma unui atac fulgerător al unui bivol african (Cape buffalo), supranumit și „moartea neagră”, în timpul unei partide de vânătoare organizate în provincia Limpopo din Africa de Sud. Potrivit revistei People, Watkins participa la un safari […]
10:50
Președintele Dan nu a venit la slujba lui Iliescu. În primul rând se află Ciolacu, Dăncilă, Năstase, Văcăroiu # Aktual24
Președintele Nicuțor Dan nu participă la la slujba organizată la Palatul Cotroceni pentru Ion Iliescu. În schimb au venit o mulțime de foști și actuali lideri ai PSD, printre care se află și condamnatul Adrian Năstase. Pesediștii sunt în primul rând, mimând durerea, în condițiile în care o parte dintre ei au contribuit la marginalizarea […]
10:40
Președintele SUA, Donald Trump, nu se opune planurilor premierului israelian Benjamin Netanyahu de a lansa o nouă operațiune militară pentru ocuparea întregii Fâșii Gaza, relatează Axios, care citează oficiali americani și israelieni anonimi. Potrivit publicației, Cabinetul de Securitate al Israelului va aproba joi un „plan de extindere a războiului”, Trump decizând să nu intervină și […]
10:30
Cod roșu în Kamceatka: zborul avioanelor a fost restricționat, după ce erupția supervulcanului Kliucevskoi a aruncat în atmosferă o coloană de cenușă înaltă de aproape 10 km # Aktual24
Autoritățile ruse au ridicat nivelul de pericol aviatic la roșu, cel mai înalt posibil, în urma unei erupții majore a vulcanului Kliucevskoi , situat pe Peninsula Kamceatka, scrie cotidianul Izvestia. Vulcanul a aruncat în atmosferă un nor dens de cenușă, care a atins altitudini de până la 9,5 kilometri, punând în pericol traficul aerian […]
10:10
O tânără de doar 22 de ani din Iași a născut până acum de cinci ori, de fiecare dată prin cezariană. Medicii trag un semnal de alarmă # Aktual24
Un caz rar a atras atenția cadrelor medicale de la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna” din Iași, unde o tânără în vârstă de doar 22 de ani a ajuns să nască pentru a cincea oară prin cezariană, scrie cotidianul local Ziarul de Iași. Deși este o situație izolată, medicii atrag atenția asupra […]
10:10
Moscova: În timpul discuțiilor cu trimisul special al SUA, Putin a propus o întâlnire directă cu Trump. Reacția Washingtonului: ”Președintele este deschis să se întâlnească atât cu președintele Putin, cât și cu președintele Zelenski” # Aktual24
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a lansat ideea unei întâlniri directe cu președintele SUA, Donald Trump, în timpul discuțiilor cu trimisul special Steve Witkoff, la Moscova, pe 7 august, relatează de CNN, citând oficiali anonimi ai Casei Albe. Potrivit interlocutorilor postului TV, după aceea, consilierii lui Trump au început imediat pregătirile pentru întâlniri. Deși, […]
10:10
Rodica Coposu, sora Seniorului Corneliu Coposu, a murit la vârsta de 93 de ani: ”A refuzat expunerea, dar a fost acolo, neobosită, în umbră, asigurând continuitatea unui ideal” # Aktual24
România a pierdut astăzi una dintre figurile discrete, dar esențiale, ale memoriei rezistenței anticomuniste. Rodica Coposu, sora mai mică a lui Corneliu Coposu și ultima descendentă directă a celebrei familii din Sălaj, s-a stins din viață la vârsta de 93 de ani. În dimineața zilei de joi, 7 august 2025, Fundația Corneliu Coposu a anunțat […]
09:40
Sub presiunea noilor tarife anunțate de Donald Trump, compania Apple va investi 100 de miliarde de dolari în SUA # Aktual24
Apple a anunțat o extindere semnificativă a planurilor sale de investiții în Statele Unite, într-un context marcat de presiunea exercitată de președintele Donald Trump pentru relocarea lanțurilor de aprovizionare pe teritoriul american. Potrivit NBC News, gigantul tehnologic va investi suplimentar 100 de miliarde de dolari, ca răspuns la intențiile administrației Trump de a impune tarife […]
09:00
Mister rezolvat: Ion Iliescu nu va mai fi îngropat la cimitirul Sfânta Vineri, ci la Ghencea Militar, pentru ca mormântul lui să beneficieze de pază militară și să nu fie vandalizat # Aktual24
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, va fi înmormântat joi, 7 august, la Cimitirul Militar Ghencea 3, loc care beneficiază de statut de obiectiv militar. Surse din cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN) citate de Buletin de București au confirmat că mormântul acestuia va fi păzit permanent de militari – măsură care nu ar fi putut […]
08:50
Institutul rus pentru cercetarea teleportării și călătoriei în timp, închis după peste două decenii de activitate – interval în care n-a reușit să teleporteze pe nimeni # Aktual24
Un institut rusesc care, timp de mai bine de 20 de ani, a studiat teme neobișnuite precum teleportarea, călătoria în timp și transmiterea informației din viitor a fost închis recent, după ce nu a reușit să teleporteze pe nimeni, scrie cotidianul independent Meduza. Institutul, aflat sub umbrela Universității de Stat din Moscova (MSU), a atras […]
08:40
Reclame ale companiei spaniole Zara, interzise în Marea Britanie pentru că înfățișau fotomodele „nesănătos de slabe” # Aktual24
Autoritatea pentru Standarde Publicitare din Marea Britanie (ASA) a decis să interzică două imagini dintr-o campanie publicitară a Zara, gigantul spaniol de modă și accesorii, considerându-le „iresponsabile” din cauza aspectului „nesănătos de slab” al modelelor prezentate, scrie The Sun. Reclamele au fost difuzate în luna mai, promovând un tricou supradimensionat și o rochie scurtă, dar […]
08:20
După un val record de zile caniculare, iulie 2025 a devenit a treia cea mai fierbinte lună iulie înregistrată vreodată # Aktual24
Potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S), iulie 2025 a fost a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată la nivel global, marcând totodată sfârșitul unei serii record de 13 luni consecutive cu temperaturi istorice, transmite agenția italiană ANSA. Cu o temperatură medie globală de 16,68°C, aceasta a fost cu 0,45°C mai mare decât media […]
08:10
Donald Trump amenință China că îi va impune taxe vamale suplimentare din cauza importurilor de petrol rusesc – așa cum a procedat și cu India # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că ar putea impune taxe vamale suplimentare asupra Chinei, în funcție de evoluția situației legate de importurile de petrol rusesc. Declarația, citată de Reuters, vine la scurt timp după ce Trump a impus un tarif suplimentar de 25% asupra anumitor bunuri provenite din India, ca reacție la continuarea […]
Acum 24 ore
07:50
După o slujbă religioasă la biserica Palatului Cotroceni, fostul președinte Ion Iliescu va fi înmormântat azi la Cimitirul Ghencea 3, doar în prezența familiei și a prietenilor apropiați rămași în viață # Aktual24
Fostul preşedinte Ion Iliescu urmează a fi înmormântat, joi, 7 august, slujba având loc, cu începere de la ora 10.30, la biserica Palatului Cotroceni, transmite News.ro. Ulterior, cortegiul se va deplasa la Cimitirul Ghencea 3, iar înhumarea va avea loc doar în prezenţa familiei şi a prietenilor apropiaţi. Ziua de joi a fost declarată zi […]
07:40
Procurorii maghiari au reținut un bărbat acuzat că ar fi pus la cale asasinarea premierului Viktor Orban # Aktual24
Un bărbat care plănuia asasinarea premierului Viktor Orbán a fost reținut, potrivit comunicatului Parchetului Central de Investigații, citat de publicația online Telex. Bărbatul s-a înregistrat pe un site găzduit pe un server din străinătate și a căutat o persoană care, în schimbul unei sume de bani, să-l omoare pe prim-ministru. Potrivit suspiciunilor, bărbatul a postat […]
07:20
Un militar american a fost arestat după ce a încercat să ofere Rusiei informații strict secrete despre tancul M1A2 Abrams # Aktual24
Un soldat al armatei americane a fost arestat miercuri pentru că a încercat să furnizeze Rusiei informaţii clasificate despre principalul tanc de luptă american, a anunţat Departamentul Justiţiei, citat de Reuters. Taylor Adam Lee, în vârstă de 22 de ani, din El Paso, Texas, este acuzat de încercarea de a transmite informaţii despre apărarea naţională […]
07:10
Sabia laser originală a faimosului personaj Darth Vader a fost expusă înaintea unei licitații la Londra și ar putea fi vândută cu 3 milioane de dolari # Aktual24
O sabie laser folosită de personajul Darth Vader în filmele originale seria “Star Wars” a fost expusă la Londra înaintea unei licitații în cadrul căreia ar putea fi adjudecată pentru câteva milioane de dolari, informează BBC. Sabia laser, folosită în bătăliile epice din “The Empire Strikes Back” (1980) și “Return Of The Jedi” (1983) ar […]
6 august 2025
23:30
Un turist german a fost amendat cu 1.200 de euro după ce a condus un scuter în pielea goală printr-un oraș din Malta # Aktual24
Un turist german, care a fost filmat conducând, complet gol, un scuter în orașul Pieta din Malta, a ajuns, miercuri, în fața instanței. El a fost acuzat de ținută indecentă într-un loc public și de conducere imprudentă, potrivit The Malta Independent. Amine El Makhfi, în vârstă de 26 de ani, a pledat vinovat. Imaginile cu […]
23:20
Coloniștii israelieni au atacat în Cisiordania un convoi de camioane cu ajutoare umanitare care se îndrepta spre Fâșia Gaza, a informat guvernul iordanian citat de tagesschau.de și The Jerusalem Post. Este al doilea incident de acest gen în ultimele zile, Iordania acuzând Israelul că nu a acționat ferm pentru a preveni repetarea atacurilor. Coloniștii au […]
23:10
Incendii de vegetație au izbucnit în patru zone diferite pe insula grecească Thasos, în nordul Mării Egee, determinând o mobilizare la scară largă a serviciului de pompieri, potrivit Kathimerini. Până în prezent, 18 pompieri, șase aeronave și un elicopter au fost trimiși la fața locului. Alți 50 de pompieri, împreună cu trei echipe terestre și […]
23:00
Israel: Un lider important al comunității Haredi amenință cu un „război global fără precedent” legat de recrutarea ultraortodocșilor în IDF # Aktual24
Liderul spiritual al partidului israelian ultraortodox Degel HaTorah, Dov Lando, a acuzat miercuri guvernul că duce un război împotriva comunității Haredi, în urma arestării a doi membri care au evitat recrutarea, potrivit The Times of Israel. „Statul Israel a declarat război studenților din Ieșiva (academia talmudică). Iudaismul Haredi va demara o luptă globală cum nu […]
21:50
Incendiul de vegetație uriaș care a cuprins sudul Franței este o „catastrofă de o amploare fără precedent”, a declarat premierul francez François Bayrou, aflat în vizită în regiunea Aude, unde incendiul a pârjolit o suprafață mai mare decât cea a Parisului, potrivit BBC. Bayrou a spus că incendiul este legat de încălzirea globală și secetă. […]
21:20
Trump lovește țara prietenă India cu taxe suplimentare de 25% din cauza achiziționării de petrol rusesc # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a emis, miercuri, un ordin executiv prin care aplică Indiei taxe suplimentare de 25% ca pedeapsă pentru achiziționarea de petrol rusesc. Acest lucru va ridica tariful total pentru importurile indiene în Statele Unite la 50% – printre cele mai mari rate impuse de SUA, informeaza BBC. Noile tarife vor intra în […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.