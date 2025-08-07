USR ocupă Cancelaria Premierului. Bolojan a numit alți doi consilieri din partidul lui Fritz

14:40

Vedeta de televiziune Iuliana Pepene a mărturisit că s-a lovit de prejudecăți din cauza frumuseții sale. ”De cele mai multe ori”, a spus aceasta. Iuliana Pepene este prezentatoarea știrilor de dimineață de la postul de televiziune Antena 1. Telespectatorii o cunosc și din postura de concurentă la reality show-ul”America Express”, difuzat de Antena 1, acolo […]