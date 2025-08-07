Victor Ponta: „Economiile românilor sunt scoase din țară, nu vom reduce deficitul”
Gândul, 7 august 2025 22:40
În ediția din 7 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Victor Ponta a criticat dur actuala guvernare, acuzând-o că aplică o „japcă pe față” asupra economiei românești și asupra banilor adunați cu greu de populație în ultimii ani. Ponta susține că, în ciuda măsurilor fiscale dure luate în 2025, deficitul bugetar continuă […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Mirel Palada a lansat un atac dur la adresa propagandei anticomuniste din anii 90, susținând că o mare parte din generația sa a fost manipulată și a ajuns să-și piardă respectul față de România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Mirel Palada a afirmat că mulți oameni din […]
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, s-a ÎNTÂLNIT la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Ce au discutat cei doi oficiali # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au discutat joi, la Kiev, despre o colaborare mai puternică în domeniul militar, dar și economic. „M-am întâlnit astăzi la Kiev cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. I-am transmis un nou mesaj de susținere a României. Ucraina luptă cu curaj și pentru securitatea și libertatea României […]
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Liviu Dragnea, Ion Cristoiu, Mirel Palada și Dan Dungaciu. Într-o săptămână încarcată de divergențe profunde între partide, profesorul Dan Dungaciu analizează fractura din societatea românească, adâncirea divergențelor la nivel uman, aruncarea cu etichete către societatea civilă, Ion Cristoiu, aprigul contestatar al fostului […]
Tragedie în Kenya, unde 6 persoane au murit și 2 sunt grav rănite după ce un avion ambulanță s-a prăbușit peste mai multe case în capitala Nairobi # Gândul
Cel puţin şase persoane au murit şi două sunt grav rănite în Kenya după ce un avion ambulanţă s-a prăbuşit, joi după-amiază, peste mai multe case de la periferia capitalei Nairobi, potrivit autorităţilor locale, citate de Agerpres. „Am pierdut patru persoane, între care pilotul. În casa pe care a căzut există răniţi grav şi două […]
CFR Cluj a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 1-2 (1-1), în fața formației portugheze Sporting Braga, în prima manşă a turului al treilea de calificare în Liga Europa. Returul are loc în Portugalia, joi 14 august. Au înscris: Sinyan 30 / Gorby 17, 50. Au fost prezenți 10.383 de fani la partida din […]
Kelly Clarkson, îndurerată! Brandon Blackstock, fostul soț al artistei, a murit la doar 48 de ani # Gândul
Brandon Blackstock, fostul soț al celebrei cântărețe Kelly Clarkson, a murit la 48 de ani, după o luptă grea cu cancerul. Impresarul – care a fost căsătorit timp de zece ani cu Kelly Clarkson, înainte de divorțul din 2022, a pierdut lupta cu o formă de cancer, la doar 48 de ani, scrie eonline.com. Cu […]
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, joi seară, că nu poate ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătează o stimă de sine, el referindu-se la fostul şef al Centrului de Arşi de la Floreasca din Bucureşti, care l-a acuzat public pe demnitar că i-a pătat imaginea. În context Ministrul Sănătății i-a cerut public demisia șefului […]
„Nu știu ce decide Guvernul”. Este comentariul lui Traian Băsescu referitor la vila de protocol ce urmează a-i fi atribuită fostului președinte al României. Guvernul are pe ordinea de zi, în ședința de vineri, un proiect de hotărâre prin care i se atribuie lui Traian Băsescu o locuinţă de protocol. Este vorba despre imobilul din […]
Premierul Cambodgiei l-a nominalizat pe TRUMP la Premiul Nobel pentru Pace/ Intervenția președintelui SUA „a fost vitală” în evitarea conflictului # Gândul
Premierul Cambodgiei, Hun Manet, a anunțat, joi, că l-a nominalizat pe Donald Trump, președintele SUA, la Premiul Nobel pentru Pace, lăudându-i capacitățile „extraordinare” de lider, în ceea ce privește oprirea conflictului dintre Phnom Penh și Bangkok. Hun Manet a transmis mesajul pe rețelele sale de socializare, alături de o scrisoare trimisă Comitetului Nobel norvegian, salutând […]
Netanyahu vrea controlul total asupra FÂȘIEI GAZA /Liderul israelian intenționează să transfere puterea unei „guvernări civile” # Gândul
Israelul intenționează să preia în totalitate controlul asupra teritoriului palestinian Fâșia Gaza, dar să transfere ulterior guvernarea unor forțe arabe, anunță premierul Benjamin Netanyahu, deși Statele Unite par să se opună inițiativei. ”Intenționăm să preluăm controlul asupra Fâșiei Gaza, pentru a putea restabili securitatea, pentru a elimina grupul Hamas, pentru a permite populației Fâșiei Gaza […]
USR ocupă Cancelaria Premierului. Bolojan a numit alți doi consilieri din partidul lui Fritz # Gândul
Oana Alexandra Cambera și Andrei Răzvan Lupu, foști deputați USR, au fost numiți în funcţia de consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului. Decizia fost semnată Premier și publicată, joi, în Monitorul Oficial, informează Agerpres. Ambii au fost, anterior, deputaţi în legislatura 2020-2024, aleşi pe listele Alianţei USR-PLUS. Deciziile vor intra în vigoare începând cu data […]
Actorul Dean Cain, cunoscut pentru rolul din serialul TV „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, devine agent ICE: „Vreau să protejez ţara” # Gândul
Celebrul actor Dean Cain, care l-a interpretat pe Superman în serialul TV „Lois & Clark: The New Adventures of Superman” între 1993 şi 1997, a declarat că urmează să fie înrolat ca agent al agenţiei americane ICE (Immigration and Customs Enforcement/Agenția pentru Imigrări și Vămi). Cain a declarat, într-un interviu acordat postului Fox News, că […]
În atenția turiștilor români. RECHINI de mari dimensiuni filmați în zona costieră a Turciei, Bodrum și Alania! # Gândul
În atenția turiștilor români, cazurile aparițiilor rechinilor de mari dimensiuni în aproprierea plajelor Mediteranei din zona stațiunilor turcești preferate s-au înmulțit. Din imagini se distinge ditamai prădătorul vânând în zona costieră. Autoritățile nu au comunicat specia, doar au tras un semnal de alarmă. Alarmă pe litoralul turcesc, într-o stațiune frecventată și de români. Zeci de […]
Unde era Nicușor Dan în timpul funeraliilor fostului președinte. N-a vrut să dea ochii cu Ion Iliescu, nici pe ultimul drum al acestuia # Gândul
Ceremonia dedicată fostului șef de stat, trecut la cele veșnice, Ion Iliescu, n-a reușit să îl înduplece pe președintele Nicușor Dan să-și facă apariția cu o lumânare, la căpătâiul defunctului. Pe 5 august, s-a postat doar un mesaj pe pagina de Facebook a Administrației Prezidențiale. De atunci, toată lumea se întreabă pe unde umblă președintele, […]
Fostul club Bellagio, aflat chiar în centrul stațiunii Mamaia, arde în aceste momente. Fumul se vede de la kilometrii distanță. Deocamdată nu sunt rapotate victime. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați să intervină astăzi, 7 august 2025 la un incendiu izbucnit la fostul club Belagio din […]
Președintele Braziliei nu își propune să discute cu Trump despre TAXELE vamale/ „Nu există încă o coordonare în cadrul BRICS, dar va exista” # Gândul
Președintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat că nu își propune să discute cu președintele SUA, Donald Trump, în contextul în care noile tarife de 50% au intrat în vigoare, miercuri. „În ziua în care intuiția mea îmi va spune că Trump este gata să vorbească, nu voi ezita să-l sun. Dar astăzi, […]
Analistul Ștefan Popescu: „Ilie Bolojan a făcut o figură frumoasă (la funerariile lui Ion Iliescu)” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul de politică externă Ștefan Popescu a salutat prezența Premierului în exercițiu al României la funerariile lui Ion Iliescu. Ilie Bolojan a făcut o figură frumoasă, consideră Popescu, spre deosebire de Președintele Nicușor Dan. Emisiunea integrală aici. Domnul Ilie Bolojan a dat un cum să spun, a făcut o […]
Președintele Nicușor Dan, dispărut de câteva zile. N-a vrut să dea ochii cu Ion Iliescu, nici pe ultimul drum al acestuia # Gândul
Ceremonia dedicată fostului șef de stat, trecut la cele veșnice, Ion Iliescu, n-a reușit să îl înduplece pe președintele Nicușor Dan să-și facă apariția cu o lumânare, la căpătâiul defunctului. Pe 5 august, s-a postat doar un mesaj pe pagina de Facebook a Administrației Prezidențiale. De atunci, toată lumea se întreabă pe unde umblă președintele, […]
ZODIACUL chinezesc de vineri, 8 august 2025. Este o zi solicitantă pentru Bivoli ș una plină de surprize pentru Oaie, iar Tigrul va fi dezamăgit # Gândul
Zodiacu chinezesc pentru vineri, 8 august 2025, aduce niște răspunsuri importante pentru Dragoni, Calul ar trebui să fie mai atent la oameni, iar Maimuța să nu ia decizii pripite. Cocoșul trebuie să fie și el atent la bani. De asemenea, se anunță o reușită importantă pentru Șobolan, potrivit Fanatik. Șobolan O să bifezi o reușită […]
Procuratura Republicii Moldova detaliază stadiul procedurii de EXTRĂDARE a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă. Ce pași mai trebuie făcuți # Gândul
Procuratura de peste Prut a transmis, joi, că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în desfășurare. Procurorii moldoveni au anunțat că mențin o comunicare constantă cu autoritățile competente din Grecia, subliniind în mod repetat complexitatea dosarelor penale în care acesta are calitatea de învinuit, importanța esențială a extrădării pentru buna […]
Doru Bușcu afirmă la Ai Aflat Gândul Exclusiv că execuția lui Nicolae Ceaușescu a fost o farsă judiciară. Dar, în contextul respectiv, Ceaușescu, viu, ar fi putut putut răsturna situația, mai ales dacă s-ar fi putut adresa clasei muncitoare, Securității și Armatei fidele. Rezultă din comentariul analistului că a fost soluția corectă a momentului. Emisiunea […]
Tragerile LOTO de joi, 7 august 2025. Reportul la Loto 6/49 la categoria I este de peste 3,73 milioane de euro # Gândul
Joi, 7 august 2025, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri Loto vor avea loc duminică, 10 august 2025. La tragerile loto de duminică, 3 august 2025, Loteria Română a acordat 25.496 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei. Numerele […]
PRO TV ar putea readuce un vechi serial pe micile ecrane. Nostalgicii după anii 2000 ar putea fi încântați, cu toate că sunt două probleme # Gândul
PRO TV caută să aibă audiențe cât mai mari după serialul eșuat „Scara B”. Producătorii speră să își revină cu o veche producție reambalată, una care i-ar putea încânta pe nostalgicii după anii 2000. „Ciorba reîncălzită are gust pentru producătorii PRO TV. Nu de alta, dar se pare că au scos de la naftalină o […]
Moscova și New Delhi își exprimă angajamentul de a-și consolida PARTENERIATUL strategic/ India continuă să achiziționeze petrol rusesc # Gândul
Rusia și India și-au consolidat, joi, parteneriatul strategic, în cadrul discuțiilor bilaterale pe teme de securitate, după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va crește tarifele la importurile indiene din cauza achizițiilor de petrol rusesc. Consilierul indian pentru securitate națională, Ajit Doval, s-a întâlnit cu secretarul Consiliului de Securitatea al Rusiei, Serghei Șoigu, […]
Invitat în emisiunea Ai aflat cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a declarat că fostul președinte Ion Iliescu era o personalitate înzestrată cu simțul umorului și că a demonstrat acest aspect în cadrul Balului Cațavencu, acolo unde a și ținut un discurs memorabil. Urmărește aici emisiunea integrală. Întrebat despre Ion Iliescu, Doru Bușcu a precizat faptul […]
Vladimir Putin sugerează că SUMMITUL cu Trump ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite /„Ambele părți au manifestat interes” # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnalat, joi, că summitul cu omologul său american, Donald Trump, ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite, liderul de la Kremlin sugerând că ar accepta, în anumite condiții, și o întâlnire cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Întrebat cine a propus summitul Rusia-SUA, Vladimir Putin a declarat că delegațiile ambelor […]
Guvernul analizează vineri proiectul de lege al pensiilor private. Propunerile vizează opțiunea de retragere programată a banilor # Gândul
Proiectul de lege de plată a pensiilor private va fi discutat, vineri, de către guvernanți. În acest context, se împlinesc și 17 ani de la înființarea Pilonului II din România. Participanții la pensiile private și facultative pot retrage fie toată suma, cu impozit pe câștig și contribuție la sănătate (CASS) pe toată suma (pe diferența […]
Doru Bușcu: „Salutul lui Băsescu a fost adecvat și original. Eu presupun că Iliescu a avut relații cu RUSIA” # Gândul
Invitat în emisiunea Ai aflat cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a analizat portretele politice ale foștilor președinți Traian Băsescu și Ion Iliescu. Bușcu a subliniat spontaneitatea și instinctul politic al lui Băsescu, în contrast cu enigma istorica reprezentată de Iliescu. Urmărește aici emisiunea integrală. Doru Bușcu a conturat portretul fostului președinte Traian Băsescu și l-a […]
Cât de importante sunt infrastructura și tehnologia într-un oraș INTELIGENT și care este rolul lor # Gândul
Un oraș folosește tehnologia pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor, eficiența serviciilor publice și durabilitatea mediului. Într-un astfel de oraș, infrastructura joacă un rol esențial, nu doar în sensul tradițional, ci și în ceea ce privește integrarea tehnologiei moderne, precum senzori, rețele de date și sisteme automatizate. Nevoia de infrastructură inteligentă devine tot mai presantă […]
Mihaela Rădulescu, îndurerată la o săptămână de la înmormântarea lui Felix Baumgartner: „Să nu vă pese niciodată de ceea ce cred alții” # Gândul
Fosta realizatoare tv Mihaela Rădulescu a publicat, joi, un mesaj emoționant, la o săptămână după înmormântarea partenerului ei de viață, Felix Baumgartner. Mihaela Răduleascu a postat pe rețelele de socializare un fragment dintr-o filmare făcută alături de bărbatului iubit, care este la volan și cântă împreună piesa „Walkin In The Sunshine” (”Mergând prin razele soarelui […]
Nina Iliescu, PRIMUL mesaj public: „Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele” # Gândul
Nina Iliescu, 95 de ani, nu a participat la funeraliile fostului soț, însă a transmit joi un mesaj chiar pe blogul lui Ion Iliescu. „În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile […]
Liviu DRAGNEA, după înmormântarea lui Ion Iliescu: Nicio altă figură politică nu a cutremurat la fel de tare societatea # Gândul
Liviu Dragnea spune că Ion Iliescu a fost „un om care a influențat soarta României în momentele grele în care democrația încerca să se nască din ruinele comunismului și dintr-o revoluție care e încă dezbătută”. „Nicio altă figură politică nu a cutremurat la fel de tare societatea și morala în acei ani de după căderea […]
Ella Vișan, una dintre concurentele de la „Insula Iubirii”, i-a cerut SCUZE mamei sale pentru ipostazele în care a apărut în cadrul show-ului # Gândul
Ella Vișan, una dintre concurentele de la show-ul „Insula Iubirii”, difuzat de Antena 1, a postat un mesaj pentru mama sa pe rețelele de socializare, char în timp ce se difuza emisiunea pe micile ecrabe. Astfel, ea a ținut să îi ceară scuze mamei sale, prin intemediul unei confesiuni, pentru ipostazele în care a apărut […]
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în BEST OF Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
Traian Băsescu își recapătă drepturile de fost președinte. Guvernul îi dă o vila RA-APPS, după decizia CCR # Gândul
Fostul președinte Traian Băsescu urmează să primească, vineri, locuința de protocol din partea RA-APPS, potrivit unor surse guvernamentale. Decizia vine după ce Curtea Constituțională a dat câștig de cauză fostului președinte în procesul intentat statului român, prin care a contestat pierderea privilegiilor prezidențiale. Traian Băsescu urmează să primească înapoi și indemnizația lunară în calitate de […]
Din seria gafelor în contextul decesului lui Ion Iliescu, o jurnalistă TVR „a botezat” Spitalul Agrippa Ionescu. Ce nume i-a dat unității medicale # Gândul
În zilele agitate dinaintea și de după decesul fostului președinte al României, un alt reporter de televiziune a gafat în direct, pe lângă cel care l-a declarat decedat pe actualul șef al statului. Numele Spitalul Agrippa Ionescu, unde a fost internat fostul președinte Ion Iliescu în ultimele zile de viaţă le-a dat de furcă reporterilor […]
Kremlinul acuză „oponenții” Moscovei că încearcă „să dezinformeze” conducerea SUA/ „Poziția Rusiei va fi transmisă președintelui TRUMP” # Gândul
Oponenții Rusiei încearcă să perturbe și să dezinformeze conducerea americană, în contextul desfășurării discuțiilor dintre Moscova și Washington, a declarat Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui Vladimir Putin. „Va urma un dialog foarte important cu Statele Unite în diverse domenii. Mulți dintre oponenții Rusiei încearcă să perturbe acest dialog, să-l împiedice, să dezinformeze conducerea SUA […]
Un adult și un copil, electrocutați într-o piscină gonflabilă în Sibiu. Cei doi, aflați în stop cardio-respirator, sunt resuscitați de SMURD # Gândul
Un bărbat de 43 de ani şi un copil de nouă ani sunt în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat, joi după-amiază, într-o piscină gonflabilă, în localitatea Cârţa din judeţul Sibiu. Echipaje ale ISU şi SAJ intervin pentru a-i resuscita pe cei doi, fiind solicitate două elicoptere SMURD în sprijin. ”Astăzi, prin apel 112, […]
Filiala din Paris a companiei aeriene El Al a fost vandalizată /Ambasadorul israelian: „Este un act de TERORISM” # Gândul
Guvernul Benjamin Netanyahu a condamnat vehement, joi, actele de vandalism care au vizat filiala din Paris a companiei aeriene israeliene El Al, iar ambasadorul israelian s-a deplasat la fața locului. ”Condamnăm vehement actele de vandalism produse la sediul din Paris al companiei El Al. Ambasadorul israelian, Joshua Zarka, s-a deplasat la fața locului după ce […]
Fostul președinte Traian Băsescu urmează să primească, vineri, locuința de protocol din partea RA-APPS și toate drepturile care i se cuvin în calitate de fost șef al statului, potrivit unor surse guvernamentale. Decizia vine după ce Curtea Constituțională a dat câștig de cauză fostului președinte în procesul intentat statului român, prin care a contestat pierderea […]
Un fost premier avertizează: Nivelul de SĂRĂCIE din Marea Britanie a revenit la cel de acum 60 de ani. „Numărul copiilor săraci crește constant” # Gândul
Marea Britanie nu a mai cunoscut un nivel de sărăcie ca cel de acum de 60 de ani, afirmă fostul premier britanic Gordon Brown. Brown a făcut un apel la premierul Keir Starmer să elimine plafonul pe alocații oferite familiilor cu mai mult de doi copii, în cadrul următoarei planificări a bugetului. Fostul premier a […]
Cine a organizat și cât A COSTAT oficial înmormântarea lui Ion Iliescu. Cui i-au fost împărțite cele 20 de pachete de pomană # Gândul
Înmormântarea fostului președinte al României a fost organizată de o firmă bine conectată din Capitală, și care, din informațiile Gândul, deține monopolul pe o nișă relevantă a serviciilor funerare. Firma care a organizat înmormântarea lui Ion Iliescu se numește BELIGI, cu sediul în București, potrivit informațiilor Gândul. Ion Iliescu a fost înmormântat, joi, cu onoruri […]
Pagina „Corupția ucide” organizează joi, în Piața Universității, de la ora 19.00, „un moment de reflecție critică și comemorare a victimelor represiunii din iunie 1990”. Evenimentul îmbracă haina unui protest, ca reacție la instituirea zilei de doliu național în memoria fostului lider social-democrat Ion Iliescu. „Statul a decretat joi, 7 August zi de doliu național […]
Șeful armatei israeliene susține că își va menține o poziție fermă/ „Nu ne confruntăm cu chestiuni teoretice, ci cu PROBLEME de viață și de moarte” # Gândul
Șeful armatei israeliene, Eyal Zamir, a declarat, joi, că va continua să se exprime „fără teamă” și într-un mod „profesional”, conform unui comunicat. „Vom continua să ne exprimăm poziția fără teamă, pragmatic, independent și profesional”, a declarat generalul-locotenent Eyal Zamir conducerii armatei israeliene. Presa israeliană și-a exprimat reticența față de presupusul plan al Guvernului premierului […]
Bacăul oferă sprijin pentru sinistrații din Broșteni. 5 tiruri cu ajutoare și 800.000 lei sprijin financiar/ „Solidaritatea nu are culoare politică” # Gândul
Un convoi umanitar format din cinci tiruri și mai multe camioane, pline cu materiale de construcții și electrocasnice, a ajuns joi după-amiază în orașul Broșteni, puternic afectat de inundații. Sprijinul vine din județul Bacău, în urma unei mobilizări rapide din partea autorităților locale și a parlamentarilor PSD, anunță șeful Consiliului Județean (CJ) Suceava, social-democratul Gheorghe […]
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu, după înmormântare. Oamenii își fac selfie cu crucea fostului președinte # Gândul
Ion Iliescu a fost înmormântat astăzi, 7 august 2025, la Cimitirul Ghencea III, în prezența familiei și a prietenilor. Avem primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu, după înmormântare. Din câte se poate vedea pe imaginile video, oamenii își fac selfie cu crucea fostului președinte. Este zi de doliu național, joi, în România. Ion […]
Ciprian Ciucu: Plecarea dintre noi a Steluței Coposu închide un capitol din istoria recentă # Gândul
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu a transmis un mesaj emoționant în memoria Steluței Rodica Coposu, sora cea mai mică a lui Corneliu Coposu. „Plecarea dintre noi a Steluței Coposu închide un capitol din istoria recentă – ultimul martor direct al unei familii care a însemnat onoare, suferință și demnitate în istoria României. Să le fim recunoscători […]
Fostul președinte Ion Iliescu a fost înmormântat, joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Ghencea Militar III, la capătul a două zile de funeralii de stat. La finalul slujbei religioase, cei prezenți au primit pungi cu alimente, conform obiceiurilor ortodoxe. În semn de pomenire și respect pentru cel care a condus România în primii ani de […]
