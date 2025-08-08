Statele Unite oferă 50 de milioane de dolari pentru „informații care să ducă la arestarea președintelui bolivian Nicolas Maduro”, acuzat de implicare în traficul internațional de droguri

Statele Unite au mărit la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informaţii care să ducă la arestarea preşedintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pe care îl acuză că este „unul dintre cei mai mari traficanţi de droguri din lume”, scrie El Pais. Preşedintele american Donald Trump este de mult timp un critic al lui Maduro, care […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Aktual24