Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Cincinatti. Succes în decisiv cu Donna Vekic

Primasport.ro, 7 august 2025 21:00

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Cincinatti. Succes în decisiv cu Donna Vekic

Acum 10 minute
21:00
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Cincinatti. Succes în decisiv cu Donna Vekic Primasport.ro
Acum 30 minute
20:50
Gigi Becali a reacţionat cu puţin timp înainte de meciul cu Drita. ”Poate e şi o lecţie pentru mine” Primasport.ro
20:50
VIDEO | CFR Cluj – Braga 1-2, live video pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gorby face ”dubla” Primasport.ro
20:40
VIDEO | Complexul Balneo Termal Vaţa Băi este din nou gazda unui eveniment de 5 stele! Primasport.ro
20:40
DJ Bamfi va asigura distracţia la After Party-ul ”Rock Revolution Fest Bobâlna” din 22-24 august Primasport.ro
Acum o oră
20:30
"Arta poate schimba vieţi”. De Bruyne scoate la licitaţie un tablou în beneficiul unei asociaţii pentru copii bolnavi Primasport.ro
20:30
LIVE TEXT | FCSB - Drita, ASTĂZI, de la 21:30, pe PrimaSport.ro! Echipele de start Primasport.ro
20:20
LIVE TEXT | FCSB - Drita, ASTĂZI, de la 21:30, pe PrimaSport.ro! Echipa de start a campioanei României Primasport.ro
20:20
VIDEO | CFR nu cedează! Sinyan, din nou decisiv în drumul spre Europa League Primasport.ro
20:10
VIDEO | CFR Cluj – Braga 1-1, live video pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Sinyan, omul de gol al ardelenilor în Europa Primasport.ro
Acum 2 ore
20:00
VIDEO | CFR Cluj – Braga 0-1, live video pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gorby deschide scorul Primasport.ro
19:50
Lucas Digne şi-a prelungit contractul cu Aston Villa Primasport.ro
19:50
VIDEO | CFR Cluj – Braga 0-0, live video pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nkololo ratează o şansă bună Primasport.ro
19:40
FCSB, analizată la sânge înaintea meciului cu Drita! Marile probleme ale campioanei + Vinovatul pentru ritmul slab pe care echipa îl are pe construcţie: „Nu dă atât de multă viteză şi cursivitate” | EXCLUSIV Primasport.ro
19:30
VIDEO | CFR Cluj – Braga 0-0, live video pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
19:10
VIDEO | CFR Cluj – Braga, live video pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
Acum 4 ore
18:40
CSM Bucureşti, victorie cu Nykobing în primul meci de la Cupa Dunărea Primasport.ro
18:40
Cristian Moldoveanu va arbitra meciul Metaloglobus - Dinamo, de vineri, din Superligă Primasport.ro
18:20
S-a umplut paharul pentru Gigi Becali! Patronul s-a dat peste cap să îl aducă în această vară la FCSB, însă îşi pierde răbdarea cu el: „Până când?” Primasport.ro
18:00
OUT de la Rapid! Jucătorul intrat în dizgraţiile lui Costel Gâlcă poate semna cu altă echipă din Superliga: „Vestea este una bună” Primasport.ro
17:30
Sunt doi mari favoriţi la ”Balonului de Aur 2025” Primasport.ro
17:30
Cine îi va urma Aitanei Bonmati? Cele 30 de nominalizate pentru ”Balonul de Aur” la feminin Primasport.ro
17:10
Cine sunt cei doi jucători văzuţi ca mari favoriţi la ”Balonului de Aur 2025” Primasport.ro
Acum 6 ore
17:00
„Telenovela” Andrei Raţiu s-a încheiat! Au ajuns la un acord pentru fundaşul român şi au făcut anunţul aşteptat de toată lumea Primasport.ro
16:20
Rusul Karen Khachanov şi americanul Ben Shelton vor juca finala Mastersului 1000 de la Toronto Primasport.ro
16:20
”În cursul zile de astăzi ar trebui să se rezolve”. Se confirmă plecarea lui Andrei Gheorghiţă la alt club din Superliga Primasport.ro
16:20
Incredibil! Sepsi riscă să piardă meciul de debut în Liga 2 la „masa verde” ! Care este motivul Primasport.ro
15:50
Balonul de Aur | Donnarumma, Martinez, Courtois, printre nominalizaţii pentru Trofeul Iaşin acordat celui mai bun portar Primasport.ro
15:30
Luis Enrique, Hansi Flick şi Arne Slot, printre nominalizările pentru Trofeul Cruyff acordat celui mai bun antrenor din sezonul trecut Primasport.ro
Acum 8 ore
14:50
Transfer interesant realizat de Metaloglobus! Nou-promovata a adus un atacant cu multă experienţă în fotbalul nostru, care a anunţat că se retrage Primasport.ro
14:50
Este oficial! Alexi Pitu a semnat cu fostă echipă a lui Costel Gâlcă. Surpriză mare Primasport.ro
14:30
Şahul românesc, în plină ascensiune. Aur european pentru Eliza-Ioana Bădescu la doar 9 ani Primasport.ro
14:30
CFR Cluj - Braga: Avantaj de două goluri, pariu verde! Victoria vine mai repede, pe Mozzart Bet Primasport.ro
14:30
FCSB - Drita: Pe Mozzart Bet ai extra-time! Pariază LIVE 2+ în prima repriză şi îţi prelungim şansele de câştig Primasport.ro
14:10
Surpriza zilei! Eric Bicfalvi, revenire de senzaţie! Fostul internaţional ajunge la clubul din Superligă aflat în criză Primasport.ro
14:00
E gata! Real Madrid şi-a găsit număr 9 Primasport.ro
Acum 12 ore
12:30
Becali i-a dat interzis pe Tik-Tok, iar Târnovanu a vorbit: ”Şi eu sunt supărat!” Primasport.ro
12:00
Antrenorul celor de la Drita râde de FCSB: ”Nu mă miră deloc că a fost eliminată de Shkendija!” Primasport.ro
11:50
Arena Naţională găzduieşte Arena Summer RaceFest, cel mai spectaculos eveniment auto al verii Primasport.ro
11:20
FCU Craiova l-a cedat pe Moses Abbey în Superliga Primasport.ro
11:00
Surpriza verii! Jucătorul adus de Liverpool în schimbul unei sume imense a plecat de la echipă şi a semnat cu alt club Primasport.ro
10:30
Marian Iancu a anunţat echipele româneşti care se vor califica mai departe în Cupele Europene: ”Un singur amendament!” Primasport.ro
10:00
Parcursul magic al canadiencei Victoria Mboko la Montreal continuă. La 18 ani, ea s-a calificat în finala Canadian Open Primasport.ro
08:40
Procesul privind moartea lui Maradona: tribunalul a respins cererea de recuzare a doi judecători Primasport.ro
Acum 24 ore
00:20
Alexi Pitu a semnat cu noua echipă şi va încasa un salariu impresionant Primasport.ro
00:10
Cine îi ia locul lui Marius Ştefănescu pe lista de campionat. Gigi Becali a făcut anunţul. ”Să vezi ce nebunie în România” Primasport.ro
00:00
Tottenham a anunţat oficial transferul lui Son Heung-min la Los Angeles FC Primasport.ro
6 august 2025
23:40
Imagini de colecţie! Laurenţiu Reghecampf a ajuns în Sudan şi începe mandatul la noua echipă Primasport.ro
23:10
Duel tare în turul III preliminar al Ligii Campionilor. Club Brugge s-a impus pe terenul lui RB Salzburg Primasport.ro
22:30
MM Stoica nici nu a vrut să audă când i-a fost sugerat să aducă un psiholog la FCSB: ”A bătut de trei ori PAOK, ne trebuiau atunci?” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
