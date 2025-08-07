LIVE TEXT | FCSB - Drita, ACUM, pe PrimaSport.ro! Pauză pe „Arena Naţională”
Primasport.ro, 7 august 2025 22:30
LIVE TEXT | FCSB - Drita, ACUM, pe PrimaSport.ro! Pauză pe „Arena Naţională”
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
22:40
Dinamo Bucureşti, victorie cu formaţia spaniolă Cisne Balonmano, la turneul amical de la Pontevedra # Primasport.ro
Dinamo Bucureşti, victorie cu formaţia spaniolă Cisne Balonmano, la turneul amical de la Pontevedra
22:40
LIVE TEXT | FCSB - Drita, ACUM, pe PrimaSport.ro! A început repriza secundă
Acum 10 minute
22:30
LIVE TEXT | FCSB - Drita, ACUM, pe PrimaSport.ro! Pauză pe „Arena Naţională”
22:30
VIDEO | Universitatea Craiova - Spartak Trnava 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ratare antologică a lui Baiaram # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Spartak Trnava 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ratare antologică a lui Baiaram
Acum 30 minute
22:20
Jaqueline Cristian a pierdut în primul tur la Cincinnati Open
22:10
LIVE TEXT | FCSB - Drita, ACUM, pe PrimaSport.ro! Campioana României pune presiune
Acum o oră
22:00
LIVE TEXT | FCSB - Drita, ACUM, pe PrimaSport.ro! Ocazie monumentală pentru campioana României # Primasport.ro
LIVE TEXT | FCSB - Drita, ACUM, pe PrimaSport.ro! Ocazie monumentală pentru campioana României
21:50
Înfrângere dură pentru Edi Iordănescu în Europa League. Deplasare de coşmar pentru Legia Varşovia la Larnaca # Primasport.ro
Înfrângere dură pentru Edi Iordănescu în Europa League. Deplasare de coşmar pentru Legia Varşovia la Larnaca
21:40
LIVE TEXT | FCSB - Drita, ACUM, pe PrimaSport.ro! Kosovarii deschid scorul
21:40
VIDEO | Universitatea Craiova - Spartak Trnava 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al slovacilor # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Spartak Trnava 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al slovacilor
Acum 2 ore
21:30
Corona Braşov se impune în faţa formaţiei Dunărea Brăila, la Cupa Dunărea
21:30
VIDEO | CFR Cluj – Braga 1-2. Lusitanii nu au fost de speriat!
21:30
VIDEO | Universitatea Craiova - Spartak Trnava 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova - Spartak Trnava 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
21:20
S-a terminat turul dintre Lincoln şi Noah. CFR ar putea juca cu câştigătoarea în play-off-ul Europa League # Primasport.ro
S-a terminat turul dintre Lincoln şi Noah. CFR ar putea juca cu câştigătoarea în play-off-ul Europa League
21:20
VIDEO | Scene tensionate la Cluj! CFR a cerut acordarea unui penalty la o intervenţie asupra lui Bosec # Primasport.ro
VIDEO | Scene tensionate la Cluj! CFR a cerut acordarea unui penalty la o intervenţie asupra lui Bosec
21:00
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Cincinatti. Succes în decisiv cu Donna Vekic # Primasport.ro
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al doilea la Cincinatti. Succes în decisiv cu Donna Vekic
20:50
Gigi Becali a reacţionat cu puţin timp înainte de meciul cu Drita. ”Poate e şi o lecţie pentru mine” # Primasport.ro
Gigi Becali a reacţionat cu puţin timp înainte de meciul cu Drita. ”Poate e şi o lecţie pentru mine”
20:50
VIDEO | CFR Cluj – Braga 1-2, live video pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gorby face ”dubla” # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Braga 1-2, live video pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gorby face ”dubla”
20:40
VIDEO | Complexul Balneo Termal Vaţa Băi este din nou gazda unui eveniment de 5 stele! # Primasport.ro
VIDEO | Complexul Balneo Termal Vaţa Băi este din nou gazda unui eveniment de 5 stele!
20:40
DJ Bamfi va asigura distracţia la After Party-ul ”Rock Revolution Fest Bobâlna” din 22-24 august # Primasport.ro
DJ Bamfi va asigura distracţia la After Party-ul ”Rock Revolution Fest Bobâlna” din 22-24 august
Acum 4 ore
20:30
"Arta poate schimba vieţi”. De Bruyne scoate la licitaţie un tablou în beneficiul unei asociaţii pentru copii bolnavi # Primasport.ro
"Arta poate schimba vieţi”. De Bruyne scoate la licitaţie un tablou în beneficiul unei asociaţii pentru copii bolnavi
20:30
LIVE TEXT | FCSB - Drita, ASTĂZI, de la 21:30, pe PrimaSport.ro! Echipele de start
20:20
LIVE TEXT | FCSB - Drita, ASTĂZI, de la 21:30, pe PrimaSport.ro! Echipa de start a campioanei României # Primasport.ro
LIVE TEXT | FCSB - Drita, ASTĂZI, de la 21:30, pe PrimaSport.ro! Echipa de start a campioanei României
20:20
VIDEO | CFR nu cedează! Sinyan, din nou decisiv în drumul spre Europa League
20:10
VIDEO | CFR Cluj – Braga 1-1, live video pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Sinyan, omul de gol al ardelenilor în Europa # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Braga 1-1, live video pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Sinyan, omul de gol al ardelenilor în Europa
20:00
VIDEO | CFR Cluj – Braga 0-1, live video pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gorby deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Braga 0-1, live video pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gorby deschide scorul
19:50
Lucas Digne şi-a prelungit contractul cu Aston Villa
19:50
VIDEO | CFR Cluj – Braga 0-0, live video pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nkololo ratează o şansă bună # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Braga 0-0, live video pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nkololo ratează o şansă bună
19:40
FCSB, analizată la sânge înaintea meciului cu Drita! Marile probleme ale campioanei + Vinovatul pentru ritmul slab pe care echipa îl are pe construcţie: „Nu dă atât de multă viteză şi cursivitate” | EXCLUSIV # Primasport.ro
FCSB, analizată la sânge înaintea meciului cu Drita! Marile probleme ale campioanei + Vinovatul pentru ritmul slab pe care echipa îl are pe construcţie: „Nu dă atât de multă viteză şi cursivitate” | EXCLUSIV
19:30
VIDEO | CFR Cluj – Braga 0-0, live video pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Braga 0-0, live video pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:10
VIDEO | CFR Cluj – Braga, live video pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Braga, live video pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
18:40
CSM Bucureşti, victorie cu Nykobing în primul meci de la Cupa Dunărea
18:40
Cristian Moldoveanu va arbitra meciul Metaloglobus - Dinamo, de vineri, din Superligă # Primasport.ro
Cristian Moldoveanu va arbitra meciul Metaloglobus - Dinamo, de vineri, din Superligă
Acum 6 ore
18:20
S-a umplut paharul pentru Gigi Becali! Patronul s-a dat peste cap să îl aducă în această vară la FCSB, însă îşi pierde răbdarea cu el: „Până când?” # Primasport.ro
S-a umplut paharul pentru Gigi Becali! Patronul s-a dat peste cap să îl aducă în această vară la FCSB, însă îşi pierde răbdarea cu el: „Până când?”
18:00
OUT de la Rapid! Jucătorul intrat în dizgraţiile lui Costel Gâlcă poate semna cu altă echipă din Superliga: „Vestea este una bună” # Primasport.ro
OUT de la Rapid! Jucătorul intrat în dizgraţiile lui Costel Gâlcă poate semna cu altă echipă din Superliga: „Vestea este una bună”
17:30
Sunt doi mari favoriţi la ”Balonului de Aur 2025”
17:30
Cine îi va urma Aitanei Bonmati? Cele 30 de nominalizate pentru ”Balonul de Aur” la feminin # Primasport.ro
Cine îi va urma Aitanei Bonmati? Cele 30 de nominalizate pentru ”Balonul de Aur” la feminin
17:10
Cine sunt cei doi jucători văzuţi ca mari favoriţi la ”Balonului de Aur 2025”
17:00
„Telenovela” Andrei Raţiu s-a încheiat! Au ajuns la un acord pentru fundaşul român şi au făcut anunţul aşteptat de toată lumea # Primasport.ro
„Telenovela” Andrei Raţiu s-a încheiat! Au ajuns la un acord pentru fundaşul român şi au făcut anunţul aşteptat de toată lumea
Acum 8 ore
16:20
Rusul Karen Khachanov şi americanul Ben Shelton vor juca finala Mastersului 1000 de la Toronto # Primasport.ro
Rusul Karen Khachanov şi americanul Ben Shelton vor juca finala Mastersului 1000 de la Toronto
16:20
”În cursul zile de astăzi ar trebui să se rezolve”. Se confirmă plecarea lui Andrei Gheorghiţă la alt club din Superliga # Primasport.ro
”În cursul zile de astăzi ar trebui să se rezolve”. Se confirmă plecarea lui Andrei Gheorghiţă la alt club din Superliga
16:20
Incredibil! Sepsi riscă să piardă meciul de debut în Liga 2 la „masa verde” ! Care este motivul # Primasport.ro
Incredibil! Sepsi riscă să piardă meciul de debut în Liga 2 la „masa verde” ! Care este motivul
15:50
Balonul de Aur | Donnarumma, Martinez, Courtois, printre nominalizaţii pentru Trofeul Iaşin acordat celui mai bun portar # Primasport.ro
Balonul de Aur | Donnarumma, Martinez, Courtois, printre nominalizaţii pentru Trofeul Iaşin acordat celui mai bun portar
15:30
Luis Enrique, Hansi Flick şi Arne Slot, printre nominalizările pentru Trofeul Cruyff acordat celui mai bun antrenor din sezonul trecut # Primasport.ro
Luis Enrique, Hansi Flick şi Arne Slot, printre nominalizările pentru Trofeul Cruyff acordat celui mai bun antrenor din sezonul trecut
14:50
Transfer interesant realizat de Metaloglobus! Nou-promovata a adus un atacant cu multă experienţă în fotbalul nostru, care a anunţat că se retrage # Primasport.ro
Transfer interesant realizat de Metaloglobus! Nou-promovata a adus un atacant cu multă experienţă în fotbalul nostru, care a anunţat că se retrage
14:50
Este oficial! Alexi Pitu a semnat cu fostă echipă a lui Costel Gâlcă. Surpriză mare
Acum 12 ore
14:30
Şahul românesc, în plină ascensiune. Aur european pentru Eliza-Ioana Bădescu la doar 9 ani # Primasport.ro
Şahul românesc, în plină ascensiune. Aur european pentru Eliza-Ioana Bădescu la doar 9 ani
14:30
CFR Cluj - Braga: Avantaj de două goluri, pariu verde! Victoria vine mai repede, pe Mozzart Bet # Primasport.ro
CFR Cluj - Braga: Avantaj de două goluri, pariu verde! Victoria vine mai repede, pe Mozzart Bet
14:30
FCSB - Drita: Pe Mozzart Bet ai extra-time! Pariază LIVE 2+ în prima repriză şi îţi prelungim şansele de câştig # Primasport.ro
FCSB - Drita: Pe Mozzart Bet ai extra-time! Pariază LIVE 2+ în prima repriză şi îţi prelungim şansele de câştig
14:10
Surpriza zilei! Eric Bicfalvi, revenire de senzaţie! Fostul internaţional ajunge la clubul din Superligă aflat în criză # Primasport.ro
Surpriza zilei! Eric Bicfalvi, revenire de senzaţie! Fostul internaţional ajunge la clubul din Superligă aflat în criză
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.