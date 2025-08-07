Moment special la Universitatea Craiova – Spartak Trnava. Artistul care a făcut spectacol la „Românii au talent” i-a încântat pe olteni. Video

Fanatik, 7 august 2025 22:30

Înainte de startul partidei Universitatea Craiova - Spartak Trnava, artistul Ion Popa a cântat împreună cu suporterii imnul formației din Bănie.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 5 minute
22:30
Moment special la Universitatea Craiova – Spartak Trnava. Artistul care a făcut spectacol la „Românii au talent” i-a încântat pe olteni. Video Fanatik
Înainte de startul partidei Universitatea Craiova - Spartak Trnava, artistul Ion Popa a cântat împreună cu suporterii imnul formației din Bănie.
22:30
Rusia a construit un motor cu plasmă capabil să ajungă pe Marte în 30 de zile. Invenția devine o „amenințare” pentru SpaceX Fanatik
Rusia este pregătită să ia fața SpaceX. Cum funcționează motorul cu plasmă dezvoltat de cercetători, care promite că ajunge pe Marte într-o lună.
Acum 10 minute
22:40
Biletul zilei la pariuri, vineri, 8 august 2025. Câștig de 365 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 8 august 2025, poate aduce un câștig de 365 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Zweite Bundesliga
22:40
Dan Petrescu, scandal-monstru după CFR Cluj – Braga 1-2: „Să mă suspende 10 etape, n-am văzut așa arbitraj”. Nu și-a iertat nici jucătorii: „Am luat gol de divizia C!” Fanatik
CFR Cluj a pierdut cu 1-2 în fața celor de la Braga manșa tur a turului 3 preliminar UEFA Europa League. Cum a reacționat antrenorul Dan Petrescu.
Acum 15 minute
22:20
Coșmar pentru fanii FCSB! Returul cu Drita din Europa League nu se vede la TV: „Doar pe Voyo” Fanatik
Fanii celor de la FCSB au primit o nouă veste proastă, chiar în timpul meciului tur cu Drita din Europa League! Returul din Kosovo va fi doar pe Voyo
22:20
Video. Elicopter prăbușit pe o barjă de pe râul Mississippi, în SUA. Două persoane au murit  Fanatik
Tragedie în SUA. Două persoane și-au pierdut viața după ce un elicopter s-a prăbușit peste o barjă de pe râul Mississippi
Acum 30 minute
22:10
Nebunie la CFR Cluj – Braga! A trecut de stewarzi și a pătruns pe gazon pentru un selfie cu fostul atacant al Barcelonei Fanatik
Spaniolul Pau Víctor, fotbalistul transferat de Braga de la Barcelona, a debutat în Gruia contra CFR-ului. Imagini fabuloase de pe stadionul ardelenilor.
Acum o oră
21:50
Noi reguli pentru pensiile private. Ce sumă vor putea retrage lunar viitorii pensionari  Fanatik
Guvernul pregătește schimbări care vizează pensiile private. Află ce sumă vor putea retrage, în fiecare lună, viitorii pensionari
21:50
Prezență specială pe Arena Națională! A venit de la 1200 de kilometri pentru a-și vedea preferatul la FCSB – Drita: „Sper să pot să am autograful lui” Fanatik
Meciul FCSB - Drita de joi seară din preliminariile Europa League a avut parte și de o prezență cu totul specială în tribune. Despre cine este vorba
Acum 2 ore
21:30
Dennis Politic, făcut „pachet” chiar înainte de FCSB – Drita: „Toată lumea e obosită. Să se gândească dacă vrea să facă performanță sau nu” Fanatik
Un membru al „Generației de Aur” l-a criticat pe Dennis Politic, care a avut evoluții dezamăgitoare după transferul la FCSB.
21:30
Cu cine joacă CFR Cluj în play-off-ul UEFA Conference League. Ce adversar îi așteaptă pe „feroviari” dacă vor fi eliminați de SC Braga Fanatik
CFR Cluj a fost învinsă în prima manșă a „dublei” cu Braga din Europa League, așadar o trecere în Conference League pare probabilă. Pe cine ar întâlni „feroviarii” în play-off.
21:10
Tragedie în Dâmbovița, după ce un tractor s-a răsturnat. Un bărbat a murit pe loc, iar alte trei persoane au fost rănite Fanatik
Un accident grav a avut loc în Dâmbovița, după ce un tractor s-a răsturnat. Din nefericire, un bărbat a murit pe loc, iar alte trei persoane au fost rănite
21:10
Fanatik SuperLiga, vineri, 8 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o ediție specială dedicată cupelor europene Fanatik
Fanatik SuperLiga programează o nouă ediție incendiară vineri, 8 august, ora 12:00. Horia Ivanovici are invitați de calibru după meciurile din cupele europene.
21:10
Dumitru Dragomir, discurs fără precedent despre magistrați și despre doctori: „Praful se va alege de țara asta” Fanatik
Dumitru Dragomir s-a revoltat față de măsurile impuse de Guvern față de magistrați și doctori. Omul de afaceri susține pensiile speciale
20:50
Ministrul de externe, întâlnire cu Volodimir Zelenski la Kiev. Oana Țoiu a dezvăluit ce subiecte au fost discutate Fanatik
Ministrul de externe, Oana Țoiu, a mers în vizită la Kiev, acolo unde s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski. Ce au discutat cei doi
20:50
Incredibil! Cu ce au dat în nas suporterii FCSB care au venit la Arena Națională pentru meciul cu Drita. Foto Fanatik
Suporterii FCSB-ului care au venit pe Arena Națională pentru meciul cu Drita au avut parte de o surpriză. Ce au găsit în curtea stadionului
20:40
Călăul FCSB-ului o avertizează pe campioana României înaintea meciului din Europa League: „E un loc nebun!”. Video Fanatik
Fotbalistul care a îngenuncheat recent FCSB, avertisment pentru campioana României! Ce a spus despre posibila dublă cu Aberdeen din Europa League
20:40
Dan Petrescu, o nouă criză de nervi. Ce s-a întâmplat în CFR Cluj – Braga. Foto Fanatik
Dan Petrescu a turbat de furie în prima repriză din CFR Cluj - Braga. Ce l-a enervat de această dată pe antrenorul ardelenilor
Acum 4 ore
20:20
Misterul scrisorii pe care Ion Iliescu i-a strecurat-o în buzunar lui Virgil Măgureanu, cu zece luni înainte de Revoluție. Ca în filmele de spionaj: ”E obiectul unei legende” Fanatik
Mărturia lui Virgil Măgureanu: cum a fost blocat mesajul radical prin care Ion Iliescu a încercat să declanșeze debarcarea lui Nicolae Ceaușescu încă din martie 1989.
20:10
Bannerul afișat de galeria lui CFR Cluj în timpul momentului de reculegere de la meciul cu Braga. Video Fanatik
Meciul CFR Cluj - Braga a început cu un moment de reculegere. Ce mesaj au afișat fanii din galeria echipei din Gruia, „Peluza Vișinie”
20:00
Video. Incendiu de proporții în Mamaia, la un fost club foarte popular. Fumul gros se vede de pe plajă Fanatik
Un incendiu de proporții a izbucnit în Mamaia, joi, la un fost club din stațiune. Autoritățile au intervenit rapid pentru a stinge flăcările
20:00
DON Giovanni, vineri, 8 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik Fanatik
Noua producție de top marca FANATIK revine vineri, 8 august, de la ora 10:30. Este vorba despre „DON Giovanni”, unde Horia Ivanovici va fi față în față cu Ioan Becali
19:50
Misiune contracronometru în Maramureș: un copil de șapte ani a fost mușcat de un șarpe. A fost solicitat un elicopter SMURD Fanatik
Salvamontiștii din Maramureș au avut parte de o misiune contracronometru. Un băiețel de șapte ani a avut nevoie de ajutor după ce a fost mușcat de un șarpe
19:40
Ștefan Târnovanu a încercat să descifreze ce se întâmplă cu FCSB: „Am vorbit între noi. Nu e deloc ok” Fanatik
Înaintea meciului FCSB - Drita, Ștefan Târnovanu a vorbit despre eșecurile suferite de campioana României în startul actualului sezon.
19:40
Wizz Air anunță reluarea rutelor către o destinație importantă printre români. De unde vor fi zborurile și ce alte curse apar Fanatik
Compania Wizz Air va relua zborurile spre o destinație importantă printre români, dar va introduce și rute noi în curând
19:20
Tânăra amenințată cu moartea de tată, mărturie șocantă despre teroarea trăită încă din copilărie: „Am fugit de acasă la 18 ani ca să scap!” Fanatik
Tânăra amenințată cu moartea de tată face confesiuni emoționante despre anii de abuz și teroare la care a fost supusă. Bărbatul violent a fost reținut, iar ancheta continuă.
19:20
Emoții înainte de CFR Cluj – Braga! Probleme cu VAR-ul în Gruia: se lucrează deja de un sfert de oră! Fanatik
Emoții înaintea startului partidei dintre CFR Cluj și Sporting Braga, din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Ce probleme s-au sesizat la sistemul VAR.
19:10
Cristi Manea a plecat la Barcelona! Șefii Rapidului, luați prin surprindere: „Eu știam că e în România” Fanatik
Cristi Manea a plecat la Barcelona după meciul dintre Rapid și FC Botoșani. Cum au reacționat cei din conducerea clubului giuleștean.
19:00
Alexandru Băluță, surprins într-un loc total neașteptat în ziua meciului FCSB – Drita. Foto Fanatik
Alexandru Băluță a plecat din București! Unde a fost surprins mijlocașul roș-albaștrilor în ziua meciului FCSB - Drita din Europa League
18:40
FCSB – Drita, live video în prima manșă a turului 3 UEFA Europa League. Roș-albaștrii vor să-și „spele păcatele” în noua competiție. Cum arată primul 11 al lui Elias Charalambous Fanatik
FCSB o va întâlni pe Drita în turul 3 preliminar UEFA Europa League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul și adversarul roș-albaștrilor din competiția europeană.
18:40
Panică la o gospodărie din județul Constanța. Jandarmii au intervenit pentru a captura un șarpe de peste un metru Fanatik
Un șarpe de peste un metru lungime a produs panică la o gospodărie din Constanța. Jandarmii au intervenit pentru a captura reptila
18:40
Universitatea Craiova – Spartak Trnava, live video turul 3 preliminar UEFA Conference League. Oltenii, în căutarea unei noi victorii în cupele europene Fanatik
Universitatea Craiova - Spartak Trnava va avea loc în prima manșă a turului 3 preliminar UEFA Conference League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul din Bănie.
Acum 6 ore
18:30
WTA Cincinnati 2025. Sorana Cîrstea – Donna Vekic se joacă acum. Start excelent pentru româncă Fanatik
Trei românce iau startul pe tabloul principal al turneului WTA de la Cincinnati. Pe FANATIK.ro ești la curent cu cele mai importante informații de la competiția din SUA.
18:30
Un tânăr de 25 de ani din Timișoara s-a aruncat de la etajul patru. Ce l-a împins la acest gest Fanatik
Un tânăr de 25 de ani din Timișoara s-a aruncat de la etajul patru al unui bloc. Ce l-a făcut pe acesta să recurgă la un astfel de gest extrem
18:30
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit din plin de animal cu o viteză de peste 50 de km/h Fanatik
Un milionar a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul era totodată și vânător, însă finalul lui a fost unul de-a dreptul teribil.
18:10
Lună Plină pe 9 august! Camelia Pătrășcanu anunță reușite și oportunități pentru aceste zodii Fanatik
Luna Plină de pe 9 august aduce surprize, dar și câteva reușite pentru zodii. Camelia Pătrășcanu vine cu vești interesante.
18:10
Cristi Borcea, mesaj pentru Gigi Becali după ce a ratat Liga Campionilor: ”Mie mi-au scos inima la 42 de ani!” Fanatik
Gigi Becali a ratat prezența în Liga Campionilor cu FCSB, iar finul său Cristi Borcea i-a transmis un mesaj la FANATIK SUPERLIGA.
18:00
Traian Băsescu va primi din nou vilă de la stat și indemnizație lunară, după ce CCR i-a redat privilegiile pierdute Fanatik
Traian Băsescu va primi din nou vilă de protocol, după ce CCR a decis să retragerea privilegiilor de fost președinte al României a fost neconstituțională.
18:00
Cristela, soția lui Călin Georgescu, subiect de controverse din cauza sprâncenelor. Ce spun medicii esteticieni despre intervenție: ”Este un botox total nereușit” Fanatik
Transformarea estetică a Cristelei a fost taxată de medicul Victor Schwartz. Soția lui Călin Georgescu este luată în vizor din cauza “efectului Spock” de la nivelul sprâncenelor.
17:50
Bănel Nicoliţă, îngrijorat înainte de FCSB – Drita: “Mi-e frică de meciul ăsta!” Fanatik
FCSB urmează să întâlnească campioana din Kosovo în turul al treilea din Europa League, însă rezultatele recente îi fac pe fani să fie pesimiști înaintea dublei
17:40
(P) TURNEUL FESTIVAL VIBES – DOAR PE MAXWIN! Fanatik
August este rezervat celui mai zgomotos turneu de rotiri din această vară – iar MaxWin te invită să îți revendici partea din petrecere, cu 10.000 RON pe masă, gata să fie câștigați! Festival Vibes aduce […]
17:40
De ce a renunțat CFR Cluj la momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu la meciul cu Braga Fanatik
La meciul dintre CFR Cluj și Sporting Braga va exista un moment de reculegere, dar nu în memoria lui Ion Iliescu. Care este motivul invocat de Cristi Balaj.
17:30
Mesajul transmis de Nina Iliescu în ziua în care Ion Iliescu a fost înmormântat: “Pentru mine e o imensă durere” Fanatik
Nina Iliescu, mesaj în ziua în care Ion Iliescu a fost condus pe ultimul drum. Află ce a transmis soția fostului președinte
17:20
Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Ion Iliescu. Cum au colaborat cei doi pentru a obține bani pentru baronii PSD Fanatik
Ce legătură a existat între Călin Georgescu și fostul președinte, Ion Iliescu. De ce nu a ieșit liderul suveranist cu un mesaj după decesul lui Iliescu
17:10
Horoscop zilnic pentru vineri, 8 august 2025. Zi tensionată pentru Berbec Fanatik
Horoscop zilnic pentru vineri, 8 august 2025. Taurii au probleme în familiei, iar Balanțele trebuie să facă o alegere importantă.
17:10
E „regina” șahului european la doar 9 ani! Eliza Bădescu, aur la sportul minții Fanatik
Eliza Bădescu a reușit o performanță uluitoare la Campionatului European de Tineret la șah Rapid și Blitz. Micuța de doar 9 ani, aur la sportul minții
17:00
Viorica Dăncilă, din nou o gafă virală. Ce a spus la funeraliile lui Iliescu: „Să vorbim la nimeni…” Fanatik
Viorica Dăncilă, gafă de exprimare la funeraliile lui Ion Iliescu: „Voi fi întotdeauna prezentă atunci când sunt evenimente neplăcute”. Ce a mai transmis fosta șefă PSD.
17:00
Transferul lui Andrei Rațiu e oficial! Rămâne tot în Spania Fanatik
Transferul lui Andrei Rațiu a fost anunțat oficial de Rayo Vallecano în cursul zilei de joi! Fundașul dreapta român continuă în Spania
17:00
Un bărbat și un copil, găsiți inconștienți lângă o piscină gonflabilă, în județul Sibiu. Au intervenit două elicoptere SMURD Fanatik
Intervenție SMURD după ce un bărbat și un copil au fost descoperiți inconștienți lângă o piscină gonflabilă, în județul Sibiu. Află ce s-a întâmplat
16:50
Prima declarație a criminalului din Arad! Ce a putut să spună călăul în fața jurnaliștilor: ”Nu judec…” Fanatik
Criminalul din Arad, care și-a ucis fosta iubită, a făcut primele declarații după ce a fost reținut. Cum a reacționat acesta la întrebările jurnaliștilor
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.