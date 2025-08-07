Rusia a construit un motor cu plasmă capabil să ajungă pe Marte în 30 de zile. Invenția devine o „amenințare” pentru SpaceX
Fanatik, 7 august 2025 22:30
Rusia este pregătită să ia fața SpaceX. Cum funcționează motorul cu plasmă dezvoltat de cercetători, care promite că ajunge pe Marte într-o lună.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
22:40
Biletul zilei la pariuri de vineri, 8 august 2025, poate aduce un câștig de 365 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Zweite Bundesliga
22:40
Dan Petrescu, scandal-monstru după CFR Cluj – Braga 1-2: „Să mă suspende 10 etape, n-am văzut așa arbitraj”. Nu și-a iertat nici jucătorii: „Am luat gol de divizia C!” # Fanatik
CFR Cluj a pierdut cu 1-2 în fața celor de la Braga manșa tur a turului 3 preliminar UEFA Europa League. Cum a reacționat antrenorul Dan Petrescu.
22:30
Moment special la Universitatea Craiova – Spartak Trnava. Artistul care a făcut spectacol la „Românii au talent” i-a încântat pe olteni. Video # Fanatik
Înainte de startul partidei Universitatea Craiova - Spartak Trnava, artistul Ion Popa a cântat împreună cu suporterii imnul formației din Bănie.
22:30
Rusia a construit un motor cu plasmă capabil să ajungă pe Marte în 30 de zile. Invenția devine o „amenințare” pentru SpaceX # Fanatik
Rusia este pregătită să ia fața SpaceX. Cum funcționează motorul cu plasmă dezvoltat de cercetători, care promite că ajunge pe Marte într-o lună.
Acum 15 minute
22:20
Coșmar pentru fanii FCSB! Returul cu Drita din Europa League nu se vede la TV: „Doar pe Voyo” # Fanatik
Fanii celor de la FCSB au primit o nouă veste proastă, chiar în timpul meciului tur cu Drita din Europa League! Returul din Kosovo va fi doar pe Voyo
22:20
Video. Elicopter prăbușit pe o barjă de pe râul Mississippi, în SUA. Două persoane au murit # Fanatik
Tragedie în SUA. Două persoane și-au pierdut viața după ce un elicopter s-a prăbușit peste o barjă de pe râul Mississippi
Acum 30 minute
22:10
Nebunie la CFR Cluj – Braga! A trecut de stewarzi și a pătruns pe gazon pentru un selfie cu fostul atacant al Barcelonei # Fanatik
Spaniolul Pau Víctor, fotbalistul transferat de Braga de la Barcelona, a debutat în Gruia contra CFR-ului. Imagini fabuloase de pe stadionul ardelenilor.
Acum o oră
21:50
Guvernul pregătește schimbări care vizează pensiile private. Află ce sumă vor putea retrage, în fiecare lună, viitorii pensionari
21:50
Prezență specială pe Arena Națională! A venit de la 1200 de kilometri pentru a-și vedea preferatul la FCSB – Drita: „Sper să pot să am autograful lui” # Fanatik
Meciul FCSB - Drita de joi seară din preliminariile Europa League a avut parte și de o prezență cu totul specială în tribune. Despre cine este vorba
Acum 2 ore
21:30
Dennis Politic, făcut „pachet” chiar înainte de FCSB – Drita: „Toată lumea e obosită. Să se gândească dacă vrea să facă performanță sau nu” # Fanatik
Un membru al „Generației de Aur” l-a criticat pe Dennis Politic, care a avut evoluții dezamăgitoare după transferul la FCSB.
21:30
Cu cine joacă CFR Cluj în play-off-ul UEFA Conference League. Ce adversar îi așteaptă pe „feroviari” dacă vor fi eliminați de SC Braga # Fanatik
CFR Cluj a fost învinsă în prima manșă a „dublei” cu Braga din Europa League, așadar o trecere în Conference League pare probabilă. Pe cine ar întâlni „feroviarii” în play-off.
21:10
Tragedie în Dâmbovița, după ce un tractor s-a răsturnat. Un bărbat a murit pe loc, iar alte trei persoane au fost rănite # Fanatik
Un accident grav a avut loc în Dâmbovița, după ce un tractor s-a răsturnat. Din nefericire, un bărbat a murit pe loc, iar alte trei persoane au fost rănite
21:10
Fanatik SuperLiga, vineri, 8 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o ediție specială dedicată cupelor europene # Fanatik
Fanatik SuperLiga programează o nouă ediție incendiară vineri, 8 august, ora 12:00. Horia Ivanovici are invitați de calibru după meciurile din cupele europene.
21:10
Dumitru Dragomir, discurs fără precedent despre magistrați și despre doctori: „Praful se va alege de țara asta” # Fanatik
Dumitru Dragomir s-a revoltat față de măsurile impuse de Guvern față de magistrați și doctori. Omul de afaceri susține pensiile speciale
20:50
Ministrul de externe, întâlnire cu Volodimir Zelenski la Kiev. Oana Țoiu a dezvăluit ce subiecte au fost discutate # Fanatik
Ministrul de externe, Oana Țoiu, a mers în vizită la Kiev, acolo unde s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski. Ce au discutat cei doi
20:50
Incredibil! Cu ce au dat în nas suporterii FCSB care au venit la Arena Națională pentru meciul cu Drita. Foto # Fanatik
Suporterii FCSB-ului care au venit pe Arena Națională pentru meciul cu Drita au avut parte de o surpriză. Ce au găsit în curtea stadionului
20:40
Călăul FCSB-ului o avertizează pe campioana României înaintea meciului din Europa League: „E un loc nebun!”. Video # Fanatik
Fotbalistul care a îngenuncheat recent FCSB, avertisment pentru campioana României! Ce a spus despre posibila dublă cu Aberdeen din Europa League
20:40
Dan Petrescu a turbat de furie în prima repriză din CFR Cluj - Braga. Ce l-a enervat de această dată pe antrenorul ardelenilor
Acum 4 ore
20:20
Misterul scrisorii pe care Ion Iliescu i-a strecurat-o în buzunar lui Virgil Măgureanu, cu zece luni înainte de Revoluție. Ca în filmele de spionaj: ”E obiectul unei legende” # Fanatik
Mărturia lui Virgil Măgureanu: cum a fost blocat mesajul radical prin care Ion Iliescu a încercat să declanșeze debarcarea lui Nicolae Ceaușescu încă din martie 1989.
20:10
Bannerul afișat de galeria lui CFR Cluj în timpul momentului de reculegere de la meciul cu Braga. Video # Fanatik
Meciul CFR Cluj - Braga a început cu un moment de reculegere. Ce mesaj au afișat fanii din galeria echipei din Gruia, „Peluza Vișinie”
20:00
Video. Incendiu de proporții în Mamaia, la un fost club foarte popular. Fumul gros se vede de pe plajă # Fanatik
Un incendiu de proporții a izbucnit în Mamaia, joi, la un fost club din stațiune. Autoritățile au intervenit rapid pentru a stinge flăcările
20:00
DON Giovanni, vineri, 8 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik # Fanatik
Noua producție de top marca FANATIK revine vineri, 8 august, de la ora 10:30. Este vorba despre „DON Giovanni”, unde Horia Ivanovici va fi față în față cu Ioan Becali
19:50
Misiune contracronometru în Maramureș: un copil de șapte ani a fost mușcat de un șarpe. A fost solicitat un elicopter SMURD # Fanatik
Salvamontiștii din Maramureș au avut parte de o misiune contracronometru. Un băiețel de șapte ani a avut nevoie de ajutor după ce a fost mușcat de un șarpe
19:40
Ștefan Târnovanu a încercat să descifreze ce se întâmplă cu FCSB: „Am vorbit între noi. Nu e deloc ok” # Fanatik
Înaintea meciului FCSB - Drita, Ștefan Târnovanu a vorbit despre eșecurile suferite de campioana României în startul actualului sezon.
19:40
Wizz Air anunță reluarea rutelor către o destinație importantă printre români. De unde vor fi zborurile și ce alte curse apar # Fanatik
Compania Wizz Air va relua zborurile spre o destinație importantă printre români, dar va introduce și rute noi în curând
19:20
Tânăra amenințată cu moartea de tată, mărturie șocantă despre teroarea trăită încă din copilărie: „Am fugit de acasă la 18 ani ca să scap!” # Fanatik
Tânăra amenințată cu moartea de tată face confesiuni emoționante despre anii de abuz și teroare la care a fost supusă. Bărbatul violent a fost reținut, iar ancheta continuă.
19:20
Emoții înainte de CFR Cluj – Braga! Probleme cu VAR-ul în Gruia: se lucrează deja de un sfert de oră! # Fanatik
Emoții înaintea startului partidei dintre CFR Cluj și Sporting Braga, din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Ce probleme s-au sesizat la sistemul VAR.
19:10
Cristi Manea a plecat la Barcelona! Șefii Rapidului, luați prin surprindere: „Eu știam că e în România” # Fanatik
Cristi Manea a plecat la Barcelona după meciul dintre Rapid și FC Botoșani. Cum au reacționat cei din conducerea clubului giuleștean.
19:00
Alexandru Băluță, surprins într-un loc total neașteptat în ziua meciului FCSB – Drita. Foto # Fanatik
Alexandru Băluță a plecat din București! Unde a fost surprins mijlocașul roș-albaștrilor în ziua meciului FCSB - Drita din Europa League
18:40
FCSB – Drita, live video în prima manșă a turului 3 UEFA Europa League. Roș-albaștrii vor să-și „spele păcatele” în noua competiție. Cum arată primul 11 al lui Elias Charalambous # Fanatik
FCSB o va întâlni pe Drita în turul 3 preliminar UEFA Europa League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul și adversarul roș-albaștrilor din competiția europeană.
18:40
Panică la o gospodărie din județul Constanța. Jandarmii au intervenit pentru a captura un șarpe de peste un metru # Fanatik
Un șarpe de peste un metru lungime a produs panică la o gospodărie din Constanța. Jandarmii au intervenit pentru a captura reptila
18:40
Universitatea Craiova – Spartak Trnava, live video turul 3 preliminar UEFA Conference League. Oltenii, în căutarea unei noi victorii în cupele europene # Fanatik
Universitatea Craiova - Spartak Trnava va avea loc în prima manșă a turului 3 preliminar UEFA Conference League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul din Bănie.
Acum 6 ore
18:30
WTA Cincinnati 2025. Sorana Cîrstea – Donna Vekic se joacă acum. Start excelent pentru româncă # Fanatik
Trei românce iau startul pe tabloul principal al turneului WTA de la Cincinnati. Pe FANATIK.ro ești la curent cu cele mai importante informații de la competiția din SUA.
18:30
Un tânăr de 25 de ani din Timișoara s-a aruncat de la etajul patru. Ce l-a împins la acest gest # Fanatik
Un tânăr de 25 de ani din Timișoara s-a aruncat de la etajul patru al unui bloc. Ce l-a făcut pe acesta să recurgă la un astfel de gest extrem
18:30
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit din plin de animal cu o viteză de peste 50 de km/h # Fanatik
Un milionar a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul era totodată și vânător, însă finalul lui a fost unul de-a dreptul teribil.
18:10
Lună Plină pe 9 august! Camelia Pătrășcanu anunță reușite și oportunități pentru aceste zodii # Fanatik
Luna Plină de pe 9 august aduce surprize, dar și câteva reușite pentru zodii. Camelia Pătrășcanu vine cu vești interesante.
18:10
Cristi Borcea, mesaj pentru Gigi Becali după ce a ratat Liga Campionilor: ”Mie mi-au scos inima la 42 de ani!” # Fanatik
Gigi Becali a ratat prezența în Liga Campionilor cu FCSB, iar finul său Cristi Borcea i-a transmis un mesaj la FANATIK SUPERLIGA.
18:00
Traian Băsescu va primi din nou vilă de la stat și indemnizație lunară, după ce CCR i-a redat privilegiile pierdute # Fanatik
Traian Băsescu va primi din nou vilă de protocol, după ce CCR a decis să retragerea privilegiilor de fost președinte al României a fost neconstituțională.
18:00
Cristela, soția lui Călin Georgescu, subiect de controverse din cauza sprâncenelor. Ce spun medicii esteticieni despre intervenție: ”Este un botox total nereușit” # Fanatik
Transformarea estetică a Cristelei a fost taxată de medicul Victor Schwartz. Soția lui Călin Georgescu este luată în vizor din cauza “efectului Spock” de la nivelul sprâncenelor.
17:50
FCSB urmează să întâlnească campioana din Kosovo în turul al treilea din Europa League, însă rezultatele recente îi fac pe fani să fie pesimiști înaintea dublei
17:40
August este rezervat celui mai zgomotos turneu de rotiri din această vară – iar MaxWin te invită să îți revendici partea din petrecere, cu 10.000 RON pe masă, gata să fie câștigați! Festival Vibes aduce […]
17:40
De ce a renunțat CFR Cluj la momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu la meciul cu Braga # Fanatik
La meciul dintre CFR Cluj și Sporting Braga va exista un moment de reculegere, dar nu în memoria lui Ion Iliescu. Care este motivul invocat de Cristi Balaj.
17:30
Mesajul transmis de Nina Iliescu în ziua în care Ion Iliescu a fost înmormântat: “Pentru mine e o imensă durere” # Fanatik
Nina Iliescu, mesaj în ziua în care Ion Iliescu a fost condus pe ultimul drum. Află ce a transmis soția fostului președinte
17:20
Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Ion Iliescu. Cum au colaborat cei doi pentru a obține bani pentru baronii PSD # Fanatik
Ce legătură a existat între Călin Georgescu și fostul președinte, Ion Iliescu. De ce nu a ieșit liderul suveranist cu un mesaj după decesul lui Iliescu
17:10
Horoscop zilnic pentru vineri, 8 august 2025. Taurii au probleme în familiei, iar Balanțele trebuie să facă o alegere importantă.
17:10
Eliza Bădescu a reușit o performanță uluitoare la Campionatului European de Tineret la șah Rapid și Blitz. Micuța de doar 9 ani, aur la sportul minții
17:00
Viorica Dăncilă, din nou o gafă virală. Ce a spus la funeraliile lui Iliescu: „Să vorbim la nimeni…” # Fanatik
Viorica Dăncilă, gafă de exprimare la funeraliile lui Ion Iliescu: „Voi fi întotdeauna prezentă atunci când sunt evenimente neplăcute”. Ce a mai transmis fosta șefă PSD.
17:00
Transferul lui Andrei Rațiu a fost anunțat oficial de Rayo Vallecano în cursul zilei de joi! Fundașul dreapta român continuă în Spania
17:00
Un bărbat și un copil, găsiți inconștienți lângă o piscină gonflabilă, în județul Sibiu. Au intervenit două elicoptere SMURD # Fanatik
Intervenție SMURD după ce un bărbat și un copil au fost descoperiți inconștienți lângă o piscină gonflabilă, în județul Sibiu. Află ce s-a întâmplat
16:50
Prima declarație a criminalului din Arad! Ce a putut să spună călăul în fața jurnaliștilor: ”Nu judec…” # Fanatik
Criminalul din Arad, care și-a ucis fosta iubită, a făcut primele declarații după ce a fost reținut. Cum a reacționat acesta la întrebările jurnaliștilor
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.